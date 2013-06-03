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Computex 2013: ARM Cortex-A12 işlemci, Mali-T622 GPU ve Mali-V500 video birimi resmen duyuruldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Computex 2013: ARM Cortex-A12 işlemci, Mali-T622 GPU ve Mali-V500 video birimi resmen duyuruldu

Mobil işlemci pazarının %80'den fazlasını elinde bulunduran ARM, Computex 2013 fuarı kapsamındaki basın konferansında ARMv7 mimarili yeni Cortex işlemcisini duyurdu. 2012'nin ikinci yarısında tüketiciyle buluşan yeni işlemcisi Cortex-A15 ile 2007'de resmiyet kazanan Cortex-A9'un arasında konulanacak Cortex-A12 isimli yeni çözüm, orta seviye akıllı telefon ve tablet bilgisayarları hedef alıyor. A9 - A15 arasındaki büyük farklar ve Cortex-A9'un Intel ile Qualcomm'un giriş ve orta segmentlere yönelik işlemcileriyle rekabet edemeyecek kadar eski olması nedeniyle böyle bir işlemci geliştirmeye karar veren ARM, A12'yi yeni tanıttığı diğer iki ürünüyle birlikte yakında müşterilerine örneklemeye başlayacak. 
Computex 2013: ARM Cortex-A12 işlemci, Mali-T622 GPU ve Mali-V500 video birimi resmen duyuruldu
28nm üretim süreçleri kullanılarak imal edileceği için Cortex-A9'dan %30 daha dar bir zar alanına sahip olan Cortex-A12, aynı zamanda A9'dan %40 daha az güç tüketecek. A9'a kıyasla daha uzun bir iş hattına sahip olan A12, tıpkı Intel'in yeni Silvermont ve ARM'ın Cortex-A15 işlemcileri gibi sırasız yürütüm paradigmasını benimsiyor. A12'ye gönderilen komutların işlenme sırasını program belirlemeyecek; işlemler yalnızca gerek duyulan iş hattı kademelerinde geçirilerek güç ve zamandan tasarruf sağlanacak. Bunun yanı sıra güç tasarrufunu big.LITTLE teknolojisini kullanarak Cortex-A7 ile birlikte %100'e kadar çıkarmak da mümkün. 40-bit bellek adresleme desteğine sahip A12'den gücünü alan mobil cihazlar ayrıca, çok daha büyük sistem bellekleri ile donatılabilecek. 
ARM'ın yarı iletken mimarilerini müşterilerine daha hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için sunduğu POP IP çözümleri kapsamındaki Cortex-A12, halihazırda TSMC'nin 28nm HPM üretim teknolojisiyle üretilmeye hazır durumda; Global Foundries'in 28nm SLP HKMG süreci uyumluluğu ise yıl sonuna kadar tamamlanacak. 2014'ün ortalarında Cortex-A12'yi lisansçılarına dağıtmaya başlayacak İngiliz teknoloji şirketinin yeni işlemcisi 2014'ün sonunda 200$ - 350$ fiyat seviyesindeki mobil aygıtlarda kullanılmaya başlayacak. 
Computex 2013: ARM Cortex-A12 işlemci, Mali-T622 GPU ve Mali-V500 video birimi resmen duyuruldu
ARM'ın ikinci nesil Midgard GPU mimarisiyle geliştirilen Mali-T622, geçen yıl Google Nexus 10'a güç veren Samsung Exynos 5 Dual ile piyasaya sürülen T604 ve henüz çıkış yapmamış T624'ün arasında bir performans sergileyecek. OpenCL 1.1 tam profil uyumluluğuna sahip en küçük GPU olan T622'nin T600 serisine kıyasla güç tasarrufu hususunda %50 daha iyi rakamlar elde edeceğini belirten ARM, iki çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen grafik birimiyle mobil cihazlara makul düzeyde GPU hesaplama kabiliyeti de entegre etmiş olacak. OpenGL ES 3.0, DirectX 11 grafik API'larına destek sunan Mali-T622, Cortex-A12 ile birlikte 2014-2015 döneminde orta seviye aygıtlarda kullanılmaya başlayacak.

