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Computex 2013 : MSI'dan 7.85 inçlik Primo 81 tablet

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2013 : MSI'dan 7.85 inçlik Primo 81 tablet

Computex 2013 fuarında pek çok iddialı model görücüye çıkarken, MSI tarafından tanıtılan Primo 81 tablet tasarımı açısından dikkat çekiyor.


iPad mini ile doğrudan rekabete gireceği anlaşılan Primo 81, 7.85 inçlik 1024x768 piksel çözünürlükte IPS ekrana sahip. LG üretimi olan ekran iPad mini modelinde kullanılan ile aynı. 


Modele Cortex-A7 tabanlı olduğu sanılan 4 çekirdekli Allwinner A315 işlemci güç veriyor. Android 4.2 işletim sistemi, 1GB RAM, 3500mAh batarya gibi özellikler bulunuyor.


Modelin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden pazara sunulacağı bilinmiyor ancak ağırlıklı olarak Asya ve Ortadoğu pazarına yönelik olacak.

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senneanlarsindumbelek 6 yıl
A7 nedir abi, cok sıkıntı yaratır.
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demo22 6 yıl
350 450 gibi olursa alırım çünkü ekranı küçük otamatik olarak maliyet olarak ucuz olması lazım.
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revelax 6 yıl
fiyat ucuz olsunda tutat 700-800 den gelirse gelmesin
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Stansflower 6 yıl
Bir an iPad Mini sandım.
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Umutcan 6 yıl Stansflower
By_57

Bir an iPad Mini sandım.

Birebir aynı kalıptan çıkma çünkü. Ekran küsüratını bile ona benzetmeye çalışmışlar.
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capoeira_GS 6 yıl
msı'dan daha çok merak ettiğinm gtx 780 lighting modeli
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DH Misafiri 6 yıl
MSI bile haber oldu biz vaio pro 11 duo 13 ü göremedik hala
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regaibyigit. 6 yıl
rekabet olcak diye kopyalamaya gerek yok biraz özgün olmayı deneseniz?
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