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    Anlık Bildirim

    SOL tüm zamanların rekorunu kırdı, TRUMP etkisi

    XRP kripto parasının şov yaptığı haftanın ardından sıra SOL ağına geldi. Donald Trump kendi meme coin projesi için SOL ağını seçince yatırımcı da buraya akın etti.   
    SOL Tam Boyutta Gör
    Son dönemde ardı ardına rekor kıran meme coin ve yapay zekâ projeleri ile birlikte istikrarlı bir yükseliş yaşayan Solana ağı, meyvelerini toplamaya devam ediyor. Donald Trump’ın kendi meme coini için Solana ağını seçmesi ile SOL yeni rekor tazeledi. 

    SOL neden yükseliyor?

    Bu hafta 175$ seviyelerine kadar düşüş gösteren SOL kripto parası, yapay zekâ trendi ile birlikte toparlayarak 200$ barajını geçmişti. TRUMP meme parasının patlama yapması ile birlikte yaklaşık yüzde 30 yükseliş gösteren SOL, 268$ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 

    Özellikle Donald Trump’ın Başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte kripto para dünyasında hareketliliğin artması bekleniyor. TRUMP sonrasında memecoin dünyasının daha da büyümesi SOL fiyatına etki yapacaktır. 

    SOL ağının hızlı yükselişi Ethereum tarafına olumsuz yansıdı. Bir stabil coine benzetilen Ethereum yaklaşık 5 yıldır 3500$-4000$ aralığına değerek geri dönüyor. Altcoin piyasasını canlandırması beklenen Ethereum bir türlü tüm zamanların rekorunu kıramadı. 
     

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 16 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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