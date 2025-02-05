SSD hız testi nasıl yapılır? SSD yazma ve okuma hızı ölçme

- Programsız SSD hız testi yapma ⌨️
- SSD okuma yazma hızı ölçme programları 🖥️
- CrystalDiskMark ile SSD hız testi nasıl yapılır 💡
- SSD hızlandırma ipuçları ⚡️
- Yorumlar
SSD'nizin hızını bilmeniz, bilgisayarınızın sağlığını ve performansını kontrol etmenize yardımcı olur. SSD hızı, yazma hızı ve okuma hızını içerir. Yazma hızları, harici verileri depolama aygıtına kaydetme hızını ifade ederken, okuma hızları depolama aygıtından veri çıkarma hızını ifade eder. Yani, daha iyi sistem performansı ve yanıt hızı istiyorsanız, düzenli olarak SSD okuma yazma hızını ölçmeniz gerekir. SSD hız testi programsız yöntemi ve SSD hızını ölçmek için en iyi programlar burada.
Programsız SSD hız testi yapma ⌨️
- Windows’ta arama kutucuğuna “cmd” yazın.
- Komut İstemi’ne sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır’ı seçin.
- “winsat disk -drive c” komutunu girin. (c’yi sürücü harfinizle değiştirin)
Programsız SSD hızını test etmenin en iyi yolu CMD komutudur. SSD okuma hızı nereden bakılır diyenler için alternatif bir yol daha var. SSD okuma yazma hızını ölçmek için Görev Yöneticisi’ni de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, aynı anda ESC, Shift ve Ctrl tuşuna basarak Görev Yöneticisi penceresini açın. Performans sekmesine gidin. Sol bölmede SSD diski seçin. SSD okuma yazma hızını net bir şekilde görebilirsiniz.
SSD okuma yazma hızı ölçme programları 🖥️
CrystalDiskMark ile SSD hız testi nasıl yapılır 💡
- Hem sıralı hem de rastgele okuma/yazma testleri yapabilir.
- Hızlı ve anlaşılması kolay sonuçlar gösterir.
- Sıkıştırılamaz ve sıkıştırılabilir veriler dahil herhangi bir sürücüyü ölçebilir.
CrystalDiskMark programı ile SSD hızını ölçme ⬇️
- CrystalDiskMark programını açın
- Test etmek istediğiniz diski seçin
- Test sayısını seçin
- Test boyutunu seçin
- Diskiniz NVMe ise NVMe SSD'yi seçin
- SSD okuma yazma hızını test etmek için All'a tıklayın.
SSD hızlandırma ipuçları ⚡️
- Disk bölümünü genişleterek daha fazla boş alan sağlayın
- TRIM desteğini kontrol edin
- AHCI modunu etkinleştirin
- SSD diskinizi optimize edin
- Yüksek performans modunu seçin
- SSD yazılımını güncelleyin
- SATA portunu ve kabloyu kontrol edin
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