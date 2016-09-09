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Raspberry Pi satışları 10 milyonu geçti

Sade bir eğitim projesi olarak başlamışken bir anda dünyanın en ucuz bilgisayar projesi haline gelen Raspberry Pi, elde ettiği başarılı satış rakamları ile de dev bir platform olma yolunda ilerliyor.
2 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi satışları 10 milyonu geçti

Bir eğitim projesi olarak faaliyete geçen ancak sonrasında büyük bir devrimin öncülüğünü yapan Raspberry Pi geliştirici, kartı, ticari hayatta da son derece başarılı. Farklı modelleri olan kart önemli bir satış rekoruna imza attı.

Raspberry Pi tarafından verilen bilgilere göre geliştirici kartı bugüne kadar 10 milyon adet satış yaptı. İlk kez 2012 yılında piyasaya çıkan geliştirici kartı, barındırdığı donanım sayesinde gündelik işlemlerin kolayca altından kalkabilecek imkanlar sunuyordu.

Sadece gündelik işlemler değil, yapısı itibariyle sayısız projenin de kapısını açan Raspberry Pi sisteminden sunucu oluşturanları bile gördük. Sonrasında Samsung ve Microsoft gibi pek çok teknoloji devi dahil sayısız geliştirici kartı markası piyasaya sürüldü.

4 yılda kartın elde ettiği rakam gerçekten dikkat çekici. Üstelik tüm dünyada yaygın bir satışı yok. Belirli firmalar üzerinden satışı yapılıyor. Elbette eğitim projeleri için sıkça tercih edilince, rakam da artıyor.

Ayrıca Bkz. "Sony PS4 Pro duyuruldu: 4K ve HDR desteği geliyor"

Raspberry Pi sadece bilgisayar pazarı için değil Birleşik Krallık için de faydalı oluyor. İlk yıl Çin’de üretimi başlayan kart için daha sonra Krallık topraklarında tesis aranmaya başlandı. 2013 itibariyle Galler’deki Sony tesislerinde 100 kişi ile üretim başladı. Robotlar da yoğun bir şekilde kullanıldığı için aylık 100 000 adet kart üretilebiliyor.

 

Raspberry Pi satışları 10 milyonu geçti

Firmanın amacı bu yıl 4 milyon kart üretimi yapmak. İngiltere tarihindeki en çok satan bilgisayar olma ünvanını eline geçiren Raspberry Pi, 10 milyon rakamını kutlamak için özel bir kart versiyonu da hazırladı. Versiyon 100 Pound fiyat etiketine sahip olacak.

Yılın başlarında piyasaya çıkan Raspberry Pi 3 Model B modelinde 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Broadcom işlemci 1GB RAM, Bluetooth 4.1, WiFi, HDMI, Ethernet, tam boy USB gibi özellikler barındırıyor. Fiyatı ise 35$. İlk modelin 700MHz işlemci, 256MB RAM gibi özelliklerine baktığımızda yaklaşık 10 katlık bir performans artışı yaşandığını görüyoruz. 


http://hexus.net/ce/news/gadgets/96769-raspberry-pi-sales-pass-10-million-units-milestone/ Yorum Yaz
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SONEKTRA 2 yıl en beğenilen
Raspberry Pi zero diye 5 dolara bilgisayar çıkarttılar. Alamıyoruz ki stokta yok olsada fiyatı Türkiye'de çok artıyor.
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DH Misafiri 2 yıl
Raspberry Pi Zero ilk olarak $5 fiyatıyla piyasaya çıktı ama daha sonra mali hesaplamalarda bir hata yapıldığı fark edilmiş. Aslında $5 fiyattan sattıklarında şirket zarar ediyomuş. Şuan o yüzden Zero'nun üretimi askıya alındı.
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bahner 2 yıl
En ucuz bilgisayar demek yanlış.
En ucuz programlanabilen kart olsa daha iyi olurdu.
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KediTartaklayanBodyciFare 2 yıl
Kendim kullanıyorum gayet işime yarıyor. Bi proje için kullanacağız diye almıştım. Projeye başladık. Sırf Raspberry yüzünden diğer kartlara da merakım başladı. Arduino aldım bi de üzerine. Onunla ilgili de projelerimiz var bakalım ilerleyen zamanlarda.
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ozbey08 2 yıl
acaba bu kart ile altın arama dedektörü yapabilir miyim veya yapılabilir mi?
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muratai 2 yıl ozbey08
ozbey08
acaba bu kart ile altın arama dedektörü yapabilir miyim veya yapılabilir mi?

Yapamazsin. O aletler hikaye, inanipta alan varsa saftir.
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BekirHan 2 yıl
Saçma telefon haberlerinde 14326535 tane yorum var iken geliştirici kartı vs haberlerinde 3-4 yorumu geçemiyoruz maalesef...
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Amd64x2 2 yıl BekirHan
Kesinlikle katılıyorum
biraz önce bir ras pi haberinden buraya geldim yorumunuz çok hoşuma gitti ve malasef forumun seviyesini de gösteriyor, herkes bir şeyler geliştirip kod yazmak zorunda değil elbette ama merak ve ilgi olmaması da üzücü. Saygılar
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SONEKTRA 2 yıl en beğenilen
Raspberry Pi zero diye 5 dolara bilgisayar çıkarttılar. Alamıyoruz ki stokta yok olsada fiyatı Türkiye'de çok artıyor.
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FatihAsl 2 yıl SONEKTRA
SONEKTRA

Raspberry Pi zero diye 5 dolara bilgisayar çıkarttılar. Alamıyoruz ki stokta yok olsada fiyatı Türkiye'de çok artıyor.

set halinde samm teknolojiden 52 TL ye alabilirsin
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tuago 2 yıl SONEKTRA
SONEKTRA

Raspberry Pi zero diye 5 dolara bilgisayar çıkarttılar. Alamıyoruz ki stokta yok olsada fiyatı Türkiye'de çok artıyor.

O işin aslı şöyle. 5 dolarlık Pi zero yu ilk çıktığında almaya çok heveslendim, fakat aşırı talep ve stok sorunu yüzünden sadece Türkiye değil yurt dışındaki sitelerde de aylarca yoktu. Türkiye'yede yalnızca kart değil, içinde ekstraları olan kit şeklinde sunulduğu için pahallı fiyatla satılıyormuş gibi algılandı ama zaten hiç stoklara girmedi. Şimdi baktığımda bir çok yurt dışı siteye 5 dolardan gelmiş. Türkiye'deki sitelerde hala stok gözükmüyor, gelirse göreceğiz.
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