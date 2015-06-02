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Computex 2015 : Shuttle yeni Broadwell işlemci entegreli mini-PC modellerini duyurdu

3 yıl
1,6b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : Shuttle yeni Broadwell işlemci entegreli mini-PC modellerini duyurdu

Daha çok mini-PC ve NAS çözümleri ile tanıdığımız Shuttle, Computex 2015 fuarını da boş geçmesi Intel'in yeni nesil Broadwell tabanlı işlemcileri ile donattığı yeni mini-PC modellerini duyurdu.

Modeller hali hazırdaki Shuttle DS57U serisinin içerisine dahil edilecek. DS57U3, DS57U5 ve DS57U7 şeklinde isimlendirilen modellerde son rakama göre Intel Core i3 5005U, i5 5200U ve i7 5500U işlemciler karta lehimli olarak gelecek. Ekran kartı ise Intel HD Graphics 5500. Orijinal DS57U modelinde yine Broadwell tabanlı Celeron işlemci yer almaktaydı. 

Performans olarak güçlenmiş olsa da DS57U serisi fansız yapısını aynen sürdürüyor. 20 x 3.95 x 16.5 cm ölçülere sahip olan seride 16GB'a kadar 1.35V enerji çeken DDR3L 2x SO-DIMM RAM desteği mevcut. 

Kutulardaki bir mini-PCIe soketinde WLAN modülü entegre durumda. Diğer mini-PCIe soketine mSATA SSD bağlanabiliyor. Ayrıca bir adet de 2.5 inç SATA sürücüsü için boşluk var. Dış kısımda USB 3.0, 2.0, HDMI ve DisplayPort bağlantısı bulmak mümkün.

Küçük boyutları sayesinde dikey veya yatay olarak çeşitli pozisyonlarda kullanılabilen seri için Barebone versiyonunda sırasıyla 402 Avro, 519 Avro ve 673 Avro fiyat etiketleri mevcut. Modeller an itibariyle satışta. 

http://www.shuttle.eu/products/slim/ Yorum Yaz
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erkan0075 3 yıl
500 $/€ bandında mac mini baz donanım alınabiliyor (vatan bilg.'da 1500 TL), 4 GB karta lehimli ram (upgrade edilemiyor), i5-4260u işlemci, 500 GB Sata HDD paketin içinde. Msata vs gibi portlar yok. Buradaki model barebone ise ram ve hdd yok demektir ki o zaman fiyat anlamsız pahalı (özellikle baz donanım için).
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ssbrutality 3 yıl
Yuhh Fiyata Gel
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