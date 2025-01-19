SOL tüm zamanların rekorunu kırdı, TRUMP etkisi

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Tam Boyutta Gör Son dönemde ardı ardına rekor kıran meme coin ve yapay zekâ projeleri ile birlikte istikrarlı bir yükseliş yaşayan Solana ağı, meyvelerini toplamaya devam ediyor. Donald Trump’ın kendi meme coini için Solana ağını seçmesi ile SOL yeni rekor tazeledi.

SOL neden yükseliyor?

Bu hafta 175$ seviyelerine kadar düşüş gösteren SOL kripto parası, yapay zekâ trendi ile birlikte toparlayarak 200$ barajını geçmişti. TRUMP meme parasının patlama yapması ile birlikte yaklaşık yüzde 30 yükseliş gösteren SOL, 268$ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TRUMP coin çılgınlığı 23 sa. önce eklendi

Özellikle Donald Trump’ın Başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte kripto para dünyasında hareketliliğin artması bekleniyor. TRUMP sonrasında memecoin dünyasının daha da büyümesi SOL fiyatına etki yapacaktır.

SOL ağının hızlı yükselişi Ethereum tarafına olumsuz yansıdı. Bir stabil coine benzetilen Ethereum yaklaşık 5 yıldır 3500$-4000$ aralığına değerek geri dönüyor. Altcoin piyasasını canlandırması beklenen Ethereum bir türlü tüm zamanların rekorunu kıramadı.



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