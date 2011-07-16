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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cooler Master'dan iki yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan iki yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu
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Cooler Master'dan iki yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu
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Dizüstü bilgisayar satışlarındaki artış komponent üreticilerini bu alana daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor. Soğutucu ve kasa üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden Cooler Master, içerisinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde dizüstü bilgisayarını daha serin tutmak isteyen kullanıcılar için hazırladığı yeni soğutucularını duyurdu.
Her ikisi de 17-inç'e kadar farklı boyutlardaki dizüstü bilgisayarlarla kullanılabilen soğutuculardan 250 gram ağırlığında olan NotePal P2 modeli, kolay taşınabilmesi için katlanabilir tasarıma sahip. 2000 devir/dakika hızında çalışan ve 18.8 dbA gürültü yaratan 60mm çapında iki adet fan ile donatılan soğutucunun fiyatı 14.99$ olarak açıklandı.
 380 x 270 x 46 mm boyutlarında ve 0.7 Kg ağırlığında olan NotePal X-Slim isimli diğer soğutucu ise yüksekliği ayarlanabilir (iki modu bulunuyor) yapı sunuyor. 1400 devir/dakika hızında çalışan ve 21 dbA gürültü yaratan 160mm çapında fanın kullanıldığı NotePal X-Slim'in yurt dışındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 19.99$.
Cooler Master'dan iki yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu
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Cooler Master'dan iki yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu
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NotePal  X-Slim

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crashday 8 yıl
RM36CB
usbden çalışan soğutucaların pek bi faydası yok ve sadece burda soğutucu önemli değil.dizüstünüzünde markası önemli.toshiba hp asus gibi kaliteli markaları tercih edin.soğutucuya bile gerek kalmıyor.arada sırada içinin tozunu alırsınız problemsiz kullanmaya devam edersiniz.5-6 seneden beri dizüstü kullanıyorum soğutucuya hiç gerek duymadım.eğerki illa soğutucu alacaksanız çift usb ile çalışan soğutucuları tercih edin yada ayriyetten adaptör istenilen soğutucuları tercih edin.soğutmadan ozman tam anlamıyla performans alırsınız.saygılar...

Demek ki hiç Sandy Bridge'li HP laptop kullanmadınız...
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SUPPORTCENTER 8 yıl
NotePal X-Slim güzel ama çift fanlı olsa daha iyi olurdu.
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artenis 8 yıl
Cooler Master Note-Pal'in slim olmayan versiyonunu gecen ay aldım TEK usb ile çalışmakta ve gercekten ortanın altı Vasat seviyede sogutmakta- yaz aylarında genelde bütün dizüstü pc ler ısınır ama bu pek fayda etmiyor SLIM'ınden hiç umudum yok... Biri alıp kullanırsa lütfen paylaşsın
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Anthony John Soprano 8 yıl
Pek bi işe yarıyacağını düşünmüyorum
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Ahm-@ 8 yıl
NotePal X-Slim diğerine göre daha kullanışlı geldi bana.Kucağında,yatağında uzanırken vb durumlarda yani düz olmayan zeminlerde kullanan kullanıcılar var.O yüzden bir dizüstü bilgisayarım olsaydı bu modeli seçerdim...
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moon5 8 yıl
en iyi lep top ısınmayan lep toptur...
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ezimuse 8 yıl
Aluminyum olmadıktan sonra pek bi işe yaramıyor
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RM36CB 8 yıl
usbden çalışan soğutucaların pek bi faydası yok ve sadece burda soğutucu önemli değil.dizüstünüzünde markası önemli.toshiba hp asus gibi kaliteli markaları tercih edin.soğutucuya bile gerek kalmıyor.arada sırada içinin tozunu alırsınız problemsiz kullanmaya devam edersiniz.5-6 seneden beri dizüstü kullanıyorum soğutucuya hiç gerek duymadım.
eğerki illa soğutucu alacaksanız çift usb ile çalışan soğutucuları tercih edin yada ayriyetten adaptör istenilen soğutucuları tercih edin.soğutmadan ozman tam anlamıyla performans alırsınız.
saygılar...
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