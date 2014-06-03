Computex 2014 : Asus'tan taşınabilirlik odaklı PT2001 hepsi-bir-arada PC





İncelik odaklı Ultrabook modellerinin ardından Asus bu kez taşınabilirlik odaklı hepsi-bir-arada PC modeli ile karşımızda. Portable AiO PT2001 adındaki hepsi-bir-arada PC modeli gideceğiniz heryere götürülmek üzere tasarlanmış.





19.5 inçlik Full HD dokunmatik IPS bir ekrana sahip olan Portable AiO sadece 3.2kg ağırlığında ve en ince noktasında 12.3mm kalınlığında. Cihazın kaidesi kıvrıldığında bir tablet haline dönüşebiliyor. Dahili bataryası sayesinde 5 saate kadar cihazı güç kablosuz kullanabilmek mümkün. Ayrıca kaideyi taşıma kulbu olarak da kullanabiliyorsunuz.





4. nesil Intel Core işlemcilerden gücünü alan cihazda NVIDIA GeForce 820M grafik birimi tercih edilmiş. Cihazda Windows 8.1 işletim sistemi, SonicMaster ses teknolojisi, 5. nesil WiFi, 2 adet HDMI çıkışı, opsiyonel NFC, USB 3.0 portları, Ethernet portu gibi özellikler mevcut.





Cihaz uzaktan kullanım için el hareketlerini de destekliyor. Kitap okumak, internete girmek, film izlemek veya medya oynatıcıyı kontrol etmek gibi işlemler el hareketleri ile yapılabiliyor. Asus yeni cihazını ne zaman piyasyaa süreceğini açıklamadı.

http://press.asus.com/PressReleases/p/ASUS-Presents-the-Ultimate-Digital-Life-for-Consumers-at-Computex-2014#.U4w6hdVX-ub