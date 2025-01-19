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    Anlık Bildirim

    TikTok ABD’den gönüllü olarak çıkma kararı aldı

    ABD hükümetinden beklediği net açıklamayı alamayan TikTok, kendi kararıyla hizmetini sonlandırmaya karar verdi. Bugün itibariyle platform karanlığa gömülecek.   
    TikTok Tam Boyutta Gör
    2 yıldan fazla bir süredir varlıklarını ABD’li şirketlere devretmesi konusunda baskı gören TikTok ve çatı firması ByteDance, tüm hukuki mücadelelerine rağmen Yüksek Mahkeme tarafından verilen onama kararı ile hayal kırıklığına uğradı. 

    Trump TikTok’a çare olabilecek mi?

    Onama kararı gereğince bugün faaliyetlerini sonlandırması gerekse de Biden yönetimi kararı uygulamayacağını ve son sözü Trump hükümetine bırakacağını açıklamışı. Trump da TikTok CEO’su ile çalışabileceğini taahhüt etmişti ancak bu taahhüt ByteDance firmasını ikna etmedi. 

    Bir açıklama yayınlayan platform, Biden hükümeti tarafından net bir açıklama yapılmadığı takdirde bugün hizmeti sona erdireceğini bildirdi. Yani Trump ile görüşmeler sonuçlanana kadar TikTok servisine ABD’de erişilemeyecek. 

     
     

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 16 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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