Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Compulab Airtop: 200Watt güç tüketen fansız bilgisayar sistemi

Güçlü bir bilgisayar sisteminin hayalini kuran ancak fan kullanmak istemeyenler için, İsrailli Compulab devrimsel bir soğutma teknolojisi ile geliyor. NAF sistemi sektörü baştan aşağı değiştirebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5b
1
12
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Compulab Airtop: 200Watt güç tüketen fansız bilgisayar sistemi


Bir dönem bilgisayar kasaları için aktif soğutma sistemleri olmazsa olmazlar arasındaydı ancak zamanla işlemciler gelişti ve daha az enerji tüketir oldu. Böylece belirli ısı seviyelerine kadar, kullanıcılar fan kullanmadan pasif soğutma sistemleriyle kasalarını daha küçük tutmayı başardılar. İsrailli Compulab ise, fansız sistemlerde yeni bir devrin kapısını açıyor. 

Firmanın geliştirdiği Airtop PC adındaki bilgisayar sistemi, tam 200Watt seviyesine kadar fansız olarak çalışabiliyor. Üstelik 7.5 litreye kadar hacme sahip olması da ayrı bir dikkat istiyor zira fansız sistemler genelde 1.5 veya 2 litreye kadar çıkabiliyordu. Firma hali hazırda, aynı hacimdeki bilgisayar sistemlerinin aktif soğutma kapasitesinden çok daha fazlasını sunduklarını iddia ediyor. 

Firma, pasif soğutma sisteminde hava akışı konseptinden faydalanıyor. Doğal hava akışı - NAF adını verdiği bu sistem üzerinde 3 yıldan fazla bir süredir çalışan şirket, sektörün soğutma konusundaki problemlerinin de önüne geçmek istiyor. NAF sistemi yüzey alanından ziyade hacimle doğru orantılı. Yani hacim ne kadar büyürse soğutma da o kadar verimli oluyor. Bu bakımdan, çok küçük hacimlerde sistem verimsiz kalıyor. 


NAF sisteminin patent başvurusu yapılmış ve onay bekleniyor. Sistemin sırrı ise yan kapaklarda yatıyor. Firma, ısıyı emmesi için yan kapakları ısı boruları ile kaplamış. Hemen üzerinde ise paneli dikey olarak kaplayan 14 adet hava tüpü yer alıyor. Isınan hava tüpten yukarıya doğru çıkarak yayılıyor. En alttan ise soğuk hava girerek döngüyü devam ettiriyor. Her bir kapak, yaklaşık 100Watt ile oluşan ısıyı yayma kapasitesine sahip. Sağ ve sol kapaklar ile toplamda 200Watt ısı yayılabiliyor. 

Böyle özel bir sistem için elbette bileşenlerin de özel olarak üretilmesi veya yerleştirilmesi gerekiyor. Örneğin firma anakartı özel olarak geliştirmiş. Ayrıca kablosuz bir yapıda olması için de çeşitli raflar ve yuvalar kullanılmış. Firma kendisine o kadar güveniyor ki iş istasyonu ve sunucu olarak bile pazarlamayı düşünüyor. Tamamen alüminyum kasa 10cm x 30cm x 25.5cm ölçülere sahip ve 4-7Kg arasında değişiyor.

Compulab, ilk etapta 3 farklı versiyon hazırlamış. İş istasyonu tarafında Airtop-W versiyonu rekabete katılacak. Intel Xeon E3 işlemci ve Nvidia QUADRO M4000  ekran kartı barındıran iş istasyonu 2999$ başlangıç etiketine sahip. Airtop-G ise oyuncu bilgisayarı. Intel Core i7 işlemci ve Nvidia GeForce GTX 950 ekran kartı barındırıyor. Başlangıç fiyatı ise 1968$.

Sunucu tarafına konumlanacak olan Airtop-S versiyonunda; Intel Xeon E3 işlemci, 32GB ECC RAM, RAID konfigürasyonunda 4 HDD ve 6Gb Ethernet portları yer alıyor. Bu versiyon da 1810$'dan başlayan fiyat etiketlerine sahip olacak. Ayrıca tüm sistemlerde ortak olarak 1x PCIe x16 Gen 3, 1x M.2 M-key SATA 3.0, 1x mSATA SATA 3.0, Wi-Fi 802.11ac + BT 4.0,4x USB 3.0, 2x HDMI 1.4 ve 1x DP 1.2 portları ortak olarak sunuluyor. 

Compulab ayrıca barebone tarzında Airtop-DIY versiyonları da hazırlamış. İşlemcisi olmayan bu sistemler de 1128$ seviyesinden başlıyor. 5 yıllık garanti ile gelen Airtop sistemleri yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.  

http://hexus.net/tech/news/systems/89777-compulab-airtop-fanless-compact-yet-powerful-desktop-pc/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-05F99D7C6 3 yıl
İşte bunlar hep İsrail'in oyunları!1!!1!11 şaka bir yana geliştirilse büyük potansiyeli mevcut. Nasıl cep telefonlarında fan göremiyorsak artık PC'lerde de görmemeliyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 3 yıl
Kasa tek satılıyor sandım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merm 3 yıl
Tozu yutunca gÃ¶rÃ¼rÃ¼m ben o airtube tasarÄ±mÄ± ne hale gelecek.

