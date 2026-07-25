A101 marketlere elektrikli kamyonet geri dönüyor

30 Temmuz A101 aktüel ürünleri
30 Temmuz A101 aktüel ürünleri arasında yıl içerisinde farklı tarihlerde kataloglarda gördüğümüz Volta markasına ait VMP14 elektrikli kamyonet modeli bir miktar fiyat artışıyla yeniden satışa sunuluyor.
Volta VMP14 elektrikli kamyonet modeli 110Km maksimum menzil, 51Km/s azami hız, 655Kg taşıma kapasitesi, açılır cam tavan, hidrolik direksiyon sistemi, kilometrede 140W enerji tüketimi, 4kW motor gücü gibi özelliklerle 279990TL seviyesine yükselmiş.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: