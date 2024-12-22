Japon şirket, 360 derece dönebilen 240W USB-C kablo satışa sundu

İki ucu da USB-C portuna sahip olan kablo 1 metre ve 1,8 metre olmak üzere iki uzunluğa sahip. Şirketin ayrıca, USB-A'dan USB-C'ye (sadece USB-C ucu 360 derece dönme özelliğine sahip) kablosu da bulunuyor.
Ne yazık ki, her iki kablo modeli de USB 2.0 desteği sunuyor, bu nedenle yalnızca 480 mbps'lik maksimum aktarım hızına sahip. Bununla birlikte, USB-C'den USB-C'ye modeli Power Delivery 240 W olarak derecelendirildiği için, oyuncu dizsütü bilgisayarları gibi yüksek güç tüketen cihazları şarj etmek için dahi kullanılabiliyor. Öte yandan, USB-A'dan USB-C'ye seçeneği Quick Charge 3.0 desteği sunuyor.
Uç kısımları serbestçe dönebilen kablolar, standart kablolardan daha az zorlamaya maruz kalacağı için çok daha yüksek dayanıklılık sunuyor. Aynı zamanda USB-C portlarını koruyor ve cihazların hareket serbestliğini arttırıyor.
Fiyatlara gelirsek, 1 metrelik USB-C'den USB-C'ye kablonun fiyatı 16,50 dolar iken, daha uzun 1,8 metrelik seçeneğin fiyatı 17,80 dolar olarak belirtiliyor. USB-C'den USB-A'ya kablonun 1 metrelik versiyonu 12,60 dolar, 2 metreliği ise 14,50 dolardan satılıyor. Kablolar şu an için sadece Japonya'da satılıyor.Kaynakça https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2412/20/news152.html https://www.tomshardware.com/peripherals/usb/japanese-company-makes-usd16-usb-c-cable-that-rotates-360-degrees-cable-is-approximately-3-feet-long-and-offers-240w-power-delivery-and-usb-2-0-transfer-speeds Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.