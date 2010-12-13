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Chameleon X-1: Üstü fare, altı gamepad

Shogun Bros. adlı akseuar üreticisi Chameleon X-1 adını verdiği yeni ürününü duyurdu. Üst taraftan bakıldığı zaman sıradan bir fare gibi görünen Chameleon X-1'in alt kısmı gamepad olarak hazırlanmış.
8 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Shogun Bros. adlı akseuar üreticisi Chameleon X-1 adını verdiği yeni ürününü duyurdu. Üst taraftan bakıldığı zaman sıradan bir fare gibi görünen Chameleon X-1'in alt kısmı gamepad olarak hazırlanmış. Üstü fare, altı gamepad olarak nitelendirebileceğimiz kablosuz fare+gamepad, 1600 dpi optik sensöre sahip. USB alıcı aracılığıyla 2.4 Ghz kablosuz iletişim sağlayan Chameleon X-1'in alt kısmında ise titreşim destekli 14 butonlu gamepad yer alıyor.

Shogun Bros. firmasının Chameleon X-1 adını verdiği fare+gamepad ikilisinin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
55 dolar cıvarındaymış..
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cabriyo 8 yıl
tasarımla düşünce ayrıı şeyler. iyi tasarım demek iyi kullanılabilir demek. ancak bunda gerçekten ele oturma problemi olur gibi. gamepad yeri için sök tak şeklinde plastik kalıp yapılabilirmiş. hiç ele oturacağını sanmıyorum. ancak fikir süper. ps3 kullanıcıları için ddaha ideal bence.
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DH Misafiri 8 yıl
dehşet yaw :)))
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ozkan_tpc 8 yıl
Gayet mantıklı fakat gamepad i kullanırken arkasında kalan mouse tuşlarına istek dışı basılabilir, bu durum karışıklık yaratır mı acaba?
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*Tarık* 8 yıl
Tasarım süper, kablosuz olmasıda ayrı bi hava katmış.
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DARTH_BLACK 8 yıl

ozkan_tpc

Gayet mantıklı fakat gamepad i kullanırken arkasında kalan mouse tuşlarına istek dışı basılabilir, bu durum karışıklık yaratır mı acaba?


Üründe gördüğüm kadarı ile mouse kısmını gamepadden ayrıan bir switching bulunuyor ordan işlemleri değiştirebilinir kılınmış.
ancak bana kullanışsız geldi zira mouse olarak kullandığımızda alttaki düğmeler çok çabuk aşınıp kullanılamaz hale gelecekdir.
ayrıca gaepad kalitesi ne kadar olacak orasıda ayrı bir mevzu.
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OverClocK1ng 8 yıl
Harbi çok güzel ve şık olmuş. Bravo.
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KAZUYA MISHIMA 8 yıl
cok guzelmis almam gerek:D
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djxray 8 yıl
Mause kısmı tamam aman gamepad kısmı sorun yaratabilir zira ele tam oturmayıp rahatsız edecek gibi bir havası var (:
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VenomS 8 yıl
tam bana göre bir ürün fazlalıkları hiç sevmem hemde sırf oyun için kontrolcude alamam doğrusu
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hasskabal 8 yıl
Bence gereksiz bir iş olmuş...
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