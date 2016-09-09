Raspberry Pi satışları 10 milyonu geçti

Bir eğitim projesi olarak faaliyete geçen ancak sonrasında büyük bir devrimin öncülüğünü yapan Raspberry Pi geliştirici, kartı, ticari hayatta da son derece başarılı. Farklı modelleri olan kart önemli bir satış rekoruna imza attı.

Raspberry Pi tarafından verilen bilgilere göre geliştirici kartı bugüne kadar 10 milyon adet satış yaptı. İlk kez 2012 yılında piyasaya çıkan geliştirici kartı, barındırdığı donanım sayesinde gündelik işlemlerin kolayca altından kalkabilecek imkanlar sunuyordu.

Sadece gündelik işlemler değil, yapısı itibariyle sayısız projenin de kapısını açan Raspberry Pi sisteminden sunucu oluşturanları bile gördük. Sonrasında Samsung ve Microsoft gibi pek çok teknoloji devi dahil sayısız geliştirici kartı markası piyasaya sürüldü.

4 yılda kartın elde ettiği rakam gerçekten dikkat çekici. Üstelik tüm dünyada yaygın bir satışı yok. Belirli firmalar üzerinden satışı yapılıyor. Elbette eğitim projeleri için sıkça tercih edilince, rakam da artıyor.

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Raspberry Pi sadece bilgisayar pazarı için değil Birleşik Krallık için de faydalı oluyor. İlk yıl Çin’de üretimi başlayan kart için daha sonra Krallık topraklarında tesis aranmaya başlandı. 2013 itibariyle Galler’deki Sony tesislerinde 100 kişi ile üretim başladı. Robotlar da yoğun bir şekilde kullanıldığı için aylık 100 000 adet kart üretilebiliyor.

Firmanın amacı bu yıl 4 milyon kart üretimi yapmak. İngiltere tarihindeki en çok satan bilgisayar olma ünvanını eline geçiren Raspberry Pi, 10 milyon rakamını kutlamak için özel bir kart versiyonu da hazırladı. Versiyon 100 Pound fiyat etiketine sahip olacak.

Yılın başlarında piyasaya çıkan Raspberry Pi 3 Model B modelinde 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Broadcom işlemci 1GB RAM, Bluetooth 4.1, WiFi, HDMI, Ethernet, tam boy USB gibi özellikler barındırıyor. Fiyatı ise 35$. İlk modelin 700MHz işlemci, 256MB RAM gibi özelliklerine baktığımızda yaklaşık 10 katlık bir performans artışı yaşandığını görüyoruz.