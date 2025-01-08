Corsair, PC kasasına da yerleştirilebilen dokunmatik ekranını tanıttı

Corsair Xeneon Edge
Xeneon Edge, Asus ProArt monitörüne kıyasla çeşitli avantajlar sunuyor. İlk olarak, ekranın kenarları çok daha küçük, çözünürlük önemli ölçüde daha yüksek (2560 x 720) ve 188 ppi gibi etkileyici piksel yoğunluğu var. Üstelik dokunmatik ekran bir standla masaya yerleştirilmekle kalmıyor, aynı zamanda PC kasasına manyetik olarak takılabiliyor ve hatta herhangi bir 360 mm radyatör yerine yerleştirilebiliyor.
Corsair'in yazılımı, sistem yükü, hava durumu, takvim, sohbet penceresi veya bir mini oyunu doğrudan dokunmatik ekranda görüntülemenizi sağlayan çok çeşitli widget'lar sunuyor. Ekran hem dikey hem de yatay ayarlanabiliyor ve PC'ye HDMI veya USB-C ile bağlanabiliyor. Corsair, Xeneon'un beş noktalı kapasitif dokunmatik ekranının harici olarak kullanıldığında sezgisel ve etkileşimli bir deneyim sunduğunu, standart bir Windows dokunmatik ekran işlevi gördüğünü de iddia ediyor.
Corsair Xeneon Edge ikincil monitörünün 2025'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ürünün fiyatı açıklanmadı.
Corsair Xeneon Edge dokunmatik ekran özellikleri
- Boyut: 14.5 inç
- Çözünürlük: 2560x720
- Yenileme hızı: 60Hz
- Panel türü: IPS
- Girişler: HDMI, USB-C DP Alt
- Parlaklık: 350cd/m²
- Montaj seçenekleri: 360 mm radyatör montajı, dahil stand, mıknatıs
- Dokunmatik ekran: 5 noktalı kapasitif
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