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Colorful yeni oyuncu kasası Raynor Tawor G3'ü duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
86,8b
1
20
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Colorful yeni oyuncu kasası Raynor Tawor G3'ü duyurdu
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Özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Colorful, oyuncular için hazırladığı Raynor Tower G3 isimli mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını duyurdu. Agresif çizgileriyle iddialı bir görünüm sergileyen ve piyasadaki iddialı bazı modellerden izler taşıdığı düşülen kasanın yapısında SECC çelik kullanıldığı belirtiliyor. 195 x 517 x 535 mm boyutlarında olan ve dört adet 5.25-inç ile dokuz adet 3.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa, tüm bu sürücülerin alet gerektirmeden kurulumuna da olanak tanıyor.

Oyuncular için hazırlanan diğer pek çok kasa modelinde gördüğümüz üzere güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Raynor Tower G3, su soğutma sistemleriyle kullanım için hortum deliklerine de sahip. Üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde üç adet USB portlarıyla birlikte kulaklık ve mikrofon girişlerine yer verildiğini görüyoruz. Üst kısmında iki adet fan alanı belirlenen kasada, görünümü kuvvetlendirmek adına ilk defa Alienware'de gördüğümüz ancak onun gibi mekanik sistemi olmayan kanatlı kapağa yer veriliyor.

Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere ön kısmında Mavi LED'li fana yer verilen Colorful Raynor Tower G3'ün yurt dışında 139$ seviyesinden sunulması bekleniyor.

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damn2u 8 yıl en beğenilen
Sen oraya bir sürü kablo yönlendirme yuvası koy bileşenlere kolay olaşılabilsin kolaylık olsun diye, sonrada anakarta doğru çıkan HDD yuvaları yap kullanıcıyı zora sokup kabloları ortada göstermek için, bunuda 139$'dan satabileceğini düşün ha? Tasarımcına kurban.
Sen oraya bir sürü kablo yönlendirme yuvası koy bileşenlere kolay olaşılabilsin kolaylık olsun diye, sonrada anakarta doğru çıkan HDD yuvaları yap kullanıcı...
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goldwarriorxx 8 yıl
Ya Yeter Bıkmadınızmı Hep Aynı Tarz Kasalardan ! 2 Fan Öne 2 Fan Arkaya 2 Fan Yukarı Bide Renkli Led Koy Yanlarına Gönder Kullanıcıya . Yeter Cidden . Yenilikçi Fikirler Koyun Artık . Kasanın Şekilleri Değişsin . Hep aynı Dikdörtgen Acaip Şekiller . Yenilikçi Olun Biraz Yenilikçi Herkes Yeni kasa Üzerine Fikrini Yazsın ..
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Mesela Power Supply İ Kasanın Ön Üst Kısmına Koy . Elini Oraya Koyduğunda Altında 1200 W Yattığını Düşün Ve Öylece Kal .
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TIRAZLI 8 yıl

goldwarriorxx

Ya Yeter Bıkmadınızmı Hep Aynı Tarz Kasalardan ! 2 Fan Öne 2 Fan Arkaya 2 Fan Yukarı Bide Renkli Led Koy Yanlarına Gönder Kullanıcıya . Yeter Cidden . Yenilikçi Fikirler Koyun Artık . Kasanın Şekilleri Değişsin . Hep aynı Dikdörtgen Acaip Şekiller . Yenilikçi Olun Biraz Yenilikçi Herkes Yeni kasa Üzerine Fikrini Yazsın ..
Ben Yazıyorum İlk Olarak :
Mesela Power Supply İ Kasanın Ön Üst Kısmına Koy . Elini Oraya Koyduğunda Altında 1200 W Yattığını Düşün Ve Öylece Kal .

psu yu birde 1200w ı koy ön tarafa sonra içerdeki mlz ler psu nun sıcaklığını yesin
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timramon 8 yıl
TIRAZLI
çok abartılı ve şekilsiz bir kasa bana göre her zaman sade tasarım daha çok hoşuma gitmiştir,

Hay ağzını seveyim .) Ayar oluyorum böyle kasalara. Benim içinde sessiz sakin işini iyi yapan bir kasa en iyisi.
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TIRAZLI 8 yıl

timramon

TIRAZLI

çok abartılı ve şekilsiz bir kasa bana göre her zaman sade tasarım daha çok hoşuma gitmiştir,


Hay ağzını seveyim .) Ayar oluyorum böyle kasalara. Benim içinde sessiz sakin işini iyi yapan bir kasa en iyisi.


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dere.beyi 8 yıl
cosmos 1100s gibi derin dondurucu varken bunu kim napsın :))
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OZKNaln 8 yıl
ogkasa
bencede fiyatına göre güzel valla nesi var

bencede.
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ogkasa 8 yıl
bencede fiyatına göre güzel valla nesi var
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qoqoCAN 8 yıl
Biraz Cooler Master , biraz Aerocool... biraz bundan biraz bundan olmuş. Güzel olmuş sevdim ama. Renkler biraz sırıtıyor gibi. Ama iyi, kötü olmamış bence.
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TIRAZLI 8 yıl
çok abartılı ve şekilsiz bir kasa bana göre her zaman sade tasarım daha çok hoşuma gitmiştir,
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alpa07 8 yıl
kablo saklama konusunda pro
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atiktuk 8 yıl
oyuncu kasası da nedir bu nasıl tabirdir yahu?
ayrıca kasa hiç hos durmuyor ..
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feylosoft 8 yıl
Çirkinliğin vücut bulmuş hali bu olsa gerek:)
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