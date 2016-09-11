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Çocuklara kodlamayı milli platform HackerCan öğretecek

Pamukkale Üniversitesi Teknokent girişimlerinden KODPIT, çocuklara kodlamanın temellerini öğretecek HackerCan adındaki milli kodlama eğitim platformunu duyurdu.
2 yıl
8,3b
1
59
Programlama Dersleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün yazılım dünyasında kullandığımız belli başlı diller ne yazık ki Türkçe değil ve geliştiricilerin orijinal dilinde öğrenmesi gerekiyor. Dünya çapındaki tüm sistemler de orijinal yazılım diline sadık kaldığı için öğrenme yaşı özellikle ülkemizde belli bir seviyenin altına inemiyor.

Bununla birlikte pek çok girişim çocukların kendi dilinde veya en azından şekillerle kodlamanın esaslarını öğrenmesini sağlayacak çözümler geliştiriyor. Pamukkale Üniversitesi Teknokent girişimlerinden KODPIT, çocuklara kodlamanın temellerini öğretecek HackerCan adındaki milli kodlama eğitim platformunu duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Raspberry Pi satışları 10 milyonu geçti"

HackerCan, şekillere ve sayılara dayalı bir kodlama eğitim programı. Kullanıcı şekilleri kullanarak projesini ilerlettiğinde Türkçe olarak da yan tarafta kodlamaları görebiliyor. Elbette herşey milli olarak tasarlanmış ancak arka planda orijinal yazılım kodları çalışıyor.

Çocuklar oyun oynar gibi yazılımın temel dinamiklerini öğrenebilecek. 150 bölümden oluşan kurs sonunda sertifika da veriliyor. Ayrıca uzaktan eğitim için deneyimli eğitmenler hazır olacak ve yazılı materyaller de çocuklara sunulacak.

Farklı bilim fuarlarında sergilenen HackerCan henüz resmi olarak faaliyetlerine başlamış değil. 19 Ekim 2016 tarihinde web sitesinin ve ilgili kaynakların erişime açılması bekleniyor. Temel aldığı yazılım dili ve ücretlendirme konusunda şimdilik bir bilgi yok ancak ücretsiz olacağını tahmin ediyoruz. 

 

http://hackercan.com/ Yorum Yaz
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XANTHE 2 yıl en beğenilen
İsim tercihi berbat.
1 Yanıt Yanıtla +52
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avatar78 2 yıl
Kodlamak = hackerlık gibi bir algıyı zihinlerine kazıyorlar resmen.
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FatihAsl 2 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

Madem milli yapım, ücretsiz yayınlayın. Ölmezsiniz ya! Çoğu ana baba böyle şeylere israf ve gereksiz gözüyle baktığından para vermezler. Çocukta derdini anlatamaz.



İmam hatiplerin her geçen gün hızla arttığı dönemde kim böyle şeylerle uğraşır.





imam hatiplilerin hızla artmadığı günlerde Bill Gates ler çıkartıyorduk da bizim mi haberimiz olmadı
yoksulseytan22Madem milli yapım, ücretsiz yayınlayın. Ölmezsiniz ya! Çoğu ana baba böyle şeylere israf ve gereksiz gözüyle baktığından p...
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3 Yanıt Yanıtla +35
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Requizm 2 yıl
Fikir cidden güzel, isim kötü ama bence değiştirilebilir ileride. Sanmıyorum öyle kalacağını.
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Bluflame 2 yıl
haberin içeriği kodlama dilinin türkçe olmamasından dolayı bu programın ortaya çıktığından bahsediyor, fakat programın ismi ingilizce oluyor, nasıl oluyorsa.
Fikir iyi ama kapasite/çap yetmiyor, küçüklere ilk önce adam gibi ingilizce öğretip sonra kodlamayı öğretseler daha iyi olur.
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apodur 2 yıl
Ne biçim insanlarsınız ya
Şöyleki adam bir program yapmış siz gitmişsiniz imam hatip diye tartışıyorsunuz. Neyin kafası bu ya rabbim.
Bırakın bu işleri sizde bir program yapın. yada yapana destek olun. faydanız olsun bir şeylere.
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BekirTemel 2 yıl
oo küçük minik heçkırlar geliyor..

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DH Misafiri 2 yıl
Şimdi öğrenmek isteyen dile bile ihtiyaç duymuyor 2000 de okuma yazma bilmezken program,oyun kurar oynardim. 2005-2006 da PHP/MySQL yazardım. Bunların hepsini bir komşunun bana gel sana bi şeyler gosteriyim bilgisayardan demesiyle yapmaya baslamistim. Yeni nesilin illa oyunla bunla kandırılmasına gerek yok. Tabletlerden oyunlardan biraz uzaklaşabilirlerse öğrenmek isteyen çocuklar her turlu öğrenecektir zaten. Emin olun bizim sıkıntımız öğrenmek değil. Destek verilmemesi, kalk şu bilgisayarın basindan gıbi velilerimiz olması. Gece gece icat cıkarma gibi saçma sözlerle kosteklenmesi.
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arel.gr 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şimdi öğrenmek isteyen dile bile ihtiyaç duymuyor 2000 de okuma yazma bilmezken program,oyun kurar oynardim. 2005-2006 da PHP/MySQL yazardım. Bunların hepsini bir komşunun bana gel sana bi şeyler gosteriyim bilgisayardan demesiyle yapmaya baslamistim. Yeni nesilin illa oyunla bunla kandırılmasına gerek yok. Tabletlerden oyunlardan biraz uzaklaşabilirlerse öğrenmek isteyen çocuklar her turlu öğrenecektir zaten. Emin olun bizim sıkıntımız öğrenmek değil. Destek verilmemesi, kalk şu bilgisayarın basindan gıbi velilerimiz olması. Gece gece icat cıkarma gibi saçma sözlerle kosteklenmesi.

şanslı çocuk, ben hep o komşuyu bekledim,
aradım, olmadı.
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Fikir güzel de, o isim nedir Allah aşkına..
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FatihAsl 2 yıl
neden HackerAyşe değil
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arel.gr 2 yıl FatihAsl
FatihAsl

neden HackerAyşe değil

..... biliyorsun.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
vakti zamanında cin ali serisi vardı onun evrim geçirememiş hali gibi duruyor bu ! :)
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FrioVentus 2 yıl
İsim tercihi gayet yerinde olmuş. Amaç küçüklere kodlamayı sevdirmek. Burda asıl amaç ilgi çekici bir karakter yaratmak. Küçüklerin ilgisini kolay çekecek bir isme sahip.
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Einstein34 2 yıl
Bu kadar güzel bir projenin bu kadar gereksiz, saçma, acımasız ve yobaz bir şekilde eleştirilmesi, iyi bir şeylerin yolunda gittiğinin açık ve net göstergesidir. Böyle milli ve gelecek konusunda genç nesle geleceğin en önemli alanlarından biri olacak yazılımı, eğlenceli bir şekilde öğretmek için hazırlanmış bir proje hakkında bu kadar negatif bir şekilde bakılması, at gözlükleriyle yaşayan bireylerin ne yazıkki hala toplumumuzda bulunduğunun bir göstergesidir. Projenin eleştirilecek kısımlarına verilecek ciddiyetsiz cevaplar yerine, fikir beyan edilerek; örneğin; hackercan yerine kodcan olabilir gibi cevaplarla, yapımcılarına bir takım konularda yardımcı olunabilir. Bunların yanı sıra bu tarz durumlar üzerinden saçma sapan siyasetler döndürmeyi bir kenara bırakın.

Düzenlenen: Yazım yanlışları.
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