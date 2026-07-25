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    A101 marketlere elektrikli kamyonet geri dönüyor

    30 Temmuz A101 aktüel ürünleri arasında küçük işletmeler tarafından büyük ilgi gören Volta VMP14 elektrikli kamyonet modeli yeniden satışa sunuluyor.            

    30 Temmuz A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan elektrikli scooterlara, kablosuz kulaklıklardan kablosuz hoparlörlere ve elektrikli mopedlere kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    30 Temmuz A101 aktüel ürünleri

    30 Temmuz A101 aktüel ürünleri arasında yıl içerisinde farklı tarihlerde kataloglarda gördüğümüz Volta markasına ait VMP14 elektrikli kamyonet modeli bir miktar fiyat artışıyla yeniden satışa sunuluyor.  

    Volta VMP14 elektrikli kamyonet modeli 110Km maksimum menzil, 51Km/s azami hız, 655Kg taşıma kapasitesi, açılır cam tavan, hidrolik direksiyon sistemi, kilometrede 140W enerji tüketimi, 4kW motor gücü gibi özelliklerle 279990TL seviyesine yükselmiş.

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