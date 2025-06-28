Sezen Aksu yeni klibini Google Veo 3 ile çekti

Paşa Gönül Şarkıları
Sezen Aksu’nun yıllar sonra hayranları ile buluşan Paşa Gönül Şarkıları albümündeki Doğrucu şarkısının klibi Google Gemini ve Google Veo 3 motorları kullanılarak oluşturuldu. Google Türkiye ekibi de gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Şehir ve insan manzaralarının iç içe geçtiği klipte baştan sona kadar sekansların bozulmaması ve gerçekçiliğin kaybolmaması dikkat çekiyor. Sezen Aksu’nun ekibi, bu projeyle sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ses getirmeyi hedefliyor.
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