Computex 2013: ARM Cortex-A12 işlemci, Mali-T622 GPU ve Mali-V500 video birimi resmen duyuruldu
ARM'ın Computex 2013'teki son duyurusu, Mali-V500 video birimi oldu. Sekiz çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen bu video motoru, 600MHz hızında tek çekirdekle 1080p 60fps video işleme/görüntüleme ve sekiz çekirdekli olarak kullanıldığında Ultra HD 4K 120fps video görüntüleyebilme yetisine sahip olacak. Firmanın kendi kayıpsız görüntü sıkıştırma yöntemi sayesinde bellek bant genişliği kullanımını %50'ye kadar düşürebilen V500, ARM'ın yeni nesil video işlemci ailesinin ilk üyesi olarak piyasaya sürülecek. 
Yeni CPU, GPU ve VPU çözümlerini elektronik aygıtlara birlikte entegre ederek tüketicilerin teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için çalışmalarını sürdüren ARM, 2015'te 580 milyona ulaşması beklenen orta seviye mobil cihazların büyük bir kısmına bu donanımlarıyla güç vermeyi planlıyor. Henüz mimarilerini tüm detaylarıyla açıklamayan şirketin yıl sonuna doğru Cortex-A12, Mali-T622 ve Mali-V500 hakkında yeni duyuruları olacağı tahmin ediliyor. 

http://www.businesswire.com/news/home/20130602005081/en/ARM-Targets-580-Million-Mid-Range-Mobile-Devices Yorum Yaz
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GetSomeRest 6 yıl en beğenilen
Pil teknolojisini geliştiremeyince daha az enerji tüketen donanıma yönelmişler. Birde DX11 desteği gelmesi harika olmuş. Artık temple run 3 ü daha gerçekçi grafiklerle oynarız!.
Pil teknolojisini geliştiremeyince daha az enerji tüketen donanıma yönelmişler. Birde DX11 desteği gelmesi harika olmuş. Artık temple run 3 ü daha gerçekçi graf...
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Batuist 6 yıl
Rubisco
Batuistbenim bildiğim yeni bir ürün üretirken öncekinin üstüne koyularak daha iyisi yapılır ama adamlar cortex a15i bir çıkardı sonra başladılar geri sarmaya..
Bazı şeylere yanlış yaklaştığın açık, A15 lansmanı 2010 da yapıldı, yeni faln değil.A15 in 4W civarlarında güç tüketmesi yüzünden telefonlarda kullanılamayacağı 1.5 seneden fazla zmandır biliniyor. 28nm den daha aşağılara inilemyeceği de biliniyor.A12 geri adım faln değil, A7 nasıl A9 ile A8 arasında, ama çok iyi bi verime sahip bu da onun gibi. A9 ile A15 arasında bi yerde ve yüksek verime sahip. A12 yi telefonlarda da kullanacaklar, big.little şeklinde de kullanacaklar.Burda tek esas önemli olan şey A9dan biraz daha yüksek performansının olup telefonlarda kullanılacak olması. 2 ileri 1 geri şeklinde bakmamak lazım bu yüzden. Millet hala A9 kullanıyor.A15 niye var o zman, var işte yapmışlar niyesini bilmem ben. Ama 2 ileri 1 geri diye bakmamak lazım buna.

cortex a15 mimarisi her ne kadar dediğin gibi 2010da lanse edlimiş olsada yaygınlık anlamında pek yol alamadı. 2013 ile boy gösteren bir mimari. yazdıklarımda zaten bu noktadan hareketler ilerliyor. şayet o mimari o kadar geriye dayanmasaydı o kadar yazıyı yazmazdım. sorun orada ama sen anlamamışsın anlaşılan yazdıklarımı..
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Rubisco 6 yıl Batuist
Batuist

