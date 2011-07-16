Cooler Master'dan iki yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu

Dizüstü bilgisayar satışlarındaki artış komponent üreticilerini bu alana daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor. Soğutucu ve kasa üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden Cooler Master, içerisinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde dizüstü bilgisayarını daha serin tutmak isteyen kullanıcılar için hazırladığı yeni soğutucularını duyurdu.

Her ikisi de 17-inç'e kadar farklı boyutlardaki dizüstü bilgisayarlarla kullanılabilen soğutuculardan 250 gram ağırlığında olan NotePal P2 modeli, kolay taşınabilmesi için katlanabilir tasarıma sahip. 2000 devir/dakika hızında çalışan ve 18.8 dbA gürültü yaratan 60mm çapında iki adet fan ile donatılan soğutucunun fiyatı 14.99$ olarak açıklandı.

380 x 270 x 46 mm boyutlarında ve 0.7 Kg ağırlığında olan NotePal X-Slim isimli diğer soğutucu ise yüksekliği ayarlanabilir (iki modu bulunuyor) yapı sunuyor. 1400 devir/dakika hızında çalışan ve 21 dbA gürültü yaratan 160mm çapında fanın kullanıldığı NotePal X-Slim'in yurt dışındaki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 19.99$.

NotePal X-Slim