"Fouling resistance" terimini hiÃ§ mi Ã¶ÄŸrenmemiÅŸler "heat transfer" dersinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknisyen.sinan35 3 yıl
israille işim olmaz kahrolsunlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seefoo 3 yıl
Kasa güzel ama bu fansız sevdasını ben anlayamıyorum,kaliteli fanlar zaten düşük devirde duyulmuyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 3 yıl
eski doğan şahindeki aç camı serinle modu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 3 yıl

Fiyatı çok yüksek. 1500$'a 980m'li laptoplar var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 3 yıl
Evdeki doğal gaz petekleri de bu şekilde çalışıyor. Bunun patentini şimdiye kadar kimse almamış mı? Ek olarak ortam sıcaklığı yüksek olduğunda bu sistemin yetersiz kalacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 3 yıl
Üst düzey bir oyuncu bilgisayarının bu kadar sessiz olabileceğini pek sanmıyorum. Mutlaka daha fazla soğutma ihtiyacı doğacaktır. Bu sistemler ancak ofis ve giriş seviyesi oyunculuk için ideal olabilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 3 yıl

6770 k ve 9800ti koymaya yetmiyor bir bu kadar daha yüzey alanı lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 3 yıl
Soğutma sistemi, sıcak ortamlarda ne kadar etkin olacak şüpheli. Fanlı sistemler bile sıcak ortamlarda performans kaybı yaşıyor...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5034 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
compulab, compulab airtop ve
3 etiket daha Kasa Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Akıllı telefon sektörü büyümeye devam ediyor 3 yıl 2015'in en çok satan oyunu Call of Duty: Black Ops 3 oldu 3 yıl Intel'in geçen yıl son çeyrek raporlarında durgunluk belirtileri 3 yıl AMD Polaris grafik mimarisi iki kategoriye bölündü 3 yıl Microsoft Word Flow klavyesi, iOS ve Android'e geliyor 3 yıl Windows 10, anketlere olumlu olarak yansıyor 3 yıl Netflix, Punisher dizisi için hazırlıklara başladı 3 yıl Intel'in en güçlü 4 çekirdekli işlemcisi geliyor 3 yıl Apple Mac Pro bir oyun bilgisayarı olsaydı... İşte MSI Vortex! 3 yıl Snapdragon 820 yonga seti, Samsung ile daha avantajlı 3 yıl 9$'lık bilgisayar: CHIP 3 yıl Microsoft Lumia 650'nin fiyatı belli oldu 3 yıl Apple ücretsiz sağladığı iTunes Radio uygulamasını kaldırıyor 3 yıl Interact ile kişilerinizi etkili şekilde yönetin 3 yıl Yeni Olympus PEN-F fotoğraf makinesi ortaya çıktı 3 yıl Dropbox için çevrimdışı müzik uygulaması: Jukebox 3 yıl Mac platformunda Windows'u yüklemeden yazılımlarını çalıştırın 3 yıl İnsansı robot ATLAS, temizlik işlerini de öğrendi 3 yıl Xperia C4, Marshmallow'dan önce Android 5.1 güncellemesini de alacak 3 yıl Virgin Galactic, Adidas imzalı özel uçuş giysisini tanıttı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Compulab Airtop: 200Watt güç tüketen fansız bilgisayar sistemi Sonraki Huawei P9 tasarım şeması ortaya çıktı 3 yıl Android uygulamaların istediği erişim izinlerinin kullanıcıları bunalttığı bilimsel olarak kanıtlandı 3 yıl Boeing'in yeni uçak tasarımı göz kamaştırıyor 3 yıl 2si1 "Hareketsiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Fixstars'dan dünyanın ilk 13TB kapasiteli SSD ürünü 3 yıl Yahoo, 13.5 TB'lık veriyi akademik araştırma gruplarına sunuyor 3 yıl Seagate de 10TB HDD yarışına katılıyor 3 yıl iOS 9.3'de Night Shift özelliği nasıl aktif edilir? 3 yıl BoomBeach’in son güncellemedeki sırrı ortaya çıktı: Mega Crab (Mega Yengeç) 3 yıl Taşınabilir mini sunucu bilgisayarı: Ocean 3 yıl Xiaomi, geçen yılı 70 milyon akıllı telefon satışı ile kapattı 3 yıl Nvidia'dan üst seviye GeForce GTX satın alanlara Rise of the Tomb Raider hediyesi 3 yıl Foursquare yeni CEO’su ile artık para kazanmak istiyor 3 yıl Uber'e kendi memleketinde bir ceza daha kesildi 3 yıl Görme engelliler için özel tablet geliştirme çabaları yoğunlaşıyor 3 yıl Bu koltuklar oyun tutkunları için 3 yıl Google Play Store’a promosyon kodları geldi 3 yıl Samsung, Apple'ın ana OLED sağlayıcılarından olacak 3 yıl Arkadaşlık uygulaması Once, artık kalp atışlarına göre eşleştirme yapabiliyor 3 yıl Kısırlığa çare olabilecek nano teknoloji: Spermbots Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim