Termal macun önerisi için en iyi termal macunlar (2024)

- En iyi termal macun 💻
- 1️⃣ Thermal Grizzly Kryonaut
- 2️⃣ Arctic MX-6
- 3️⃣ Noctua NT-H2
- 4️⃣ Cooler Master HTK-002
- 5️⃣ Thermal Grizzly Hydronaut
- 6️⃣ Cooler Master MasterGel Pro R2
- 7️⃣ Zalman Zm-Stc8
- 8️⃣ Corsair TM30
- 9️⃣ Honeywell PTM7950
- 🔟 Cooler Master CryoFuze Premium
- Termal macun alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- Termal macun nasıl sürülür 🤔
- Yorumlar
En iyi termal macun seçimi kulağa basit olarak gelse de esasında oldukça çetrefillidir. Zira çok sayıda seçenek arasından doğru ürünü seçmek, özellikle de tecrübesiz kullanıcılar için zordur. Termal macunlar, ısıyı CPU soğutucusuna aktarmak için soğutucunun yüzeyi ile işlemcinin üst kısmına yerleştirilmiş metal parçası arasındaki mikroskobik hava boşluklarını ve düzensizlikleri en aza indirecek şekilde tasarlanıyor. Bunun için de yüksek ısı iletkenliğine sahip malzemeleri kullanıyorlar. Peki en kaliteli termal macun nedir? Bur rehberdeuygun termal macun fiyatları ile termal macun önerisi yapıyoruz.
|Marka - Model 🖥️
|Fiyat 🏷️
|Thermal Grizzly Kryonaut
|310 TL
|Arctic MX-6
|245 TL
|Noctua NT-H2
|458 TL
|Cooler Master HTK-002
|289 TL
|Thermal Grizzly Hydronaut
|279 TL
|Cooler Master MasterGel Pro R2
|439 TL
|Zalman Zm-Stc8
|199 TL
|Corsair TM30
|549 TL
|Honeywell PTM7950
|2.777 TL
|Cooler Master CryoFuze
|752 TL
En iyi termal macun yorumları dikkate alındığında; en iyi termal macun markaları sıralamasında Thermal Grizzly, Arctic ve Noctua öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek termal macun önerileri olarak ise Thermal Grizzly Kryonaut, Arctic MX-6 ve Noctua NT-H2 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Thermal Grizzly Kryonaut
- Hız aşırma için uygun
- Üstün ısı iletkenliği
- Sertleşme yok
- Uzun vadede dayanıklı
- 12.5W/mk ısı iletkenliği
- Elektriksel iletkenlik yok
Thermal Grizzly Kryonaut kullanıcı yorumları 💭
👨 Alacak olan laptobu veya masaüstü olan arkadaşlara: Ürünü kullanmadan termal macunu sürmeden önce performans modunda 80 dereceye kadar sıcaklığa çıkıyordu gerçekten şimdi ise 65-67 derece sıcaklıkta inanın bende çok şaşırdım.
👩 Piyasadaki en iyi macunlardan birisi, belki de fiyat aralığındaki en iyisi. 10 dereceye veya daha fazla fark ediyor. Çok memnunum.
2️⃣ Arctic MX-6
- Mx4’e göre yüzde 20 daha iyi performans
- Uzun vadeli performans
- Elektriksel iletkenlik yok
- Kapasitif değil
- 7.5 W/(mK) ısı iletkenliği
- Konsollar dahil CPU ve GPU’larda uygulaanbilir
- Uygulaması kolay
Arctic MX-6 kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok iyi iş çıkartıyor. Tüm makinelerimin macununu bununla yeniledim. Hepsinin sıcaklıkları olağanüstü düştü.
👩 Değişim zamanı gelen eski mx4 macunu yenilemek için kullandım. 360mm’lik sıvı soğutucu ile 3600 işlemcinin maks 83-84 derecelik sıcaklığını 10 derece indirdi.
3️⃣ Noctua NT-H2
- GPU ve CPU uygulamalarıyla uyumlu
- Kolay uygulama
- Paslanma tehlikesi yok
- Elektrik iletimi bulunmuyor
- Temizlenmesi kolay
- CPU'da 5 yıl veya daha uzun süre kullanılabilir
Noctua NT-H2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kullandığım işlemci AMD Ryzen 9 5900x. Öncesinde Artic mx4 kullanıyordum. Kullandığım sıvı soğutucu Corsair H150i ile max yükte 83 82 dereceleri görüyordu. Yalnız bu değerler mx4'ü yaklaşık 1.5 yıl kadar kullandıktan sonra görünen değerler. Noctua'yı uyguladım ve sıcaklık değerleri tam yükte 72-73 derecelere indi. Termal macunun kullanım ömrü min 3-5 yıl olması gerekirken çıkan bu değerler şasırtıcı. Şuanlık memnunum.
👩 Macunu Rog serisi kartıma uyguladım ve sıcaklıklar 70 75 lerden 58-60 lara düştü , burda rog'u vurgulama sebebim rog serisi kartlar zaten iyi soğutmaya sahip fakat benim kartım 1.5yıl kullanımdan sonra ve yan taktığımiçin hava akışının az olmasından dolayı sıcaklık seviyesi yükselmişti.
4️⃣ Cooler Master HTK-002
- 177 dereceye kadar termal dayanım
- 12 ayda bir yenilenme tavsiyesi, 2 yıl dayanım
- 4.5 W/mK ısı iletkenliği
- GPU ve CPU ile uyumlu
- Uygulama sonrası tam performansa 8-10 saatte ulaşıyor
Cooler Master HTK-002 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kaliteli ürün tavsiye ederim, uygular uygulamaz farkı hissettirdi,daha önce oyun oynarken yada yüksek çözünürlüklü video izlerken ilk birkaç dakika içinde cpu 70 derece ekran kartı 65 üzerine çıkıyordu, şu an uzun süre kullanım sonrası bile cpu 65 ekran kartı 52 derece civarında seyrediyor.
👩 Gayet güzel bir ürün. Görevini hakkıyla yapıyor. Hem işlemci hem Kuzey köprüsü hemde Güney köprüsünün macunlarini yeniledim arttı bile.
5️⃣ Thermal Grizzly Hydronaut
- Sertleşme yapmıyor
- Uzun ömürlü
- CPU, GPY ve konsollarla uyumlu
- Su soğutma sistemleri için daha ideal
- Elektrik iletmez ve silikonsuz
- 11,8 W/mK ısı iletkenliği
Thermal Grizzly Hydronaut kullanıcı yorumları 💭
👨 Boşta iken işlemci 60 derecenin üzerine çıkıyordu, üstelik fan %100 çalışırken. Oyun sırasında en düşük ayarlarda 100 dereceyi görünce macunu değiştirmeye karar verdim. Bu macunla şimdi boşta 49 derecede, fan da %30 güçte çalışıyor. Aynı oyunda ultra ayarlarda fan %75 güçte, işlemci 70 derecede.
👩 Daha önce coolermaster ın macununu kullanıyordum ve laptop işlem yapmadan bile 80C lerde çalışıyordu. Macunu değiştirir değiştirmez Laptop 45-50 derecede çalışmaya başladı.
6️⃣ Cooler Master MasterGel Pro R2
- 8W/mK ısı iletkenliği
- Özel tasarlanmış şırınga sistemi
- Kolay kullanım
- Laptop ve ekran kartları ile uyumlu
- 3 ila 5 yıllık kullanım ömrü
Cooler Master MasterGel Pro R2 kullanıcı yorumları 💭
👨 İ7 6700hq GTX 960 4 GB laptopumda A.C. Odyssey oyununda 92 derece CPU sıcaklığı 65 derece GPU sıcaklığı varsı ürünü uyguladıktan sonra CPU 65-75 arası GPU 60 derecede sabit kaldı. Harika bir ürün tavsiye ediyorum, özelliklede laptopu çok ısınan kullanıcılar için.
👩 Gerçekten çok iyi bir ürün. AMD Ryzen 7 3800x işlemci ve stok fan kullanıyorum. Fanla beraber gelen macunun ömrünü tamamladığını fark ettim. Macun öncesi sıcaklık anlık 81,8 dereceyken maksimum sıcaklık 82.8 oluyordu. Macunu uyguladığım üç gün bir farkını görmedim 81 88 derece arasında gidip geliyordu. Daha sonra farkını göstermeye başladı. PC yüke binince ilk anda maksimum 79 dereceyi görüp hızlıca 45 dereceye kadar düşüyor ve en fazla 60 dereceyi görüyor.
7️⃣ Zalman Zm-Stc8
- Giriş seviyesi ürün
- Fiyat/performans
- 8,3 W/mK ısı iletkenliği
- 1,5 gram macun
- Standart uyguluma
Zalman Zm-Stc8 kullanıcı yorumları 💭
👨 Isı iletkenliği güzel ve laptoplarda kullandım çok güzel soğutma performansı sağladı. İşlemciye sürdükten sonra 65 derece etrafında dolanıyor. Daha önce 80-85’leri görüyordum.
👩 Monster marka bilgisayarıma uyguladım, normalde serviste ücretsiz yapıyorlar ama kaliteli macun kullandıklarını düşünmediğimden kendim işlemi gerçekleştirdim. Öncesinde yük altında ciddi ısınma ve geç soğuma sorunları yaşıyordum. Şimdi geç ısınıyor, eski sıcaklıklara ulaşmıyor ve erken soğuyor. İşlemcide 15 GPU'da 10 santigrat derece soğuma elde ettim.
8️⃣ Corsair TM30
- 3.8 W/mK ısı iletkenliği
- Kolay uygulama
- Güvenli kullanım
- Elektrik iletmez
- Uzun süreli dayanıklılık
Corsair TM30 kullanıcı yorumları 💭
👨 12 yıllık ekran kartında bile denedim. Çok iyi sonuçlar aldım. Kaliteli macun. Corsair kalitesi ortada kullanımı basit ve soğutma derecesi çok iyi.
👩 Ürün oldukça başarılı İnternetten araştırmalarım sonucu X şeklinde cpu üzerine macunu sürdüm ve sonuç 5 derece düşen bir performans yakaladım. Şu an Normal sıcaklık 35 37 derece, stres/yük/oyun altında 70 72 derece.
9️⃣ Honeywell PTM7950
- Aylar sonra bile ilk günkü performans
- 8,5 W/mK ısı iletkenliği
- İşlem için gerekli malzemeler kutu içeriğinde
- Uygulaması görece biraz daha zor
- Faz değişimli termal ped
Honeywell PTM7950 kullanıcı yorumları 💭
👨 Honeywell PTM7950 herhalde aldığım en iyi şey. Eskiyen macun yerine bunu uyguladım ve sıcaklıklarda çok büyük farklar oldu. Üstelik aradan aylar geçmesine rağmen halen aynı sıcaklıkları alıyorum.
👩 Red Devil RX 6800 XT’e uyguladım. Önceki GPU sıcaklığı 75 derece, hotspot ise 97-105 dereceydi. Uygulamadan sonra sıcaklık 70 derece, hotspot değerleri ise 85-89 aralığına düştü. Cyberpunk 2077’de tam yükte denedim. Normal macunlara göre uygulaması biraz zahmetli ve tam etkisini görmek birkaç gün sürüyor. İyi yanı ise uzun ömürlü olması.
🔟 Cooler Master CryoFuze Premium
- Yüksek performans
- 14 W/mK yüksek iletkenlik
- Aşındırmayan formül
- Kararlı performans
- Mor renkli termal macun
Cooler Master CryoFuze Premium kullanıcı yorumları 💭
👨 Eğer ryzen 7,9 seviyesi gibi canavar işlemcilere sahipseniz kesinlikle bu macunu tavsiye ederim 10 dereceye yakın fark ettiriyor.
👩 Eski seri nanomakerdan daha yoğun. İyi dağıtmanız şart. Uzun süreli tam yükte asıl gücünü gösteriyor. Oyun vs oynayıp ortalama sıcaklıklara bakınca yanıltabilir. 14700kf - thermalright contact frame - cryofuze tam bir canavar üçlü oldu.
Bir rehberimizin daha sonuna geliyoruz. Bu rehberimizde en iyi termal macun tavsiyelerinde bulunduk. Her bütçeyi göz önünde bulundurarak çeşitli termal macun fiyatları arasından en ideal olanlarına yer verdik. Listemizde yer alan termal macun modellerini kasım ay indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
Termal macun alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- Isı iletkenliği (W/mK)
- Uygulama kolaylığı
- Elektriksel iletkenlik
- Kullanım ömrü
- Kuruma süresi
- Fiyat/Performans dengesi
- Marka ve güvenilirlik
- Kullanım alanı
- Temizleme kolaylığı
Termal macun nasıl sürülür 🤔
- Eski macunu temizle: Öncelikle işlemci veya soğutucu üzerindeki eski termal macunu izopropil alkol ve temiz bir bez yardımıyla temizleyin, eski macun kalıntısı kalmasın.
- Küçük bir miktar macun sür: İşlemcinin merkezine pirinç tanesi büyüklüğünde bir miktar termal macun damlat. Bunu X ve yatay şekilde de dökebilirsiniz.
- Macunu yay: Soğutucu takıldığında macun yayılacağından ekstra yayma işlemine normalde gerek yoktur, ancak ince bir tabaka oluşturmak için plastik spatula yardımıyla macunu kesinlikle kalın tabaka olmayacak şekilde yayabilirsiniz.
- Soğutucuyu yerleştir: Soğutucuyu dikkatlice işlemcinin üzerine yerleştirin ve sabitleyin. Düzgün ve dengeli bir basınç uygulamak bu işlemde önemli. Aksi takdirde macun her tarafa eşit yayılmayacaktır.
- Fazla macunu temizle: Eğer kenarlardan taşan fazla macun varsa, yumuşak bir bez ile temizleyebilirsiniz.
- Soğutucuyu sabitle: Soğutucunun vidalarını çapraz şekilde sıkılaştırarak her köşede eşit basınç oluşturarak tüm vidaları takın.
- Sistemi test et: Uygulamayı tamamladıktan sonra sistemi çalıştırıp ve işlemci sıcaklığı ölçme programı ile sıcaklıklara bakın. İşlemci sıcaklığı boşta 30 - 50 derece, yük altında 65 - 85 derece seviyesinde olmalı.
En İyi Termal Macun Önerileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 34523Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...