Rubisco

Batuistbenim bildiğim yeni bir ürün üretirken öncekinin üstüne koyularak daha iyisi yapılır ama adamlar cortex a15i bir çıkardı sonra başladılar geri sarmaya..
Bazı şeylere yanlış yaklaştığın açık, A15 lansmanı 2010 da yapıldı, yeni faln değil.A15 in 4W civarlarında güç tüketmesi yüzünden telefonlarda kullanılamayacağı 1.5 seneden fazla zmandır biliniyor. 28nm den daha aşağılara inilemyeceği de biliniyor.A12 geri adım faln değil, A7 nasıl A9 ile A8 arasında, ama çok iyi bi verime sahip bu da onun gibi. A9 ile A15 arasında bi yerde ve yüksek verime sahip. A12 yi telefonlarda da kullanacaklar, big.little şeklinde de kullanacaklar.Burda tek esas önemli olan şey A9dan biraz daha yüksek performansının olup telefonlarda kullanılacak olması. 2 ileri 1 geri şeklinde bakmamak lazım bu yüzden. Millet hala A9 kullanıyor.A15 niye var o zman, var işte yapmışlar niyesini bilmem ben. Ama 2 ileri 1 geri diye bakmamak lazım buna.


cortex a15 mimarisi her ne kadar dediğin gibi 2010da lanse edlimiş olsada yaygınlık anlamında pek yol alamadı. 2013 ile boy gösteren bir mimari. yazdıklarımda zaten bu noktadan hareketler ilerliyor. şayet o mimari o kadar geriye dayanmasaydı o kadar yazıyı yazmazdım. sorun orada ama sen anlamamışsın anlaşılan yazdıklarımı..

Sen sosyolojik ayağında mısın işin tekno ayağında mısın?

Nvidia companion core / düşük frekansta çalışan +1 çekirdek olayı ARM'ın big.little olayından daha eskiye dayanıyor esasen. Nvidia'nın olayının implementasyonu kolay, çünkü işletim sistemi tarafından görünmüyor, işletim sistemi düşük çekirdeğe geç yüksek çekirdeğe geç diye bişey peşinde değil.

big.little tam tersi işletim sisteminin desteğine ihtiyaç duyar. 2 farklı çalışma modu var, 2si içinde duyar. O yüzden implementasyonu zor, hala da bunu bol bol kullanmaya razı olan yok.

konuyla alakası şurda : A15 bahsettiğin ileri dönük adım. Daha A8'ler ortaya çıkmadan önce Android ekosisteminde, mobil ekosistemlerde varolan donanımlar cacık, bu mobil cihazları kastıran uygulamalar dolduralım sonra benim Atomlarım var ARM'ın çözümlerinden daha hızlı dağıtırım ortalığı diyen Intel ne yaptı? Gitti Windriver ı faln aldı, Moblin Meego olaylarının peşine düştü. Intel açısından Atom'un perf süper, ama pil olayı cacık. Ama esas olan neydi hep, yüksek perf. uygulamaları daya, insanlar zar zor çalışan şeyler yerine pili daha az gideni tercih eder.

Sonra ne oldu? A8ler geldi piyasaya. Piyasaya derken cihazlar geldi. A8'in de IP'si lisansı faln eski. A8 androidde çatr çatr çalıştıracak işlem gücünü verebiliyor muydu? Intel şapa oturdu mu o zmanlar. Windriver ile, Meego ile mobil alana bi güzel korku yaydı mı? Bi taraftan Apple daha da sükse yapmaya başladı mı?

Bugunden bildiğimiz ne geçmişe bakınca? Meego Moblin faln hepsi elde patladı, WindowsPhone faln hepsi öyle. Windriver cihazları boğacak uygulamalarla dolduracaktı heryeri. Bugun ne halt yiyor Windriver, Mars için oyuncak üretiyor lol.

A9 Intel'in sonunu getirdi mi? Moorestown 2010'larda Intel'in 80$lara kadar fiyatı olan platformuınun adı. A9 cihazlar takr takr perf anlamında devrim getirdi mi? Herkes abartısız A9 cihazlar için yanar tutuşur olmadımı perf. anlamında?

