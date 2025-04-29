Arm mimarisi 40 yaşında: Günümüze kadar 250 milyar çipte yer aldı!

Tam Boyutta Gör 1978'te, Chris Curry ve Hermann Hauser, İngiltere Cambridge'de son derece mütevazi bir girişim olan Acorn Computers'ı kurdu. Şirket daha sonra, her sınıfta bir bilgisayar bulunması gerektiği öngörülen bir Birleşik Krallık hükümet girişiminin parçası olan BBC Micro'yu inşa etmek için bir sözleşme aldı. O zaman şirket için büyük bir başarı olan bu sözleşme, günümüzde akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, veri merkezlerine ve sensörlere kadar her yerde karşımıza çıkacak olan Arm mimarisine kadar uzandı.

Tam Boyutta Gör 1980'lerin başlarında, iki hırslı mühendis olan Sophie Wilson ve Steve Furber 32 bitlik bir işlemci tasarlamakla görevlendirildi. Sınırlı kaynaklarla, verimli ve tasarımı basit bir işlemci mimarisi oluşturdular. İcatları olan ARM1, 1985'te 3 mikron (3000 nanometre) teknolojisinde sadece 25.000 transistör kullanılarak tamamlandı. İşlemci hızlı olmasının yanında, oldukça düşük güç tüketiyordu ve son derece verimliydi.

Tam Boyutta Gör

Düşük güç tüketimi zorunluluktan ortaya çıktı

İlginçtir ki, Arm'ın düşük güç tasarımı zorunluluktan doğmuştu. İlk günlerde, Acorn pahalı seramik çip ambalajını karşılayamıyordu, bu nedenle işlemcinin daha ucuz bir plastik ambalajda çalışacak kadar verimli olması gerekiyordu. Güç tüketimini tahmin etmek için hiçbir araç bulunmadığından, mühendisler işlemciyi güvenlik payı bırakacak şekilde fazla mühendislik ile tasarladı. Bu karar, nihayetinde son derece yüksek güç verimliliğine sahip bir işlemciyle sonuçlandı ve enerji bilincine sahip tasarımlar için onlarca yıl sürecek bir standart belirledi.

Bu tasarımın temelini oluşturan RISC (Reduced Instruction Set Computing), o dönemin karmaşık talimat setlerinin aksine, sade ve hızlı işlem yapmayı olanaklı kıldı.

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Daha sonra mali zorluklar yaşayan Acorn, 1990 yılında Acorn, Apple ve VLSI Technology arasında kurulan ortak girişimle Advanced RISC Machines (ARM) adını aldı.

Arm’ın ilk büyük atılımlarında biri, Arm mimarisiyle çalışan ilk ticari cihazlardan biri olan Apple Newton’un piyasaya sürülmesiyle gerçekleşti. Newton pazarda sınırlı başarı elde etse de, Arm’ın küresel genişlemesi için önemli bir temel oluşturdu. Çok geçmeden Arm tabanlı teknoloji, cep telefonları, tüketici elektroniği, IoT cihazları ve gömülü sistemlerde yer almaya başladı ve ultra düşük güç tüketimi ve kompakt tasarımıyla adını duyurdu.

Arm mimarisi için dönüm noktası: Nokia 6110

Tam Boyutta Gör Arm mimarisi için dönüm noktası Nokia 6110 oldu. Arm7TDMI işlemcisiyle güçlendirilen ilk Arm mimarili telefon, zamanının en çok satan mobil cihazlarından biri haline geldi ve Arm'ın mobil alandaki hızlı büyümesinin öncüsü oldu.

Bu başarıdan sonra Arm mimarisi adeta sıçrama yaptı. Mobil, gömülü, IoT ve uç (edge) cihazlar için fiili standart haline geldi ve bugün bulut ve veri merkezi çözümlerinde de hızla yayılmaya devam ediyor. Günümüzde Arm teknolojisi, yüzlerce şirket tarafından lisanslanıyor ve günümüze kadar 250 milyardan fazla Arm çekirdeği sevk edilmiş durumda. Önümüzdeki yıllarda milyarlarcası daha sevk edilecek gibi görünüyor.

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Arm mimarisi 40 yaşında: Günümüze kadar 250 milyar çipte yer aldı