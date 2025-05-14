AMD, ARM yarışına katılıyor: Sound Wave serisi APU'lar yolda

AMD'den ARM hamlesi
Daha önce paylaştığı doğru bilgiler ile tanınan Kepler_L2, AMD Sound Wave serisi APU'ların TSMC'nin 3nm üretim sürecini temel alacağını söylüyor. Grafik tarafında ise RDNA 3.5 mimarisi bulunacak. Bu yaklaşımın, NVIDIA'nın ARM tabanlı "N1X" çipleri ile benzer olduğunu söyleyelim. Keza Nvidia'nın da aynı şekilde yapay zekâ destekli taşınabilir sistemler için özel ARM çözümleri geliştirdiği biliniyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi ARM mimarisinin mobil pazarda enerji verimliliği ve performans/watt avantajları sayesinde öne çıkması, AMD'yi bu alana yönelten temel nedenlerden biri. Halihazırda mobil segmentte x86 APU’larıyla varlık gösteren AMD, ARM üzerinden daha dengeli ve verimli sistemler sunma imkânı elde edebilir. Ancak şu an için platformun ayrıntıları belirsizliğini koruyor.
Bu arada Sound Wave, AMD’nin ARM mimarisi için ilk adımı değil. Şirket, 2014 yılında duyurduğu Project Skybridge ile x86 ve ARM mimarilerini aynı platformda bir araya getirmeyi hedeflemişti. Ancak o dönem yaşanan ekonomik ve stratejik engeller nedeniyle proje iptal edilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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