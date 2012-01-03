Chameleon X-1 fare modeli CES 2012'de Assassin's Creed temalı olacak

Geçtiğimiz Ekim ayında Shogun Bros. firması tarafından piyasaya sürülen Chameleon X-1 fare modeli hem fare hem de gamepad özelliğini 115gr ağırlığa sığdırarak özellikle oyunseverler tarafından oldukça ilgi görmüştü. 60$ fiyat etiketine sahip Chameleon X-1 modeli 1600dpi standart bir fare olarak kullanılabilirken sağ taraftaki butonu aktif hale getirerek alt kısmında bulunan 14 tuşlu dual analog oyun kumandasına geçiş yapabiliyorsunuz.





Shogun Bros. firması modelin gördüğü ilgi üzerine CES 2012 fuarı için Assassin's Creed Revelations temalı yeni bir versiyonunu tanıtma kararı aldı. Yeni versiyon özellik olarak herhangi bir yenilik getirmiyor. Sağ ve sol tuşlarında antik dönemi yansıtan deri kaplama ve düğmeler göze çarparken modelin genelinde Assassin's Creed tasarımı ve sembolü göze çarpıyor.





Model iki farklı renkle CES fuarında ziyaretçilerini bekliyor olacak. Bir versiyonu Altair beyazı ile diğer versiyonu Ezio grisi ile sunulacak. Bunun yanında firmanın sır gibi sakladığı farklı ürünleri de fuarda sergilenecek.