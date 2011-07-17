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Çinlilerden 93$'a yeni iPad 2 klonu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
32,9b
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51
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinlilerden 93$'a yeni iPad 2 klonu
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Apple ürünlerini kopyalamakta sınır tanımayan Çin merkezli elektronik üreticileri yeni bir iPad 2 klonuna daha imza attılar. Genel görünümü itibariyle iPads 2'nin güçlü bir kopyası olan ve farklı olarak gümüş renkli metal kasa yerine beyaz renkli plastik kasaya sahip olan klon ürün, tasarımdaki iddiasını donanım tarafında ise sürdüremiyor.
VIA'nın 800MHz'de çalışan 8650 işlemcisinin güç verdiği tablet bilgisayar, 256MB bellek kapasitesiyle geliyor. 4GB yerleşik depolama kapasitesine sahip olan klon tablette 9.7-inç büyüklüğünjde ve 800 x 600 piksel çözünürlüğünde resesif dokunmatik ekrana yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Google Android'in Froyo kod adlı 2.2 sürümünü kullanan tabletin diğer özellikleri arasında WiFi, kart okuyucusu ve 1.3MP kamera gibi detaylara yer veriliyor.
 205 x 157 x 9.9 mm boyutlarında ve 9.9mm kalınlığında olan tablet, 8.8mm kalınlığındaki iPad 2'den daha kalın olsa da, Motorola Xoom ve HP TouchPad karşısında rekabetçi olmayı başarıyor. 2800 mAh kapasiteli pilin kullanıldığı tablet bilgisayar, Çin pazarında 93$'a satılıyor.
Çinlilerden 93$'a yeni iPad 2 klonu
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Çinlilerden 93$'a yeni iPad 2 klonu
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pEgaTR 8 yıl en beğenilen
Rezillik dediğiniz makineyi bile yapamayan bir ülkede yaşıyoruz . Rezillik nerde acaba ...
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quzman 8 yıl
Bir tek anten ve televizyonu eksik ...
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abjkli 8 yıl
Çinli bunlar
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LordMayros 8 yıl
android önüne geçen üreticiye bedava işletim sistemi dagıttıgı sürece önüne geçilmez gitti gidiyor da bile 150 tl ye android li tabletler mevcut
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Batuhan Kılıç 8 yıl
rezillik, cin mali almam, oyuncak gibi sacma tabirler kullanmaya devam eden bilgisiz arkadaslar ne zaman akillanacak cok merak ediyorum
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DH Misafiri 8 yıl
2 hafta önce çinden 120 dolara 1 ad aldım. çok yoruma gerek yok; tabiyki orjinaliyle kıyas yapılmaz ama fiyatına göre çok kullanışlı; nete girip film izlemek; yada msn/face kulanmak isteyenler için cazip bir ürün
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abjkli 8 yıl
bunlarda azıttılar haaa!!!
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DH Misafiri 8 yıl
en azından kamera olarak ipad 2 yi geçmiş :D
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DH Misafiri 8 yıl
bu cihaz a neden uygun fiyatlı bir Android denmiyor da ipad2 deniyor anlamadım.
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Carpediem_33 8 yıl
Helal osun yapanlara uygun fiyatlı tablet işte:)
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huseyincarnege 8 yıl
sırf ekran büyülüğü için alına bilir.en azsından müzik dinlersin :)
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theraptorx 8 yıl
Zamanında, Çin'e giden bir tanıdığıma Ipod benzeri bir MP3 aldırmıştım 15 Dolar'a. Bir kere bile müzik dinleyemedim. Çöpe gitti para. Aman dikkat.
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Rainbow6 8 yıl
Bu alet gpad g10 na benziyo donanimlari g10 da eski ipad e benziyodu eski donanima yeni kasa yaptilar heralde ... muhtemelen fiyati binlik alim fiyatidir bu alet artik cok yavas kaliyo simdi yeni cikan ve standartlasan bi cinli tablet turu var iphone4 de benziyor icinde cortex a9 cift cekirdekli islemci var diyor ama bilmiyorum ne cesit bi a9 capasitiv ekran var 7 inc multi touch 512 ram fiyati 170 dolar oldukca hizli bi alet ekrani falan oldukca hassas 3d oyunlari rahatlikla oynatiyor alacaklar ona yonelebilir ( dropad A8, haipad M7 falan gibi isimleri var hepsi ayni makina )
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tak1r 8 yıl
yakında insanda kopyalıcaklar siz ugramaşmayın biz daha az masraflı olan 5 ayda hazırlanan cocuk yaptık sadece 100$ hastane masrafı yok acı yok dicekler
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powersky 8 yıl
Almak lazım :p
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smogy 8 yıl
çinden bir tane bundan daha farklı bir ürün ismarladım yakında elime geçecek 1 android 2.2 işletim sistemli iki cameralı skype video chat uygulaması çalışıyor internete baglanabiliyorsun wifi var fiyAT 72 USD ŞİMDİ İPAD2 YE ONLARCA DEĞİL AMA TONLARCA PARA VERMEK NEDEN SENESONU İPAD 3 ÇIKACAK FÜRETİM MALİYETİNİ
N 10 KATINA SATILACAK !!! eh bu benim işimi görür web browser var video skype var !!! ehh ne kadar ekmek o kadar köfte bundan iyisi i pad 2 onlarca para ver all
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