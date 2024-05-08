A101 marketlerde Radeon RX 560 ekran kartlı “yok artık” dedirten oyuncu sistemi

Tam Boyutta Gör Son yıllarda perakende gıda marketlerinde sık sık oyuncu kasaları görmeye başladık. Genelde dönemin gereksinimlerini karşılamaya çalışan oyuncu sistemleri fiyatları da buna göre değişkenlik gösteriyor. Bununla birlikte A101 marketler oyuncuları biraz kızdıracak bir sistem hazırladı.

9 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri

9 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında THULL markasına ait hazır oyuncu sistemi var. Intel Core i3-12100F işlemci kullanan sistemde 16GB DDR4 3200MHz bellek ve 512GB PCIe Gen 4 3000MB/s SSD yer alıyor. Her şey buraya kadar normal derken Radeon RX 560 GB GDDR5 ekran kartı karşımıza çıkıyor.

2 Mayıs A101 Ekstra ürünler neler? 4 gün önce eklendi

2017 yılında tanıtılan ekran kartı için sistem 19999TL fiyat istiyor. Monitör de dahil edilince fiyat 25000TL seviyesini buluyor. Klavye, fare ve kulaklık hediye olsa da bu fiyat bandında çok daha güçlü sistemler bulmak mümkün.

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9 Mayıs A101 aktüel kataloğunda neler var?