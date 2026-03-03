Giriş
    Kör terminaller geri dönüyor, ilk ürünler yıl sonuna doğru

    Kurum ve organizasyonların maliyetlerine katkı yapan kör terminaller geri dönüyor. Microsoft sonbahar aylarında Windows 365 yüklü kör terminaller piyasaya sürecek.

    Kör terminal Tam Boyutta Gör
    Yıllar önce kurumlarda ve organizasyonlarda yoğun bir şekilde kullanılan kör terminaller son dönemde popülaritesini yitirmişti. Microsoft’un 2024 yılında yeni bir şans verme hamlesi yaklaşık 2 yıl sonra gerçekleşiyor.

    Aptal terminal veya kör terminal olarak tabir edilen cihazlar merkezi bir sunucuya bağlanarak çalışan ve uygulamaları da yine merkeze bağlı veya yerel olarak çalıştıran mini bilgisayarları tanımlıyor. Genelde kör terminaller kurumlara yönelik uygun fiyatlı cihazlar olarak biliniyor.

    Microsoft 2024 yılında küçük bir grupla kör terminallerin pilot denemelerine başlamıştı. Kırpılmış bir işletim sistemi versiyonu olan Windows 365 yüklü bu cihazlar bulut üzerinde çalışıyor. Bu bakımdan performanstan ziyade bağlantı performansı daha fazla öne çıkıyor.

    Sonbahar aylarında piyasaya çıkacak olan Dell ve Asus kör terminallerinde DDR5 bellek, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2.5Gbps Ethernet, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C bağlantısı gibi özellikler yer alıyor. Satışlar ise toplu olarak yapılacak.

