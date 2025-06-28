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    Donald Trump yapay zekâya daha fazla elektrik enerjisi sağlayacak

    Yapay zekânın her geçen gün katlanarak artan enerji ihtiyacı için yönetimler de çare arıyor. Atıl araziler kullanıma açılıyor, projeler daha hızlı şebekeye bağlanıyor. 

    Yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ konusunda gerek Çin gerekse dünyanın geri kalanından üstün bir konumda olmak isteyen ABD, mümkün olan her teşviki firmalara sunmaya çalışıyor. Son olarak elektrik enerjisi konusunda da bir adım atıldı. 

    Trump düğmeye bastı

    Devasa miktarlarda enerji harcamasıyla bilinen yapay zeka merkezlerine talep arttıkça harcama da artıyor. Araştırmalar, AI kaynaklı elektrik talebinin 2035 yılına kadar otuz kata kadar artabileceğini gösteriyor. Geçmişte böyle bir trendi hesaba katmayan yönetimler de çareyi enerji üretimini arttırmakta buluyor.

    Üzerinde çalışılan kararnameye göre yapay zekâ merkezlerinin ihtiyacı olan elektrik enerjisini karşılamak için bir dizi proje hayata geçirilecek. Kararname kapsamında enerji üretim projelerinin şebekeye bağlanması kolaylaştırılacak, federal araziler AI veri merkezleri için açılacak ve süreçlerin hızlanması adına izin prosedürleri sadeleştirilecek.

    Kaynaklar hali hazırda son aşamaya gelmiş bazı enerji üretim projelerinin hızlıca şebekeye bağlanacağını belirtiyor. Ayrıca Pentagon ve İç İşleri Bakanlığına ait araziler de projelere açılacak. Gelişmeler enerji üretim devlerinin hisselerini de etkiliyor. General Electric firmasının nükleer iştiraki GE Vernova hisseleri bu yıl yüzde 50’ye yakın yükseliş gösterdi. 

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