Apple yapay zekâda oyun planını belirledi

Apple yapay zekâda yardım alacak
Analiz uzmanlarına göre , Apple’ın WWDC 2025 geliştirici konferansında yapacağı en büyük hamle, kendi büyük dil modellerini (LLM) üçüncü parti geliştiricilere açmak olacak. Firma böylece yapay zekâ projelerine sadece kendisi odaklanmayacak, geliştiricilere güçlü bir temel verip katkı yapmalarını isteyecek.
Apple’ın bu yaklaşımı, geliştiricilerin AI altyapısını kullanarak yeni uygulamalar üretmesini sağlamayı amaçlıyor. Zira topluluğun yaratıcılığına ve zekâsına güveniyor. Bu bakımdan WWDC konferansında Apple’ın büyük bir duyuru yapmayacağı ve mevcut özellikleri iyileştiren dokunuşlar tanıtacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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