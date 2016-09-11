Çocuklara kodlamayı milli platform HackerCan öğretecek

Bugün yazılım dünyasında kullandığımız belli başlı diller ne yazık ki Türkçe değil ve geliştiricilerin orijinal dilinde öğrenmesi gerekiyor. Dünya çapındaki tüm sistemler de orijinal yazılım diline sadık kaldığı için öğrenme yaşı özellikle ülkemizde belli bir seviyenin altına inemiyor.

Bununla birlikte pek çok girişim çocukların kendi dilinde veya en azından şekillerle kodlamanın esaslarını öğrenmesini sağlayacak çözümler geliştiriyor. Pamukkale Üniversitesi Teknokent girişimlerinden KODPIT, çocuklara kodlamanın temellerini öğretecek HackerCan adındaki milli kodlama eğitim platformunu duyurdu.

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HackerCan, şekillere ve sayılara dayalı bir kodlama eğitim programı. Kullanıcı şekilleri kullanarak projesini ilerlettiğinde Türkçe olarak da yan tarafta kodlamaları görebiliyor. Elbette herşey milli olarak tasarlanmış ancak arka planda orijinal yazılım kodları çalışıyor.

Çocuklar oyun oynar gibi yazılımın temel dinamiklerini öğrenebilecek. 150 bölümden oluşan kurs sonunda sertifika da veriliyor. Ayrıca uzaktan eğitim için deneyimli eğitmenler hazır olacak ve yazılı materyaller de çocuklara sunulacak.

Farklı bilim fuarlarında sergilenen HackerCan henüz resmi olarak faaliyetlerine başlamış değil. 19 Ekim 2016 tarihinde web sitesinin ve ilgili kaynakların erişime açılması bekleniyor. Temel aldığı yazılım dili ve ücretlendirme konusunda şimdilik bir bilgi yok ancak ücretsiz olacağını tahmin ediyoruz.