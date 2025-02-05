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    SSD hız testi nasıl yapılır? SSD yazma ve okuma hızı ölçme

    SSD performansı, bilgisayarınızın ve programların açılış hızlarını önemli ölçüde etkiler. Programsız SSD hızı testi yapma yolunu bilmek önemlidir. İşte SSD okuma yazma hızı ölçme adımları:

    SSD'nizin hızını bilmeniz, bilgisayarınızın sağlığını ve performansını kontrol etmenize yardımcı olur. SSD hızı, yazma hızı ve okuma hızını içerir. Yazma hızları, harici verileri depolama aygıtına kaydetme hızını ifade ederken, okuma hızları depolama aygıtından veri çıkarma hızını ifade eder. Yani, daha iyi sistem performansı ve yanıt hızı istiyorsanız, düzenli olarak SSD okuma yazma hızını ölçmeniz gerekir. SSD hız testi programsız yöntemi ve SSD hızını ölçmek için en iyi programlar burada.

    Programsız SSD hız testi yapma ⌨️

    ssd hızını ölçme cmd komutu Tam Boyutta Gör
    Çoğu işletim sistemi donanım testini nispeten kolaylaştırır. Bu sistemler, ek bir program indirmeden donanımınızı test etmenizi sağlayan yerleşik araçlara sahiptir. Windows’ta Komut İstemi aracılığıyla M.2 SSD hızı testi yapabilirsiniz. CMD komutu ile SSD hızı öğrenme yolunu adım adım görelim:
    1. Windows’ta arama kutucuğuna “cmd” yazın.
    2. Komut İstemi’ne sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır’ı seçin.
    3. winsat disk -drive c” komutunu girin. (c’yi sürücü harfinizle değiştirin)

    Programsız SSD hızını test etmenin en iyi yolu CMD komutudur. SSD okuma hızı nereden bakılır diyenler için alternatif bir yol daha var. SSD okuma yazma hızını ölçmek için Görev Yöneticisi’ni de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, aynı anda ESC, Shift ve Ctrl tuşuna basarak Görev Yöneticisi penceresini açın. Performans sekmesine gidin. Sol bölmede SSD diski seçin. SSD okuma yazma hızını net bir şekilde görebilirsiniz.

    SSD okuma yazma hızı ölçme programları 🖥️

    ssd hız ölçme programı Tam Boyutta Gör
    SSD benchmark araçları, SSD okuma yazma hızını ölçmek için kullanılır. SSD hızını test etmek için işletim sistemine entegre araçlara alternatif olarak SSD hız testi programlarını kullanabilirsiniz. En iyi SSD hız testi programları arasında; CrystalDiskMark, AS SSD Benchmark, ATTO Disk Benchmark, AmorphousDiskMark, Intel IOMETER, KDiskMark yer alır.

    CrystalDiskMark ile SSD hız testi nasıl yapılır 💡

    CrystalDiskMark SSD hız testi Tam Boyutta Gör
    CrystalDiskMark, SSD diskin okuma/yazma hızlarını ölçmek için kullanılan programların başında gelir. Kullanıcıların gerektiğinde SSD'lerinin optimizasyonunu planlamalarına da olanak tanır. CrystalDisk, kullanımı kolay bir arayüze sahiptir ve en iyi SSD hız testi programı olarak bilinir.
    • Hem sıralı hem de rastgele okuma/yazma testleri yapabilir.
    • Hızlı ve anlaşılması kolay sonuçlar gösterir.
    • Sıkıştırılamaz ve sıkıştırılabilir veriler dahil herhangi bir sürücüyü ölçebilir.

    CrystalDiskMark programı ile SSD hızını ölçme ⬇️

    1. CrystalDiskMark programını açın
    2. Test etmek istediğiniz diski seçin
    3. Test sayısını seçin
    4. Test boyutunu seçin
    5. Diskiniz NVMe ise NVMe SSD'yi seçin
    6. SSD okuma yazma hızını test etmek için All'a tıklayın.

    SSD hızlandırma ipuçları ⚡️

    ssd hızını artırma yolları Tam Boyutta Gör

    1. Disk bölümünü genişleterek daha fazla boş alan sağlayın
    2. TRIM desteğini kontrol edin
    3. AHCI modunu etkinleştirin
    4. SSD diskinizi optimize edin
    5. Yüksek performans modunu seçin
    6. SSD yazılımını güncelleyin
    7. SATA portunu ve kabloyu kontrol edin
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