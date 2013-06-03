Computex 2013: ARM Cortex-A12 işlemci, Mali-T622 GPU ve Mali-V500 video birimi resmen duyuruldu





Mobil işlemci pazarının %80'den fazlasını elinde bulunduran ARM, Computex 2013 fuarı kapsamındaki basın konferansında ARMv7 mimarili yeni Cortex işlemcisini duyurdu. 2012'nin ikinci yarısında tüketiciyle buluşan yeni işlemcisi Cortex-A15 ile 2007'de resmiyet kazanan Cortex-A9 'un arasında konulanacak Cortex-A12 isimli yeni çözüm, orta seviye akıllı telefon ve tablet bilgisayarları hedef alıyor. A9 - A15 arasındaki büyük farklar ve Cortex-A9'un Intel ile Qualcomm'un giriş ve orta segmentlere yönelik işlemcileriyle rekabet edemeyecek kadar eski olması nedeniyle böyle bir işlemci geliştirmeye karar veren ARM, A12'yi yeni tanıttığı diğer iki ürünüyle birlikte yakında müşterilerine örneklemeye başlayacak.

28nm üretim süreçleri kullanılarak imal edileceği için Cortex-A9'dan %30 daha dar bir zar alanına sahip olan Cortex-A12, aynı zamanda A9'dan %40 daha az güç tüketecek. A9'a kıyasla daha uzun bir iş hattına sahip olan A12, tıpkı Intel'in yeni Silvermont ve ARM'ın Cortex-A15 işlemcileri gibi sırasız yürütüm paradigmasını benimsiyor. A12'ye gönderilen komutların işlenme sırasını program belirlemeyecek; işlemler yalnızca gerek duyulan iş hattı kademelerinde geçirilerek güç ve zamandan tasarruf sağlanacak. Bunun yanı sıra güç tasarrufunu big.LITTLE teknolojisini kullanarak Cortex-A7 ile birlikte %100'e kadar çıkarmak da mümkün. 40-bit bellek adresleme desteğine sahip A12'den gücünü alan mobil cihazlar ayrıca, çok daha büyük sistem bellekleri ile donatılabilecek.

ARM'ın yarı iletken mimarilerini müşterilerine daha hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için sunduğu POP IP çözümleri kapsamındaki Cortex-A12, halihazırda TSMC'nin 28nm HPM üretim teknolojisiyle üretilmeye hazır durumda; Global Foundries'in 28nm SLP HKMG süreci uyumluluğu ise yıl sonuna kadar tamamlanacak. 2014'ün ortalarında Cortex-A12'yi lisansçılarına dağıtmaya başlayacak İngiliz teknoloji şirketinin yeni işlemcisi 2014'ün sonunda 200$ - 350$ fiyat seviyesindeki mobil aygıtlarda kullanılmaya başlayacak.

ARM'ın ikinci nesil Midgard GPU mimarisiyle geliştirilen Mali-T622, geçen yıl Google Nexus 10'a güç veren Samsung Exynos 5 Dual ile piyasaya sürülen T604 ve henüz çıkış yapmamış T624'ün arasında bir performans sergileyecek. OpenCL 1.1 tam profil uyumluluğuna sahip en küçük GPU olan T622'nin T600 serisine kıyasla güç tasarrufu hususunda %50 daha iyi rakamlar elde edeceğini belirten ARM, iki çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen grafik birimiyle mobil cihazlara makul düzeyde GPU hesaplama kabiliyeti de entegre etmiş olacak. OpenGL ES 3.0, DirectX 11 grafik API'larına destek sunan Mali-T622, Cortex-A12 ile birlikte 2014-2015 döneminde orta seviye aygıtlarda kullanılmaya başlayacak.





ARM'ın Computex 2013'teki son duyurusu, Mali-V500 video birimi oldu. Sekiz çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen bu video motoru, 600MHz hızında tek çekirdekle 1080p 60fps video işleme/görüntüleme ve sekiz çekirdekli olarak kullanıldığında Ultra HD 4K 120fps video görüntüleyebilme yetisine sahip olacak. Firmanın kendi kayıpsız görüntü sıkıştırma yöntemi sayesinde bellek bant genişliği kullanımını %50'ye kadar düşürebilen V500, ARM'ın yeni nesil video işlemci ailesinin ilk üyesi olarak piyasaya sürülecek.

Yeni CPU, GPU ve VPU çözümlerini elektronik aygıtlara birlikte entegre ederek tüketicilerin teknolojilerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi için çalışmalarını sürdüren ARM, 2015'te 580 milyona ulaşması beklenen orta seviye mobil cihazların büyük bir kısmına bu donanımlarıyla güç vermeyi planlıyor. Henüz mimarilerini tüm detaylarıyla açıklamayan şirketin yıl sonuna doğru Cortex-A12, Mali-T622 ve Mali-V500 hakkında yeni duyuruları olacağı tahmin ediliyor.

http://www.businesswire.com/news/home/20130602005081/en/ARM-Targets-580-Million-Mid-Range-Mobile-Devices