Computex 2013: 19nm NAND flaş bellekli SanDisk Extreme II serisi SSD'ler duyuruldu

Birkaç hafta önce Toshiba ile birlikte 1Y üretim süreci teknolojisini kullanarak 19nm'lik NAND flaş seri üretimine başlayacaklarını açıklayan SanDisk, 1X ile ürettiği 19nm belleklere sahip SSD'lerini resmen tanıttı. İki OEM çözümü ve Extreme II serisine mensup üç SSD'sine entegre ettiği yeni NAND flaşlarının şimdiye kadar piyasaya sürdüğü diğer donanımlardan çok daha iyi bir performans sergilediğini belirten ABD merkezli bellek ve depolama çözümleri uzmanı, perakende satış için üretilen dördüncü nesil SSD'leriyle sektörde çıtayı daha yukarı taşıyacağını düşünüyor.

Halihazırda satılmakta olan Extreme modellerinin aksine Extreme II'de SandForce yerine Monet kod adlı Marvell 88SS9187 kontrolcüye yer veren SanDisk, bu kontrolcü için kendi geliştirdiği üretici yazılımını da yayınladı. 9.5mm'lik Extreme'den sonra Extreme II ile 7mm kalınlık formuna geçiş yapan firmalar arasına katılan tecrübeli üretici, yeni SSD'leri için 80TB yazım ömrü biçiyor ve 5 yıl garantiyle birlikte tüketicilerle buluşturma sözü veriyor. Serinin giriş seviyesindeki 120GB'lik model, 128MB DDR3 1600MHz DRAM, 550MB/s okuma, 340MB/s yazma hızları, 91.000 IOPS rastgele okuma, 74.000 IOPS rastgele yazma performansıyla geliyor. 240GB sürümü, 256MB DDR3 1600MHz DRAM, 550MB/s okuma, 510MB/s yazma hızları, 95.000 IOPS okuma, 78.000 IOPS yazma performansı; 480GB sürümü ise, 512MB DDR3 1600MHz DRAM, 545MB/s okuma, 500MB/s yazma hızları, 95.000 IOPS okuma, 75.000 IOPS yazma performansını beraberinde getiriyor.

Extreme II serisinin 120GB, 240GB ve 480GB'lik modelleri resmi duyurunun hemen ardından sırasıyla; 129.99$, 229.99$ ve 439.99$ fiyatlarla satışa çıktı. İlerleyen haftalarda dünya genelinde birçok ülkede ve çevrimiçi alışveriş sitelerinde tüketicilerin beğenisine sunulacak SSD'lerin Türkiye'ye de yakında giriş yapması bekleniyor. Piyasadaki en ekonomik çözümlere sahip SSD üretici olduğunu Extreme serisiyle kanıtlayan SanDisk, Extreme II için de oldukça makul fiyatlar belirlemiş. Üreticinin Computex 2013 standında sergilenen ürünlerin önceki nesle kıyasla ciddi bir artış gösteren performans değerleri, ucuz fiyatlandırmayla birlikte bu donanımları yaz aylarında pazarın en gözde SSD'leri arasına sokmaya yetecektir.

http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2013/sandisk-extends-innovative-ssd-line-up-for-consumers-pc-makers/