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    Windows on Arm gerçek bir alternatif haline geliyor

    Arm, kısa bir süre önce Windows on Arm platformundaki kullanıcıların artık zamanlarının yüzde 90'ından fazlasını yerel uygulamaları kullanarak geçirdiğini duyurdu.

    Windows on Arm gerçek bir alternatif haline geliyor Tam Boyutta Gör
    Windows on Arm platformu, uzun süredir gündemde olan uyumluluk sorunlarını aşmaya başlıyor gibi görünüyor. Arm’ın yaptığı son açıklamaya göre, kullanıcılar artık cihazlarını kullandıkları sürenin yüzde 90’ını yerel uygulamalarda geçiriyor. Bu veri, Windows on Arm’ın olgunluk evresine girdiğini ve geçmişte platforma dair en büyük çekincelerden biri olan uygulama desteğinin ciddi ölçüde geliştiğini gösteriyor.

    Uygulama uyumluluğu sorunu azalıyor

    Arm tabanlı Windows bilgisayarlar uzun süredir uygulama uyumsuzluğu nedeniyle geniş kitlelere ulaşmakta zorlanıyordu. Ancak özellikle geçtiğimiz yıl Snapdragon işlemcili Copilot+ dizüstü bilgisayarların piyasaya çıkmasıyla birlikte geliştirici desteği de hız kazandı. Şu anda 100’den fazla popüler Windows uygulamasının Arm için optimize edilmiş yerel sürümü bulunuyor.

    Bunlar arasında Google Chrome gibi tüm büyük internet tarayıcıları yer alıyor. Yerel Arm sürümüne geçen Chrome, Speedometer 3.0 testlerinde x86 emülasyonlu versiyonuna kıyasla üç kattan fazla hız artışı sunuyor. Bu, sadece tarayıcı deneyimi açısından değil, genel sistem performansı açısından da önemli bir iyileşme anlamına geliyor.

    Slack, WhatsApp, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve ve Spotify gibi popüler uygulamalar da artık Arm üzerinde yerel olarak çalışıyor. Özellikle yaratıcı işler için kullanılan yazılımlarda performans farkı açıkça hissediliyor. Örneğin, yapay zeks destekli bir araç olan Pieces’in geliştiricileri, Arm donanımında yanıt sürelerinde yüzde 64 oranında iyileşme gözlemlediklerini belirtiyor. Arm, uyumluluk sorununun artık arka planda kaldığını; odağın daha yüksek performans, daha uzun pil ömrü ve daha akıllı özelliklere kaydığını savunuyor.

    Satışlar beklentileri karşılamıyor

    Windows on Arm gerçek bir alternatif haline geliyor Tam Boyutta Gör
    Ancak performans ve uyumluluk alanındaki bu gelişmelerin satış rakamlarına aynı şekilde yansıdığı söylenemez. 2024’ün üçüncü çeyreğinde yalnızca 720.000 adet Snapdragon X işlemcili dizüstü bilgisayar satıldı. Bu rakam, toplam PC pazarının yalnızca yüzde 1’ine tekabül ediyor. Bu durum yalnızca Arm platformuna özgü değil; Intel de kendi yapay zeka odaklı işlemcilerinin satış performansından memnun değil.

    Liste giderek daralsa da özellikle Adobe Creative Suite'in bazı bölümleriyle uyumluluk sorunları devam ediyor. Her ne kadar genel kullanıcı deneyimi iyileşmiş olsa da, Arm platformu halen oyun tarafında geride kalmış durumda. Microsoft, Arm üzerinde oyun desteğini geliştirme konusunda fazla adım atmış değil. Valve, Linux odaklı bazı iyileştirmeler sunsa da Windows tarafında Arm’a özgü ciddi bir yatırım söz konusu değil.

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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