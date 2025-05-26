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    Apple yapay zekâda oyun planını belirledi

    Apple yapay zekâda rakipleri ile arasında oluşan farkı geliştirici topluluğu ile kapatmayı planlıyor. Böylece kullanıcıların ihtiyaçlarına en yakın çözümler ortaya çıkacak.

    Apple Intelligence Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ yarışında rakipleri sahneye çıkıp ardı ardına gövde gösterisi yaparken, Apple sessiz ama etkili bir yaklaşım peşinde. Kendi geliştirdiği ürünleri doğrudan kullanıcıya sunmak yerine Apple, işi üçüncü taraf geliştiricilere bırakmak istiyor. 

    Apple yapay zekâda yardım alacak

    Analiz uzmanlarına göre , Apple’ın WWDC 2025 geliştirici konferansında yapacağı en büyük hamle, kendi büyük dil modellerini (LLM) üçüncü parti geliştiricilere açmak olacak. Firma böylece yapay zekâ projelerine sadece kendisi odaklanmayacak, geliştiricilere güçlü bir temel verip katkı yapmalarını isteyecek. 

    Apple’ın bu yaklaşımı, geliştiricilerin AI altyapısını kullanarak yeni uygulamalar üretmesini sağlamayı amaçlıyor. Zira topluluğun yaratıcılığına ve zekâsına güveniyor. Bu bakımdan WWDC konferansında Apple’ın büyük bir duyuru yapmayacağı ve mevcut özellikleri iyileştiren dokunuşlar tanıtacağı tahmin ediliyor. 

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    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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