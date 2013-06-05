Computex 2013 : MSI'dan 7.85 inçlik Primo 81 tablet





Computex 2013 fuarında pek çok iddialı model görücüye çıkarken, MSI tarafından tanıtılan Primo 81 tablet tasarımı açısından dikkat çekiyor.









iPad mini ile doğrudan rekabete gireceği anlaşılan Primo 81, 7.85 inçlik 1024x768 piksel çözünürlükte IPS ekrana sahip. LG üretimi olan ekran iPad mini modelinde kullanılan ile aynı.









Modele Cortex-A7 tabanlı olduğu sanılan 4 çekirdekli Allwinner A315 işlemci güç veriyor. Android 4.2 işletim sistemi, 1GB RAM, 3500mAh batarya gibi özellikler bulunuyor.









Modelin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden pazara sunulacağı bilinmiyor ancak ağırlıklı olarak Asya ve Ortadoğu pazarına yönelik olacak.