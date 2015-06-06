Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2015 : Deepcool'dan grafik kartı dışarıda kasa tasarımı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,2b
1
13
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Computex 2015 : Deepcool'dan grafik kartı dışarıda kasa tasarımı
Computex 2015 fuarında dönüşebilen kasalardan yıldız şeklindeki kasalara kadar pek çok ilginç tasarım karşımıza çıktı. Ancak bunların genelde donanımlar iç kısımda duruyordu. Deepcool ise grafik kartını dışarı alarak daha farklı bir tasarım ortaya koymuş.

GPU Outside olarak adlandırılan yeni konseptte mini-ITX bir kasa bulunuyor. Grafik kartı ise kasanın açıklık bırakılan bir kısmında yer alıyor. Böylece grafik kartı soğutma konusunda biraz daha avantajlı oluyor. Ayrıca iç kısımda da biraz daha yer açılmış oluyor. 

Konseptin dikey yapıda olan versiyonu GamerStorm Nephrite ITX adını taşıyor. Karbon fiber malzemeden panellere sahip kasada çelik bir yapı kullanılmış. İki bölümlü kasada 500 Wattlık SFX güç kaynağı yer alıyor. Kasaya 300mm'ye kadar ekran kartı, 120mm uzunluğuna kadar işlemci soğutucusu, 1 adet 3.5 inçlik ve 2 adet 2.5 inçlik sürücü, 120mm'ye kadar fan veya radyatör sığdırılabiliyor. 

İkinci versiyon ise küp şeklinde. Önceki versiyon gibi genişlemelere sahip olan kasada 1 adet daha fazla 3.5 inçlik sürücü ve fan veya sıvı soğutma için yer ayrılmış. Her iki kasanın ilerleyen aylarda gerçek hayata geçmesi bekleniyor. 
Computex 2015 : Deepcool'dan grafik kartı dışarıda kasa tasarımı
 

http://hexus.net/tech/news/chassis/83765-deepcool-shows-gpu-outside-mini-itx-chassis-designs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
7-8 yıldır kendi tasarladığım kasaları kullanıyorum. Reklamcılarda royer veya lazer kesim makineleri var. Autocad ile tasarladığım kasa modellerini burada kestirip birlaştririyorum. Alüminyum levha, plexiglass, dekota ve vida gibi malzemeler kullanılıyorum bunun için. Kasadaki en büyük sorun havalandırma. Bunun içinde anakartın yeni mimariye göre tasarlanması lazım ve sıradan soğutucu pervane şekilleri yerine daha farkli şeyler yapmak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
Dışardayken sanmıyorum daha hızlı soğuyacağını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Devilmaybad 4 yıl
Oldukça guzel bence. Aftermarket Soğutucuya sahip kartlar için hem estetik hem de performans açısından fark yaratır bu tasarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Küp olan hoş olmuş bence
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Mantıklı ve işlevsel, fakat estetik değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
oh be! onlar da rahatladi biz de :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 4 yıl
House M.D.
2. kasa ilgimi çekti ama ekran kartı havayı nereye üflüyor iç kısımla bağlantısı var mı? Çünkü yoksa güzel birşey tek bir sıvı soğutma ve fan alıp işlemciyi soğuturken ekstra fanlara gerek kalmaz çünkü gpu sıcaklığını uzaklaştırmak için egzoz fan gerekmez

Ekran kartı: gpu chipset üzerine konumlandırılan soğutucu bloklar ve bu blokların soğumasına yardımcı olacak havayı, fanlar ile içeri alana doğru hava akışı sağlayıp gpu soğutur. Yani %99 hava soğutma sistemi dışarı hava üflemez.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
House M.D. 4 yıl acbold
acbold

House M.D.

2. kasa ilgimi çekti ama ekran kartı havayı nereye üflüyor iç kısımla bağlantısı var mı? Çünkü yoksa güzel birşey tek bir sıvı soğutma ve fan alıp işlemciyi soğuturken ekstra fanlara gerek kalmaz çünkü gpu sıcaklığını uzaklaştırmak için egzoz fan gerekmez


Ekran kartı: gpu chipset üzerine konumlandırılan soğutucu bloklar ve bu blokların soğumasına yardımcı olacak havayı, fanlar ile içeri alana doğru hava akışı sağlayıp gpu soğutur. Yani %99 hava soğutma sistemi dışarı hava üflemez.

Şunu sordum aslında hocam. Diyelim 120mm lik bir sıvı soğutma aldık 1 de egsoz fan aldık(120 lik sıvı soğutmanın fanı ayrı) sıvı soğutmanın fanı içeriye hava akışı sağlayacak egsoz çıkaracak. Bu arada gpu ya da hava gidecek ama gpu fanlarının uzaklaştırdığı hava cpu ve anakarta uğramadan mı tahliye edilecek ? Öyleyse güzel zaten en fazla ısınan parça gpu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
House M.D. 4 yıl
2. kasa ilgimi çekti ama ekran kartı havayı nereye üflüyor iç kısımla bağlantısı var mı? Çünkü yoksa güzel birşey tek bir sıvı soğutma ve fan alıp işlemciyi soğuturken ekstra fanlara gerek kalmaz çünkü gpu sıcaklığını uzaklaştırmak için egzoz fan gerekmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 4 yıl
harika olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Creav 4 yıl
ne kadar amaçsız bir şeydir şaşırdılar artık ne sallayacaklarını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3163 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Acer'dan 35-inç boyutunda dikkat çekici "Predator" oyun monitörü video ön inceleme 4 yıl İşte MSI'ın yeni amiral gemi anakartı: X99 Godlike video ön inceleme 4 yıl Asus GeForce GTX 980 Ti Strix video ön inceleme "Tamamiyle yeni ve dikkat çekici!" 4 yıl GeForce GTX Titan X'e soğutma takviyesi: Colorful iGame Buri hem çok güçlü hem de çok serin video ön inceleme 4 yıl 2si1 "Reklamındaki gibi hoş" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl League of Legends temalı özel bilgisayar, diğerlerinden farklı! Video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim