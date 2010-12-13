Chameleon X-1: Üstü fare, altı gamepad

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Shogun Bros. adlı akseuar üreticisi Chameleon X-1 adını verdiği yeni ürününü duyurdu. Üst taraftan bakıldığı zaman sıradan bir fare gibi görünen Chameleon X-1'in alt kısmı gamepad olarak hazırlanmış. Üstü fare, altı gamepad olarak nitelendirebileceğimiz kablosuz fare+gamepad, 1600 dpi optik sensöre sahip. USB alıcı aracılığıyla 2.4 Ghz kablosuz iletişim sağlayan Chameleon X-1'in alt kısmında ise titreşim destekli 14 butonlu gamepad yer alıyor.
Shogun Bros. firmasının Chameleon X-1 adını verdiği fare+gamepad ikilisinin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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Üründe gördüğüm kadarı ile mouse kısmını gamepadden ayrıan bir switching bulunuyor ordan işlemleri değiştirebilinir kılınmış.
ancak bana kullanışsız geldi zira mouse olarak kullandığımızda alttaki düğmeler çok çabuk aşınıp kullanılamaz hale gelecekdir.
ayrıca gaepad kalitesi ne kadar olacak orasıda ayrı bir mevzu.