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    Sezen Aksu yeni klibini Google Veo 3 ile çekti

    Google Gemini yapay zekâ motoru ve Google Veo 3 video üretim aracı, ünlü sanatçı Sezen Aksu’nun son albümündeki Doğrucu şarkısının klip çekimlerinde kullanıldı. 

    Yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Video oluşturma özellikleri inanılmaz bir hızda gelişen yapay zekâ artık müzik kliplerinde kendisine yer buluyor. Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu da yeni klibinde yapay zekâ yeteneklerinden yararlanmayı tercih etti. 

    Paşa Gönül Şarkıları

    Sezen Aksu’nun yıllar sonra hayranları ile buluşan Paşa Gönül Şarkıları albümündeki Doğrucu şarkısının klibi Google Gemini ve Google Veo 3 motorları kullanılarak oluşturuldu. Google Türkiye ekibi de gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu. 

    Şehir ve insan manzaralarının iç içe geçtiği klipte baştan sona kadar sekansların bozulmaması ve gerçekçiliğin kaybolmaması dikkat çekiyor. Sezen Aksu’nun ekibi, bu projeyle sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ses getirmeyi hedefliyor.


     

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