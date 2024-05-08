A101 marketlerde Radeon RX 560 ekran kartlı “yok artık” dedirten oyuncu sistemi

9 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri
9 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında THULL markasına ait hazır oyuncu sistemi var. Intel Core i3-12100F işlemci kullanan sistemde 16GB DDR4 3200MHz bellek ve 512GB PCIe Gen 4 3000MB/s SSD yer alıyor. Her şey buraya kadar normal derken Radeon RX 560 GB GDDR5 ekran kartı karşımıza çıkıyor.
2017 yılında tanıtılan ekran kartı için sistem 19999TL fiyat istiyor. Monitör de dahil edilince fiyat 25000TL seviyesini buluyor. Klavye, fare ve kulaklık hediye olsa da bu fiyat bandında çok daha güçlü sistemler bulmak mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.