Bunların ne alakası var : ARM'ın lisansını ürettiği çipler belli üretim tesisinin belli üretim nodelarına göre tasarlanıyor,TSMC'de 32nm LP (low power transistör yapısı gibi). Bunlara hard macro deniyor. Sen gidiyorsun bu lisansı alıyorsun, sonra gidip TSMC'ye üretim yaptrtıyorsun. Çünkü aldığın IP grubu, TSMC'de 32nm LP A9 üretimi ile ilgili. Gidip bununla Global Founderies de üretim yaptırtamazsın, çünkü TSMC'ye göre tasarlı macro denen döküm planı.

Eğer esneklik istiyorsan, o zman farklı lisans / IP grupları satın alıyorsun. Yada gdip ARM'ye parayı veriyorsun, ben hiç uraşmıım diyosun, Global Founderies için bu yukarda örneğini veridğim A9'u tasarla bi zahmet diyorsun. Adamlar da Global Founderies'in üretim tesisine özel tasarım döküm planları macro hazırlıolar. Sende bunları alıosun, gidip GloFo'da 32nm LP A9 ürettirtiyorsun.

Daha da fazla esneklik istersen, soft macro alıyorsun. Soft macro, işlemcide belli alanlarda oynama imkanı veriyor sana. Tamamen serbest değilsin ama. Sonra bu oynadığın yapıyı ürettirtebilmek için belli üretim tesisine özel döküm tasarımını faln yapıyorsun yada yaptırttırıyorsun. Üretim tesisine özel üretim macrolarını hazırladıktan sonra ancak o tesiste üretim yapabilirsin. TSMC'de üretilen çipi gidip Glofo'da üretemezsin. Glofo'da üretmek için farklı macro döküm planı maske faln hazırlanması lazım.

Bunların yanında, mimari lisansı alıp, istediğin gibi yeni baştan bişeyleri değiştirebilecek olsan bile, yine kısıtlamaların var. Qualcomm, Apple gibi yeni tasarımlar yapsan bile, ARM'nin seni kısıtladığı yerler var. Yeni yapacağın değişiklikler yine aldığın lisans grubunun ana mimari yapısı ile uyumlu olmak zorunda. A9 için aldıysan, ARMv7a ile uyumlu olmak zorunda yapacağın değişiklikler. Yani çalıştırılacak kodun, diğer ARMv7a cihazlarda da çalışması gerekiyor. Kafana göre bi işi daha çabuk yapacak bi yol buldum yeni bi komut buldum diyip, bunu kullanamıyorsun. Bu bulduğun komutun diğer işlemcilerde de çalışması lazım. Krait'da çalışacak bi donanım komutu Exynos'da da çalışmak zorunda yani, kafana göre yeni komut, extension ekleme olayı yok ARM kullanan ve mimari tasarım yapanlar arasında.

Bunlarn konuyla alakasına geri gelirsem, çok benzeyecekse tick tock'a benzetilir en fazla. A9 >> A7 gibi. A9 daha hızlı ama A7 de enerji verimi, açısından çok iyi. A7 'de A8'e göre hem enerji verimi olarak çok çok daha iyi, hemde performans oalrak çok çok daha iyi. A9'dan sonra A7'yi gerileme olarak görebilrsin belki, ama A7'nin mimari açıdan daha yüksek verimle çalışabilmesi için üzerinde çok uğraştılar. Watt/perf gibi şeysi A7'nin daha iyi. A9'un perf'e yakın , ama A8'den çok daha üstün. İkisinden de daha belirgin seviyede düşük enerji harcıyor vs. Mimari olarak A9'dan daha üstün olduğu küçük ayrıntıları var, ama son hali olarak A9'dan daha yüksek perf. olmasını sağlamıyorlar bunlar. Yinede A7 nin elde edilebilmesi için tahmin edilenden daha fazla çalışma gerekti.

