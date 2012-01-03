Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chameleon X-1 fare modeli CES 2012'de Assassin's Creed temalı olacak

7 yıl
4,6b
1
19
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz Ekim ayında Shogun Bros. firması tarafından piyasaya sürülen Chameleon X-1 fare modeli hem fare hem de gamepad özelliğini 115gr ağırlığa sığdırarak özellikle oyunseverler tarafından oldukça ilgi görmüştü. 60$ fiyat etiketine sahip Chameleon X-1 modeli 1600dpi standart bir fare olarak kullanılabilirken sağ taraftaki butonu aktif hale getirerek alt kısmında bulunan 14 tuşlu dual analog oyun kumandasına geçiş yapabiliyorsunuz.

Shogun Bros. firması modelin gördüğü ilgi üzerine CES 2012 fuarı için Assassin's Creed Revelations temalı yeni bir versiyonunu tanıtma kararı aldı. Yeni versiyon özellik olarak herhangi bir yenilik getirmiyor. Sağ ve sol tuşlarında antik dönemi yansıtan deri kaplama ve düğmeler göze çarparken modelin genelinde Assassin's Creed tasarımı ve sembolü göze çarpıyor.

Model iki farklı renkle CES fuarında ziyaretçilerini bekliyor olacak. Bir versiyonu Altair beyazı ile diğer versiyonu Ezio grisi ile sunulacak. Bunun yanında firmanın sır gibi sakladığı farklı ürünleri de fuarda sergilenecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Miyamoto Musashi 7 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle

fikir olarak güzel gibi görünsede !
ortapedik olarak kullanışsız bir ürün !

Kaç kere kullandın merak ettim?


Değişik olmuş , gayet mantıklı fakat kullanan varsa deneyim yorumları güzel olur.
playstylefikir olarak güzel gibi görünsede !ortapedik olarak kullanışsız bir ürün !Kaç kere kullandın merak etti...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
neilsonqt 6 yıl
Değişik olmuş , gayet mantıklı fakat kullanan varsa deneyim yorumları güzel olur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Audaz 7 yıl
Iyiye benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marseltalon 6 yıl
Sünnet arabası gibi olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
can4to5 7 yıl
Çok ilginç bir tasarıma sahip değil ama alt tarafı görünce ilginçleşiyor. Mouse ile birlikte konsol olması çok iyi kullanıcıya rahatlık sağlayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackboard 7 yıl
Bence güzel bir ürün ben Lohitech M705 faremle deneme yaptım :) bunda daha kısa ama tasarım olarak benzemekte kısa olmasına rağmen yan tutulduğunda ele iyi bir şekilde oturuyor rahatsızlık vermiyor biraz uzun olsa "çuk" tabirini kullanabilirdim.
Not: Nedense denediğim şeyi buraya yazarken kendime çok güldüm :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Tasarım iyi hoş ama ele oturur mu ? Rahatsızlık verir mi ? Herkes bu ön yargıyla yaklaşacaktır ürüne.Dolayısıyla en azından Türkiye'de hedefledikleri bir rakam varsa ona ulaşacaklarını asla düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SupperMert 7 yıl
Her yorum yapilmis herkes bisey soylemis ama biride dememiski rt lt nerde die:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bende çok ergonomik olucağını düşünmüyorum . mause ele en iyi oturan aparat olabilir ancak bu onu kendi işlevi için kullandığında mümkün eline alıp yatay konumda kullandığında mause ergonomisinden eser kalmaz .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
İlginç ama ben klavyemi seviyorum pc oyunlarında kola ihtiyacım yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl
Hidden blade var mı bu alette
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MoonRider 7 yıl
açıkcası notebook kullanan kullanıcılar için biçilmiş kaftan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crysis8 7 yıl
Gerçekten Süper Tasarımı Var Hem Gamepad Hemde Mause Gerçekten İyimiş Ama 200TL Aşşa olcanı sanmıyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4613 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Western Digital Nomad disk koruma kutusu video inceleme 7 yıl Samsung Galaxy Nexus video inceleme 7 yıl Vestel'in el hareketleriyle çalışan uçak tasarımlı ses sistemini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim