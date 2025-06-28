Sezen Aksu yeni klibini Google Veo 3 ile çekti

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Video oluşturma özellikleri inanılmaz bir hızda gelişen yapay zekâ artık müzik kliplerinde kendisine yer buluyor. Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu da yeni klibinde yapay zekâ yeteneklerinden yararlanmayı tercih etti.

Paşa Gönül Şarkıları

Sezen Aksu’nun yıllar sonra hayranları ile buluşan Paşa Gönül Şarkıları albümündeki Doğrucu şarkısının klibi Google Gemini ve Google Veo 3 motorları kullanılarak oluşturuldu. Google Türkiye ekibi de gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Google yapay zekâ araması Hindistan’da kullanıma sunuldu 2 gün önce eklendi

Şehir ve insan manzaralarının iç içe geçtiği klipte baştan sona kadar sekansların bozulmaması ve gerçekçiliğin kaybolmaması dikkat çekiyor. Sezen Aksu’nun ekibi, bu projeyle sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ses getirmeyi hedefliyor.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Sezen Aksu’nun yeni albümünde yapay zekâ sürprizi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: