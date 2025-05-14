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    AMD, ARM yarışına katılıyor: Sound Wave serisi APU'lar yolda

    AMD'nin ARM tabanlı "Sound Wave" APU serisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni çiplerin 2026’da Microsoft Surface dizüstülerde yer alması bekleniyor. İşte detaylar...

    AMD, ARM yarışına katılıyor: Sound Wave serisi APU'lar yolda Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un ARM tabanlı çözümleriyle elde ettiği başarı, AMD'yi de benzer bir adım atmaya yönlendirmiş gibi görünüyor. Yeni bir sızıntıya göre şirketin "Sound Wave" kod adını taşıyan yeni bir APU serisi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İlk örnekler, 2026 yılı itibarıyla Microsoft'un Surface dizüstü bilgisayarlarında sahne alacak. 

    AMD'den ARM hamlesi

    Daha önce paylaştığı doğru bilgiler ile tanınan Kepler_L2, AMD Sound Wave serisi APU'ların TSMC'nin 3nm üretim sürecini temel alacağını söylüyor. Grafik tarafında ise RDNA 3.5 mimarisi bulunacak. Bu yaklaşımın, NVIDIA'nın ARM tabanlı "N1X" çipleri ile benzer olduğunu söyleyelim. Keza Nvidia'nın da aynı şekilde yapay zekâ destekli taşınabilir sistemler için özel ARM çözümleri geliştirdiği biliniyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi ARM mimarisinin mobil pazarda enerji verimliliği ve performans/watt avantajları sayesinde öne çıkması, AMD'yi bu alana yönelten temel nedenlerden biri. Halihazırda mobil segmentte x86 APU’larıyla varlık gösteren AMD, ARM üzerinden daha dengeli ve verimli sistemler sunma imkânı elde edebilir. Ancak şu an için platformun ayrıntıları belirsizliğini koruyor. 

    Bu arada Sound Wave, AMD’nin ARM mimarisi için ilk adımı değil. Şirket, 2014 yılında duyurduğu Project Skybridge ile x86 ve ARM mimarilerini aynı platformda bir araya getirmeyi hedeflemişti. Ancak o dönem yaşanan ekonomik ve stratejik engeller nedeniyle proje iptal edilmişti.

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