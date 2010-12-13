Chameleon X-1: Üstü fare, altı gamepad

Shogun Bros. adlı akseuar üreticisi Chameleon X-1 adını verdiği yeni ürününü duyurdu. Üst taraftan bakıldığı zaman sıradan bir fare gibi görünen Chameleon X-1'in alt kısmı gamepad olarak hazırlanmış. Üstü fare, altı gamepad olarak nitelendirebileceğimiz kablosuz fare+gamepad, 1600 dpi optik sensöre sahip. USB alıcı aracılığıyla 2.4 Ghz kablosuz iletişim sağlayan Chameleon X-1'in alt kısmında ise titreşim destekli 14 butonlu gamepad yer alıyor.

Shogun Bros. firmasının Chameleon X-1 adını verdiği fare+gamepad ikilisinin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.