A12'nin durumu da A7 gibi. Ama istisnası var. A15 hayvan gibi güç tüketiyor. A15'in ilk üstünde çalışılırken belki pil süresi ile ilgili iyimser tahminler vardı onları bilmiyorum, ama A15'in mimarisinden dolayı taaa o zmandan beri çok daha fazla güç tüketeceği belliydi. Lab'da 2 çekirdek A15'in 2W'dan daha fazla güç tükettiğini biliyorum A15'in, o zmanlardan beri yaygınlaşma açısından sıkıntı olabileceği aşikardı. A15'in hiç diagramlarına baktın mı bilmiyorum, ne kadar basite indirgenir onu da bilmiyorum, komut çözme, dallanma, spekülatif çalıştırma, işlem birimlerinde çalıştırma yapısı çok çok daha gelişmiş A9'a göre. İlerleme için bütün bunlar olmak zorunda zaten. A15'i ama A9 seviyesinde güç tüketecek şekilde niye yapmadılar, art niyet var mı bilmem. Ellerindeki zman imkan bununla alakalıdır derim bana göre. A15'in komut işleme yapısına bakarsan, daha az güç tüketmesinin imkanı yok, mimari olarak birimlerin yaptığı çok iş var, aynı anda aktif olan çok birim var. Mecburen güç tüketimine yansıyor bunlar.

A15'in tellerde kullanılamayacağı açık, bu güç tüketimi ile pil yapılarının değişmeyeceğini tahmin ettilerse onlarda biliyordu başından beri. O zman çıkartmasalardı, orasını bilemem.

A12 mimari açıdan, A15'den daha gelişmiş yapısı var bazı açılardan, A7'nin A9'dan ileri bazı yanları olduğu gibi. Bunu 2 ileri 1 geri gibi nitelersen 1 açıdan bakarsan doğru. Ama bunu daha ulaşılabilir uygun fiyatlı vs. açısından bakarsan doğru değil. A12 için tıpkı A7 gibi çok fazla uğraşı gerekti.

Yukarda fabrika üretim tessisi faln dedim ya, sırf mimariyi bi tesise uydurmak için 8-12 ay civarlarında süreler gerekiyor. A7'yi nasıl daha esnek ve daha verimli için çok zaman harcadılar, A12 için de hem daha esnek hemde daha verimli olması için çok zaman harcadılar.

2 iler 1 geri ile tick tock'a benzeteceksen 1 açıdan olur (A8> A9 > A7, A9>A15>A12 gibi) yukarda dediğim gibi. A8'den A7'ye niye geliştirme yapamadılar, A9'dan A12'ye niye yapamadılar, bunlar çok çok uzun zman ve emek isteyen şeyler öyle beklendiği gibi olmuyor işte. 2010'lardan 2013'lere anca A12 geldi. Arada A15 çıkartmasalardı bana göre pek iyi olmazdı. Gerçi kaç zmandır A15 diye bekledik bekledik, kullanan yok, çok güç tüketiyor çünkü. Kimse yanaşmıyor çünkü A9 %99 her tür işe yetiyor. A15'e gerek duyulacak durumlar çok fazla değil.

Benzeri şey de ArmV8 ile olacak, A57 ile. A15'in üstünde olacak, daha da çok güç tüketecek. Ondan bilmem kaç zman geçecek, A20 çıkartacaklar, o da A15 seviyelerinde güç tüketirken A57 ile karşılaştırılabilir perf'i olacak vs.

Mimarinin gelişim sürecini tamamen yok saymazsak o zman A9 A15 A12'ye 2 ileri 1 geri diye pek bakmayız bana göre.
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Rubisco 6 yıl
Batuist
benim bildiğim yeni bir ürün üretirken öncekinin üstüne koyularak daha iyisi yapılır ama adamlar cortex a15i bir çıkardı sonra başladılar geri sarmaya..

