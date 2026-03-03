Kör terminaller geri dönüyor, ilk ürünler yıl sonuna doğru

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yıllar önce kurumlarda ve organizasyonlarda yoğun bir şekilde kullanılan kör terminaller son dönemde popülaritesini yitirmişti. Microsoft’un 2024 yılında yeni bir şans verme hamlesi yaklaşık 2 yıl sonra gerçekleşiyor.

Windows 365 Link cloud PC başlıyor

Aptal terminal veya kör terminal olarak tabir edilen cihazlar merkezi bir sunucuya bağlanarak çalışan ve uygulamaları da yine merkeze bağlı veya yerel olarak çalıştıran mini bilgisayarları tanımlıyor. Genelde kör terminaller kurumlara yönelik uygun fiyatlı cihazlar olarak biliniyor.

Xiaomi 17 Ultra Türkiye’de 2 gün önce eklendi

Microsoft 2024 yılında küçük bir grupla kör terminallerin pilot denemelerine başlamıştı. Kırpılmış bir işletim sistemi versiyonu olan Windows 365 yüklü bu cihazlar bulut üzerinde çalışıyor. Bu bakımdan performanstan ziyade bağlantı performansı daha fazla öne çıkıyor.

Sonbahar aylarında piyasaya çıkacak olan Dell ve Asus kör terminallerinde DDR5 bellek, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2.5Gbps Ethernet, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C bağlantısı gibi özellikler yer alıyor. Satışlar ise toplu olarak yapılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Kasa Haberleri

Kör terminallere merhaba

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: