Colorful yeni oyuncu kasası Raynor Tawor G3'ü duyurdu

Özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Colorful, oyuncular için hazırladığı Raynor Tower G3 isimli mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını duyurdu. Agresif çizgileriyle iddialı bir görünüm sergileyen ve piyasadaki iddialı bazı modellerden izler taşıdığı düşülen kasanın yapısında SECC çelik kullanıldığı belirtiliyor. 195 x 517 x 535 mm boyutlarında olan ve dört adet 5.25-inç ile dokuz adet 3.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa, tüm bu sürücülerin alet gerektirmeden kurulumuna da olanak tanıyor.
Oyuncular için hazırlanan diğer pek çok kasa modelinde gördüğümüz üzere güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Raynor Tower G3, su soğutma sistemleriyle kullanım için hortum deliklerine de sahip. Üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde üç adet USB portlarıyla birlikte kulaklık ve mikrofon girişlerine yer verildiğini görüyoruz. Üst kısmında iki adet fan alanı belirlenen kasada, görünümü kuvvetlendirmek adına ilk defa Alienware'de gördüğümüz ancak onun gibi mekanik sistemi olmayan kanatlı kapağa yer veriliyor.
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Mesela Power Supply İ Kasanın Ön Üst Kısmına Koy . Elini Oraya Koyduğunda Altında 1200 W Yattığını Düşün Ve Öylece Kal .
psu yu birde 1200w ı koy ön tarafa sonra içerdeki mlz ler psu nun sıcaklığını yesin
Hay ağzını seveyim .) Ayar oluyorum böyle kasalara. Benim içinde sessiz sakin işini iyi yapan bir kasa en iyisi.
bencede.
ayrıca kasa hiç hos durmuyor ..
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