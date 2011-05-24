Colorful yeni oyuncu kasası Raynor Tawor G3'ü duyurdu

Özel tasarımlı ekran kartlarıyla tanınan Colorful, oyuncular için hazırladığı Raynor Tower G3 isimli mid-tower formundaki yeni bilgisayar kasasını duyurdu. Agresif çizgileriyle iddialı bir görünüm sergileyen ve piyasadaki iddialı bazı modellerden izler taşıdığı düşülen kasanın yapısında SECC çelik kullanıldığı belirtiliyor. 195 x 517 x 535 mm boyutlarında olan ve dört adet 5.25-inç ile dokuz adet 3.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen kasa, tüm bu sürücülerin alet gerektirmeden kurulumuna da olanak tanıyor.

Oyuncular için hazırlanan diğer pek çok kasa modelinde gördüğümüz üzere güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Raynor Tower G3, su soğutma sistemleriyle kullanım için hortum deliklerine de sahip. Üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde üç adet USB portlarıyla birlikte kulaklık ve mikrofon girişlerine yer verildiğini görüyoruz. Üst kısmında iki adet fan alanı belirlenen kasada, görünümü kuvvetlendirmek adına ilk defa Alienware'de gördüğümüz ancak onun gibi mekanik sistemi olmayan kanatlı kapağa yer veriliyor.

Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere ön kısmında Mavi LED'li fana yer verilen Colorful Raynor Tower G3'ün yurt dışında 139$ seviyesinden sunulması bekleniyor.