Computex 2015 : Deepcool'dan grafik kartı dışarıda kasa tasarımı

Computex 2015 fuarında dönüşebilen kasalardan yıldız şeklindeki kasalara kadar pek çok ilginç tasarım karşımıza çıktı. Ancak bunların genelde donanımlar iç kısımda duruyordu. Deepcool ise grafik kartını dışarı alarak daha farklı bir tasarım ortaya koymuş.





GPU Outside olarak adlandırılan yeni konseptte mini-ITX bir kasa bulunuyor. Grafik kartı ise kasanın açıklık bırakılan bir kısmında yer alıyor. Böylece grafik kartı soğutma konusunda biraz daha avantajlı oluyor. Ayrıca iç kısımda da biraz daha yer açılmış oluyor.





Konseptin dikey yapıda olan versiyonu GamerStorm Nephrite ITX adını taşıyor. Karbon fiber malzemeden panellere sahip kasada çelik bir yapı kullanılmış. İki bölümlü kasada 500 Wattlık SFX güç kaynağı yer alıyor. Kasaya 300mm'ye kadar ekran kartı, 120mm uzunluğuna kadar işlemci soğutucusu, 1 adet 3.5 inçlik ve 2 adet 2.5 inçlik sürücü, 120mm'ye kadar fan veya radyatör sığdırılabiliyor.





İkinci versiyon ise küp şeklinde. Önceki versiyon gibi genişlemelere sahip olan kasada 1 adet daha fazla 3.5 inçlik sürücü ve fan veya sıvı soğutma için yer ayrılmış. Her iki kasanın ilerleyen aylarda gerçek hayata geçmesi bekleniyor.