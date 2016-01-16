Compulab Airtop: 200Watt güç tüketen fansız bilgisayar sistemi





Bir dönem bilgisayar kasaları için aktif soğutma sistemleri olmazsa olmazlar arasındaydı ancak zamanla işlemciler gelişti ve daha az enerji tüketir oldu. Böylece belirli ısı seviyelerine kadar, kullanıcılar fan kullanmadan pasif soğutma sistemleriyle kasalarını daha küçük tutmayı başardılar. İsrailli Compulab ise, fansız sistemlerde yeni bir devrin kapısını açıyor.





Firmanın geliştirdiği Airtop PC adındaki bilgisayar sistemi, tam 200Watt seviyesine kadar fansız olarak çalışabiliyor. Üstelik 7.5 litreye kadar hacme sahip olması da ayrı bir dikkat istiyor zira fansız sistemler genelde 1.5 veya 2 litreye kadar çıkabiliyordu. Firma hali hazırda, aynı hacimdeki bilgisayar sistemlerinin aktif soğutma kapasitesinden çok daha fazlasını sunduklarını iddia ediyor.





Firma, pasif soğutma sisteminde hava akışı konseptinden faydalanıyor. Doğal hava akışı - NAF adını verdiği bu sistem üzerinde 3 yıldan fazla bir süredir çalışan şirket, sektörün soğutma konusundaki problemlerinin de önüne geçmek istiyor. NAF sistemi yüzey alanından ziyade hacimle doğru orantılı. Yani hacim ne kadar büyürse soğutma da o kadar verimli oluyor. Bu bakımdan, çok küçük hacimlerde sistem verimsiz kalıyor.









NAF sisteminin patent başvurusu yapılmış ve onay bekleniyor. Sistemin sırrı ise yan kapaklarda yatıyor. Firma, ısıyı emmesi için yan kapakları ısı boruları ile kaplamış. Hemen üzerinde ise paneli dikey olarak kaplayan 14 adet hava tüpü yer alıyor. Isınan hava tüpten yukarıya doğru çıkarak yayılıyor. En alttan ise soğuk hava girerek döngüyü devam ettiriyor. Her bir kapak, yaklaşık 100Watt ile oluşan ısıyı yayma kapasitesine sahip. Sağ ve sol kapaklar ile toplamda 200Watt ısı yayılabiliyor.





Böyle özel bir sistem için elbette bileşenlerin de özel olarak üretilmesi veya yerleştirilmesi gerekiyor. Örneğin firma anakartı özel olarak geliştirmiş. Ayrıca kablosuz bir yapıda olması için de çeşitli raflar ve yuvalar kullanılmış. Firma kendisine o kadar güveniyor ki iş istasyonu ve sunucu olarak bile pazarlamayı düşünüyor. Tamamen alüminyum kasa 10cm x 30cm x 25.5cm ölçülere sahip ve 4-7Kg arasında değişiyor.





Compulab, ilk etapta 3 farklı versiyon hazırlamış. İş istasyonu tarafında Airtop-W versiyonu rekabete katılacak. Intel Xeon E3 işlemci ve Nvidia QUADRO M4000 ekran kartı barındıran iş istasyonu 2999$ başlangıç etiketine sahip. Airtop-G ise oyuncu bilgisayarı. Intel Core i7 işlemci ve Nvidia GeForce GTX 950 ekran kartı barındırıyor. Başlangıç fiyatı ise 1968$.





Sunucu tarafına konumlanacak olan Airtop-S versiyonunda; Intel Xeon E3 işlemci, 32GB ECC RAM, RAID konfigürasyonunda 4 HDD ve 6Gb Ethernet portları yer alıyor. Bu versiyon da 1810$'dan başlayan fiyat etiketlerine sahip olacak. Ayrıca tüm sistemlerde ortak olarak 1x PCIe x16 Gen 3, 1x M.2 M-key SATA 3.0, 1x mSATA SATA 3.0, Wi-Fi 802.11ac + BT 4.0,4x USB 3.0, 2x HDMI 1.4 ve 1x DP 1.2 portları ortak olarak sunuluyor.





Compulab ayrıca barebone tarzında Airtop-DIY versiyonları da hazırlamış. İşlemcisi olmayan bu sistemler de 1128$ seviyesinden başlıyor. 5 yıllık garanti ile gelen Airtop sistemleri yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

http://hexus.net/tech/news/systems/89777-compulab-airtop-fanless-compact-yet-powerful-desktop-pc/