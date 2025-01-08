Corsair, PC kasasına da yerleştirilebilen dokunmatik ekranını tanıttı

Tam Boyutta Gör Xeneon Edge, Corsair'in masaya yerleştirilebilen veya PC kasasına yerleştirilebilen ilginç ikincil ekranını tanıttı. Bu dokunmatik ekran, uygulamalar için ek alan sunmakla kalmıyor, çok sayıda widget’ı da destekliyor. Asus ProArt PA147CDV’ye benzer bir ürün karşımızda.

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Corsair Xeneon Edge

Tam Boyutta Gör Corsair Xeneon Edge, 32:9 formatında 14 inç dokunmatik ekran. Şirket, bu formatın uygulamalar ve araç takımları için ek alan oluşturmak amacıyla monitörün altına yerleştirmek için mükemmel olduğunu söylüyor.

Xeneon Edge, Asus ProArt monitörüne kıyasla çeşitli avantajlar sunuyor. İlk olarak, ekranın kenarları çok daha küçük, çözünürlük önemli ölçüde daha yüksek (2560 x 720) ve 188 ppi gibi etkileyici piksel yoğunluğu var. Üstelik dokunmatik ekran bir standla masaya yerleştirilmekle kalmıyor, aynı zamanda PC kasasına manyetik olarak takılabiliyor ve hatta herhangi bir 360 mm radyatör yerine yerleştirilebiliyor.

Corsair'in yazılımı, sistem yükü, hava durumu, takvim, sohbet penceresi veya bir mini oyunu doğrudan dokunmatik ekranda görüntülemenizi sağlayan çok çeşitli widget'lar sunuyor. Ekran hem dikey hem de yatay ayarlanabiliyor ve PC'ye HDMI veya USB-C ile bağlanabiliyor. Corsair, Xeneon'un beş noktalı kapasitif dokunmatik ekranının harici olarak kullanıldığında sezgisel ve etkileşimli bir deneyim sunduğunu, standart bir Windows dokunmatik ekran işlevi gördüğünü de iddia ediyor.

Corsair Xeneon Edge ikincil monitörünün 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ürünün fiyatı açıklanmadı.

Corsair Xeneon Edge dokunmatik ekran özellikleri

Boyut: 14.5 inç

Çözünürlük: 2560x720

Yenileme hızı: 60Hz

Panel türü: IPS

Girişler: HDMI, USB-C DP Alt

Parlaklık: 350cd/m²

Montaj seçenekleri: 360 mm radyatör montajı, dahil stand, mıknatıs

Dokunmatik ekran: 5 noktalı kapasitif

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Corsair Xeneon Edge: Kasaya yerleştirilebilen dokunmatik ekran