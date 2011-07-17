Çinlilerden 93$'a yeni iPad 2 klonu

Apple ürünlerini kopyalamakta sınır tanımayan Çin merkezli elektronik üreticileri yeni bir iPad 2 klonuna daha imza attılar. Genel görünümü itibariyle iPads 2'nin güçlü bir kopyası olan ve farklı olarak gümüş renkli metal kasa yerine beyaz renkli plastik kasaya sahip olan klon ürün, tasarımdaki iddiasını donanım tarafında ise sürdüremiyor.

VIA'nın 800MHz'de çalışan 8650 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayar, 256MB bellek kapasitesiyle geliyor. 4GB yerleşik depolama kapasitesine sahip olan klon tablette 9.7-inç büyüklüğünjde ve 800 x 600 piksel çözünürlüğünde resesif dokunmatik ekrana yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Google Android'in Froyo kod adlı 2.2 sürümünü kullanan tabletin diğer özellikleri arasında WiFi, kart okuyucusu ve 1.3MP kamera gibi detaylara yer veriliyor.

205 x 157 x 9.9 mm boyutlarında ve 9.9mm kalınlığında olan tablet, 8.8mm kalınlığındaki iPad 2'den daha kalın olsa da, Motorola Xoom ve HP TouchPad karşısında rekabetçi olmayı başarıyor. 2800 mAh kapasiteli pilin kullanıldığı tablet bilgisayar, Çin pazarında 93$'a satılıyor.