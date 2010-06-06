Computex 2010: MSI, AMD tabanlı yeni netbook modeli Wind U250 ile iddialı geliyor

Computex 2010 fuarındaki dikkat çekici gelişmelerden biri de AMD platformunu kullanan netbook'ların sayısındaki artıştı. Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, yüksek performanslı netbook arayışındaki kullanıcılar için hazırladığı AMD tabanlı Wind U250 modelini, fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sundu. 12.1-inç boyutunda LED panele sahip olan netbook, AMD'nin Geneva serisi altında hazırladığı çift çekirdeli işlemcisini kullanıyor. Platform kapsamında ekran kartı olarak ATi Radeon HD 4225 entegre grafik birimine sahip olan Wind U250, 1080p çözünürlüğündeki videoları sorunsuzca oynatabildiği gibi 3D hızlandırma yeteneği de sunabiliyor.

Üzerinde yer alan HDMI çıkışı sayesinde, yüksek tanımlı görüntüleri HDTV veya LCD monitörlere aktarabilen Wind U250, 4GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. ECO Engine özelliği sayesinde gelişmiş güç yönetim özelliklerine sahip olduğu belirtilen Wind U250'nin yüzeyinde çizilmelere karşı özel bir film uygulamasına gidildiği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen MSI Wind U250 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.