Apple yapay zekâda oyun planını belirledi

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ yarışında rakipleri sahneye çıkıp ardı ardına gövde gösterisi yaparken, Apple sessiz ama etkili bir yaklaşım peşinde. Kendi geliştirdiği ürünleri doğrudan kullanıcıya sunmak yerine Apple, işi üçüncü taraf geliştiricilere bırakmak istiyor.

Apple yapay zekâda yardım alacak

Analiz uzmanlarına göre , Apple’ın WWDC 2025 geliştirici konferansında yapacağı en büyük hamle, kendi büyük dil modellerini (LLM) üçüncü parti geliştiricilere açmak olacak. Firma böylece yapay zekâ projelerine sadece kendisi odaklanmayacak, geliştiricilere güçlü bir temel verip katkı yapmalarını isteyecek.

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Apple’ın bu yaklaşımı, geliştiricilerin AI altyapısını kullanarak yeni uygulamalar üretmesini sağlamayı amaçlıyor. Zira topluluğun yaratıcılığına ve zekâsına güveniyor. Bu bakımdan WWDC konferansında Apple’ın büyük bir duyuru yapmayacağı ve mevcut özellikleri iyileştiren dokunuşlar tanıtacağı tahmin ediliyor.

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Apple geliştirici ekosistemine büyük görev

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