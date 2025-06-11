Windows on Arm gerçek bir alternatif haline geliyor

Uygulama uyumluluğu sorunu azalıyor
Arm tabanlı Windows bilgisayarlar uzun süredir uygulama uyumsuzluğu nedeniyle geniş kitlelere ulaşmakta zorlanıyordu. Ancak özellikle geçtiğimiz yıl Snapdragon işlemcili Copilot+ dizüstü bilgisayarların piyasaya çıkmasıyla birlikte geliştirici desteği de hız kazandı. Şu anda 100’den fazla popüler Windows uygulamasının Arm için optimize edilmiş yerel sürümü bulunuyor.
Bunlar arasında Google Chrome gibi tüm büyük internet tarayıcıları yer alıyor. Yerel Arm sürümüne geçen Chrome, Speedometer 3.0 testlerinde x86 emülasyonlu versiyonuna kıyasla üç kattan fazla hız artışı sunuyor. Bu, sadece tarayıcı deneyimi açısından değil, genel sistem performansı açısından da önemli bir iyileşme anlamına geliyor.
Slack, WhatsApp, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve ve Spotify gibi popüler uygulamalar da artık Arm üzerinde yerel olarak çalışıyor. Özellikle yaratıcı işler için kullanılan yazılımlarda performans farkı açıkça hissediliyor. Örneğin, yapay zeks destekli bir araç olan Pieces’in geliştiricileri, Arm donanımında yanıt sürelerinde yüzde 64 oranında iyileşme gözlemlediklerini belirtiyor. Arm, uyumluluk sorununun artık arka planda kaldığını; odağın daha yüksek performans, daha uzun pil ömrü ve daha akıllı özelliklere kaydığını savunuyor.
Satışlar beklentileri karşılamıyor
Liste giderek daralsa da özellikle Adobe Creative Suite'in bazı bölümleriyle uyumluluk sorunları devam ediyor. Her ne kadar genel kullanıcı deneyimi iyileşmiş olsa da, Arm platformu halen oyun tarafında geride kalmış durumda. Microsoft, Arm üzerinde oyun desteğini geliştirme konusunda fazla adım atmış değil. Valve, Linux odaklı bazı iyileştirmeler sunsa da Windows tarafında Arm’a özgü ciddi bir yatırım söz konusu değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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