Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Japon şirket, 360 derece dönebilen 240W USB-C kablo satışa sundu

    Japon bilgisayar ekipmanları üreticisi Sanwa Supply, 180 derece bükülebilen ve ekseni etrafında 360 derece dönebilen konektöre sahip, 240 W güç aktarabilen USB-C kablosunu satışa sundu. 
    Japon şirket, 360 derece dönebilen 240W USB-C kablo satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Japon bilgisayar ekipmanları üreticisi Sanwa Supply, 180 derece bükülebilen ve ekseni etrafında 360 derece dönebilen konektöre sahip bir USB-C kablo satışa sundu. Kablo aynı zamanda 240 W yüksek güç aktarım kapasitesiyle dikkat çekiyor.

    İki ucu da USB-C portuna sahip olan kablo 1 metre ve 1,8 metre olmak üzere iki uzunluğa sahip. Şirketin ayrıca, USB-A'dan USB-C'ye (sadece USB-C ucu 360 derece dönme özelliğine sahip) kablosu da bulunuyor.

    Ne yazık ki, her iki kablo modeli de USB 2.0 desteği sunuyor, bu nedenle yalnızca 480 mbps'lik maksimum aktarım hızına sahip. Bununla birlikte, USB-C'den USB-C'ye modeli Power Delivery 240 W olarak derecelendirildiği için, oyuncu dizsütü bilgisayarları gibi yüksek güç tüketen cihazları şarj etmek için dahi kullanılabiliyor. Öte yandan, USB-A'dan USB-C'ye seçeneği Quick Charge 3.0 desteği sunuyor.

    Uç kısımları serbestçe dönebilen kablolar, standart kablolardan daha az zorlamaya maruz kalacağı için çok daha yüksek dayanıklılık sunuyor. Aynı zamanda USB-C portlarını koruyor ve cihazların hareket serbestliğini arttırıyor.

    Fiyatlara gelirsek, 1 metrelik USB-C'den USB-C'ye kablonun fiyatı 16,50 dolar iken, daha uzun 1,8 metrelik seçeneğin fiyatı 17,80 dolar olarak belirtiliyor. USB-C'den USB-A'ya kablonun 1 metrelik versiyonu 12,60 dolar, 2 metreliği ise 14,50 dolardan satılıyor. Kablolar şu an için sadece Japonya'da satılıyor.

    Kaynakça https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2412/20/news152.html https://www.tomshardware.com/peripherals/usb/japanese-company-makes-usd16-usb-c-cable-that-rotates-360-degrees-cable-is-approximately-3-feet-long-and-offers-240w-power-delivery-and-usb-2-0-transfer-speeds
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük rüzgar tahrikli gemisi

    Profil resmi
    ermes_unuy 20 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ısıtma bujisi ikaz ışığı teknik direktör nasıl olunur ailevi nedenlerden dolayı kayıt dondurma michelin lastik ömrü kaç yıl sadece sıcak su ve ocak için kombi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip6
    Samsung Galaxy Z Flip6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus E510MA-BR580W01
    Asus E510MA-BR580W01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız