TikTok ABD’den gönüllü olarak çıkma kararı aldı

Trump TikTok’a çare olabilecek mi?
Onama kararı gereğince bugün faaliyetlerini sonlandırması gerekse de Biden yönetimi kararı uygulamayacağını ve son sözü Trump hükümetine bırakacağını açıklamışı. Trump da TikTok CEO’su ile çalışabileceğini taahhüt etmişti ancak bu taahhüt ByteDance firmasını ikna etmedi.
Bir açıklama yayınlayan platform, Biden hükümeti tarafından net bir açıklama yapılmadığı takdirde bugün hizmeti sona erdireceğini bildirdi. Yani Trump ile görüşmeler sonuçlanana kadar TikTok servisine ABD’de erişilemeyecek.
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Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.