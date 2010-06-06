Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2010: MSI, AMD tabanlı yeni netbook modeli Wind U250 ile iddialı geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Computex 2010: MSI, AMD tabanlı yeni netbook modeli Wind U250 ile iddialı geliyor
Tam Boyutta Gör

Computex 2010 fuarındaki dikkat çekici gelişmelerden biri de AMD platformunu kullanan netbook'ların sayısındaki artıştı. Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, yüksek performanslı netbook arayışındaki kullanıcılar için hazırladığı AMD tabanlı Wind U250 modelini, fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sundu. 12.1-inç boyutunda LED panele sahip olan netbook, AMD'nin Geneva serisi altında hazırladığı çift çekirdeli işlemcisini kullanıyor. Platform kapsamında ekran kartı olarak ATi Radeon HD 4225 entegre grafik birimine sahip olan Wind U250, 1080p çözünürlüğündeki videoları sorunsuzca oynatabildiği gibi 3D hızlandırma yeteneği de sunabiliyor.

Üzerinde yer alan HDMI çıkışı sayesinde, yüksek tanımlı görüntüleri HDTV veya LCD monitörlere aktarabilen Wind U250, 4GB DDR3 bellek ve 250GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. ECO Engine özelliği sayesinde gelişmiş güç yönetim özelliklerine sahip olduğu belirtilen Wind U250'nin yüzeyinde çizilmelere karşı özel bir film uygulamasına gidildiği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen MSI Wind U250 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Computex 2010: MSI, AMD tabanlı yeni netbook modeli Wind U250 ile iddialı geliyor
Tam Boyutta Gör

Computex 2010: MSI, AMD tabanlı yeni netbook modeli Wind U250 ile iddialı geliyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yonex78 9 yıl
işte bekledigim netbook modeli
daha önce samsung nc 10 kullandım,,
şarjı çok iyi gidiyordu led aydınlatmalı idi..sesi çıkmıyordu harici hoparlör kullanmak zorunda kaldım...acer ferrari one kullaıyorum.1 ölü piksel var degiştirmediler.onunda kasada yamuklıklar falam var resmen ama performans olarka güzel bi cihaz hdmı veya dvı sı yok..
bu cihaz güzel ama
:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim