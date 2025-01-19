TikTok ABD’den gönüllü olarak çıkma kararı aldı

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Tam Boyutta Gör 2 yıldan fazla bir süredir varlıklarını ABD’li şirketlere devretmesi konusunda baskı gören TikTok ve çatı firması ByteDance, tüm hukuki mücadelelerine rağmen Yüksek Mahkeme tarafından verilen onama kararı ile hayal kırıklığına uğradı.

Trump TikTok’a çare olabilecek mi?

Onama kararı gereğince bugün faaliyetlerini sonlandırması gerekse de Biden yönetimi kararı uygulamayacağını ve son sözü Trump hükümetine bırakacağını açıklamışı. Trump da TikTok CEO’su ile çalışabileceğini taahhüt etmişti ancak bu taahhüt ByteDance firmasını ikna etmedi.

ABD Yüksek Mahkemesi TikTok yasağını onayladı: Şimdi ne olacak? 1 gün önce eklendi

Bir açıklama yayınlayan platform, Biden hükümeti tarafından net bir açıklama yapılmadığı takdirde bugün hizmeti sona erdireceğini bildirdi. Yani Trump ile görüşmeler sonuçlanana kadar TikTok servisine ABD’de erişilemeyecek.





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