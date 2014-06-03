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Computex 2014 : Asus'tan taşınabilirlik odaklı PT2001 hepsi-bir-arada PC

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2014 : Asus'tan taşınabilirlik odaklı PT2001 hepsi-bir-arada PC

İncelik odaklı Ultrabook modellerinin ardından Asus bu kez taşınabilirlik odaklı hepsi-bir-arada PC modeli ile karşımızda. Portable AiO PT2001 adındaki hepsi-bir-arada PC modeli gideceğiniz heryere götürülmek üzere tasarlanmış.

19.5 inçlik Full HD dokunmatik IPS bir ekrana sahip olan Portable AiO sadece 3.2kg ağırlığında ve en ince noktasında 12.3mm kalınlığında. Cihazın kaidesi kıvrıldığında bir tablet haline dönüşebiliyor. Dahili bataryası sayesinde 5 saate kadar cihazı güç kablosuz kullanabilmek mümkün. Ayrıca kaideyi taşıma kulbu olarak da kullanabiliyorsunuz.

4. nesil Intel Core işlemcilerden gücünü alan cihazda NVIDIA GeForce 820M grafik birimi tercih edilmiş. Cihazda Windows 8.1 işletim sistemi, SonicMaster ses teknolojisi, 5. nesil WiFi, 2 adet HDMI çıkışı, opsiyonel NFC, USB 3.0 portları, Ethernet portu gibi özellikler mevcut.

Cihaz uzaktan kullanım için el hareketlerini de destekliyor. Kitap okumak, internete girmek, film izlemek veya medya oynatıcıyı kontrol etmek gibi işlemler el hareketleri ile yapılabiliyor. Asus yeni cihazını ne zaman piyasyaa süreceğini açıklamadı.  

http://press.asus.com/PressReleases/p/ASUS-Presents-the-Ultimate-Digital-Life-for-Consumers-at-Computex-2014#.U4w6hdVX-ub Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gokhangokhan33 4 yıl
bu tip bilgisayarlarda aktif çok sessiz soğutma ve fiyatı baya uygun olmalı yoksa bir işe yaramaz.
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SteveMeade 4 yıl
Ürünler kadar fiyatları da güzel olmasa alınırdı
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Elefue 4 yıl
Anavatanıya ondan mıdır nederndir ASUS COŞTU
BENCE MÜKEMMEL DERECEDE İYİ FİKİR
3-3.5 Kg'a 17.3" dizüstü alacağıma bunu alırım daha iyi 5 Saatte pil daha ne olsun.
Ama işte ASUS bunlara 3000-5000 ister.
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ApsinteX 4 yıl
Farklı bir düşünce... Fakat fiyat olarak pekte tatmin edici olmuyor, bu cihazlar. Üstelik daha uygun fiyata farklı kombinasyonlar elde etmek mümkün. Ama yinede güçlü olsun, gittiği her yerde tüm işlerimi yapabileyim diyenler için ideal...
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The Times 4 yıl
Tutmadı bu teknoloji insanlar aslında tabletlere ihtiyacı olmadığını anladı artık.
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