Bazı şeylere yanlış yaklaştığın açık, A15 lansmanı 2010 da yapıldı, yeni faln değil.
A15 in 4W civarlarında güç tüketmesi yüzünden telefonlarda kullanılamayacağı 1.5 seneden fazla zmandır biliniyor.
28nm den daha aşağılara inilemyeceği de biliniyor.
A12 geri adım faln değil, A7 nasıl A9 ile A8 arasında, ama çok iyi bi verime sahip bu da onun gibi. A9 ile A15 arasında bi yerde ve yüksek verime sahip. A12 yi telefonlarda da kullanacaklar, big.little şeklinde de kullanacaklar.
Burda tek esas önemli olan şey A9'dan biraz daha yüksek performansının olup telefonlarda kullanılacak olması. 2 ileri 1 geri şeklinde bakmamak lazım bu yüzden. Millet hala A9 kullanıyor.
A15 niye var o zman, var işte yapmışlar niyesini bilmem ben. Ama 2 ileri 1 geri diye bakmamak lazım buna.
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GetSomeRest 6 yıl en beğenilen
Pil teknolojisini geliştiremeyince daha az enerji tüketen donanıma yönelmişler. Birde DX11 desteği gelmesi harika olmuş. Artık temple run 3 ü daha gerçekçi grafiklerle oynarız!.
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OverClocK1ng 6 yıl
" 40-bit bellek adresleme desteğine sahip A12'den gücünü alan mobil cihazlar ayrıca, çok daha büyük sistem bellekleri ile donatılabilecek."
Aha! 4GB Ramli telefonlar geliyor desenize...
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gezgin 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

" 40-bit bellek adresleme desteğine sahip A12'den gücünü alan mobil cihazlar ayrıca, çok daha büyük sistem bellekleri ile donatılabilecek."

Aha! 4GB Ramli telefonlar geliyor desenize...

4GB ram 32 bit bellek adresleyebilen a5 lerle bile kullanılabilir.
40 bit adresleme yapabiliyor ise 1TB ram kullanılabilir. Tabi bu teoride.
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grafman09 6 yıl
yeni teknoloji iyidir, gücü tasarrufu ve verimliliği iyi ise bolca göreceğiz demektir piyasada,, artan pil ömrü daha iyi kullanım deneyimi ve uygun fiyat,, pazarda oyuncunun çok olması bizim için iyi..
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stalker(1979) 6 yıl
Pek bir şey anlamamakla birlikte Şimdi bu Mali-V500 video birimi snapdragon 800 adreno 330 ile eşdeğer mi? oluyor?:)
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Batuist 6 yıl
benim bildiğim yeni bir ürün üretirken öncekinin üstüne koyularak daha iyisi yapılır ama adamlar cortex a15i bir çıkardı sonra başladılar geri sarmaya.. bu fazla performanslı oldu yada olmadı hadi daha kötüsünü yapalım yoksa orta sınıf diye birşey kalmıcak.. düşünün elinizde bir emek gücü var ve bunun için kimbilir ayda milyonlarcaliralık bir emek ücreti ödüyorsunuz ama iş daha iyisi için değil daha alt seviye bir ürün için yapılıyor. arkadaş onun yerine daha iyisi için çalışılsa daha hızlı ilerlemezmiydi bu teknoloji yani. dünyanın parası akıyor ama ileriye gitmek için değil geriye dönük alt üst orta ayrımı yapıp iyice toplumsal tabakalaşmayıda ayyuka çıkardılar. bugün adam çok zengin olsa bir iphone kullanabilecek kapasiteye dahi sahip olmasa sırf içinde bulunduğu toplumsal tabakanın dışında kalmamak için kullanamayacağı şeylere para döküyor. arkadaşımda var o zengin bende zenginim demek ki bende de olmalı zihniyeti çok fena sardı dünyayı. öğrenci kesimi telefonu eski olunca herkesin içinde çıkarmaya utanır oldu neden .. çünkü onun toplumsal açıdan hangi kademede olduğunu gösterdiği düşüncesinde farkında olmadan. kapitalistler sağolsunlar. alt sınıf orta sınıf üst sınıf telefonlarla toplumuda iyice böldüler.. adamların giyimlerinden kuşamlarından telefonlarından farklı farklı sınıflar ortaya çıkardılar ve sen bu sınıftansın senin telefonunda ki işlemci daha yavaş daha az özelliğe sahip ve bunlar sende yok gibi düşünceleri artık normal karşılar olduk.. neyse konu değişmesin. daha iyisini yapmaktansa orta biryerlere sıkıştırılan bir işlemci mantığını etik bulmuyorum yazık onu geliştirmek için harcanan emeğe ve sermayeye..
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asdemre 6 yıl
Ne gerek varcı ve çöpcu Tayfa gelir simdi
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