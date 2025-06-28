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    BİM marketler Insta360 X3 aksiyon kamerası ve ikinci nesil Samsung Galaxy S21 FE satacak

    4 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Insta360 markasına ait X3 aksiyon kamerası ve ikinci nesil Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli yer alıyor. 

    4 Temmuz BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin yeni aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, 360 derecelik aksiyon kameralarından soğutma fanlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    4 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

    4 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında 360 derecelik kameralarıyla tanınan Insta360 markasının X3 aksiyon kamerası yer alıyor. 5.7K 360 derecelik kayıt, 4K 30fps video kaydı, 48MP fotoğraf, 72MP 360 derecelik fotoğraf, 80 dakikalık kullanım, 2.3 inçlik ekran, Wi-Fi gibi özelliklerle 14500TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan 6.4 inçlik ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 12MP+12MP+8MP arka kamera, 4500mAh batarya, 32MP ön kamera, 8GB RAM, 128GB depolama ve güncelleme desteği ile birlikte ikinci nesil Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli de 15990TL olarak satılacak. 

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