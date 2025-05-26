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    Fortnite Mazi modunda bot oranı yüzde 90 üzerine çıktı

    Fortnite Mazi modu ile oyuncuları ilk dönemdeki orijinal içeriklere döndürmeye çalışan Epic Games bunda pek başarılı olamamışa benziyor zira mod bot kaynıyor.    

    Fortnite Tam Boyutta Gör
    Fortnite tutkunları için bot hesaplarla karşılaşmak çok yabancı olmadıkları bir konu. Lobilerde bekleme süresini en aza indirmek için Epic Games belirli oranda botları oyuna dahil ediyor. Fortnite Mazi modunda bu oran dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. 

    Fortnite Mazi botlarla doldu

    Oyun içerisinde veri madenciliği yapan bir hesabın yaptığı paylaşıma göre Mazi modu içerisinde lobide bekleyen gerçek oyuncu sayısının 8’e kadar indiği belirtiliyor. Daha önce bu rakam 25 civarında seyrediyordu. 

    Bot oranını yüzde 90 üzerine çıkaran bu durumun değişken olduğu belirtiliyor yani gerçek oyuncuların katılımına göre oran düşüyor ancak bugüne kadar yüzde 40-50 seviyesini geçmediği de vurgulanıyor. 

    Fortnite Mazi oyunculara orijinal oyunun ilk dönemindeki haritalara ve etkinliklere dönme imkânı veriyor. Geçtiğimiz Kasım ayında oyunculara sunulan Fortnite Mazi modu üçüncü sezonuna başlamış durumda. 
     

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