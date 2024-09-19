Termal macun önerisi için en iyi termal macunlar (2024)

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

En iyi termal macun seçimi kulağa basit olarak gelse de esasında oldukça çetrefillidir. Zira çok sayıda seçenek arasından doğru ürünü seçmek, özellikle de tecrübesiz kullanıcılar için zordur. Termal macunlar, ısıyı CPU soğutucusuna aktarmak için soğutucunun yüzeyi ile işlemcinin üst kısmına yerleştirilmiş metal parçası arasındaki mikroskobik hava boşluklarını ve düzensizlikleri en aza indirecek şekilde tasarlanıyor. Bunun için de yüksek ısı iletkenliğine sahip malzemeleri kullanıyorlar. Peki en kaliteli termal macun nedir? Bur rehberdeuygun termal macun fiyatları ile termal macun önerisi yapıyoruz.

En iyi termal macun yorumları dikkate alındığında; en iyi termal macun markaları sıralamasında Thermal Grizzly, Arctic ve Noctua öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek termal macun önerileri olarak ise Thermal Grizzly Kryonaut, Arctic MX-6 ve Noctua NT-H2 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Thermal Grizzly Kryonaut Tam Boyutta Gör Thermal Grizzly termal macun alanında kendisini kanıtlamış bir firma. En iyi termal macun markaları arasında olan Thermal Grizzly, Kryonaut ürünüyle de birçok DIY meraklılarının bir numaralı tercihi konumunda. Firmaya göre Kryonaut termal macun özellikle son derece zorlu uygulamalar ve hız aşırtma topluluğuna göre geliştirilmiş durumda. Kryonaut, 80°C'ye kadar olan sıcaklıklarda kuruma sürecini durduran özel bir yapı da kullanıyor. Bu taşıyıcı yapı, macunun nano-alüminyum ve çinko oksit bileşenlerinin, CPU'nun veya ısı emicinin düzensizliğini telafi etmek için en iyi şekilde bağlanmasını sağlıyor. Hız aşırma için uygun

Üstün ısı iletkenliği

Sertleşme yok

Uzun vadede dayanıklı

12.5W/mk ısı iletkenliği

Elektriksel iletkenlik yok Thermal Grizzly Kryonaut kullanıcı yorumları 💭 👨 Alacak olan laptobu veya masaüstü olan arkadaşlara: Ürünü kullanmadan termal macunu sürmeden önce performans modunda 80 dereceye kadar sıcaklığa çıkıyordu gerçekten şimdi ise 65-67 derece sıcaklıkta inanın bende çok şaşırdım. 👩 Piyasadaki en iyi macunlardan birisi, belki de fiyat aralığındaki en iyisi. 10 dereceye veya daha fazla fark ediyor. Çok memnunum.

2️⃣ Arctic MX-6 Tam Boyutta Gör En iyi termal macun sıralaması içeriğinin sonraki konuk Arctic termal macun oluyor. Arctic, mx4 termal macun modeline kıyasla geliştirilmiş bileşeniyle yüzde 20 daha iyi performans sunduğunu söylediği Arctic MX-6 ile burada. Arctic MX-6, ne elektrik iletken ne de kapasitif değildir. Bu, kısa devre ve deşarj riskini ortadan kaldırıyor. Mx4’e göre yüzde 20 daha iyi performans

Uzun vadeli performans

Elektriksel iletkenlik yok

Kapasitif değil

7.5 W/(mK) ısı iletkenliği

Konsollar dahil CPU ve GPU’larda uygulaanbilir

Uygulaması kolay Arctic MX-6 kullanıcı yorumları 💭 👨 Çok iyi iş çıkartıyor. Tüm makinelerimin macununu bununla yeniledim. Hepsinin sıcaklıkları olağanüstü düştü. 👩 Değişim zamanı gelen eski mx4 macunu yenilemek için kullandım. 360mm’lik sıvı soğutucu ile 3600 işlemcinin maks 83-84 derecelik sıcaklığını 10 derece indirdi.

3️⃣ Noctua NT-H2 Tam Boyutta Gör Donanım bileşenleri üreticisi olan Noctua, NT-H2 ürünüyle üst seviye kullanıcılara hitap ediyor. NT-H2 kod adlı Noctua termal macun, önceki NT-H1 modeline kıyasla değişen formülü sayesinde daha iyi termal performans sergiliyor. CPU veya GPU uygulamaları için uygun olan Noctua NT-H2 uluslararası donanım web siteleri ve dergilerinden 150'den fazla ödül almış durumda. GPU ve CPU uygulamalarıyla uyumlu

Kolay uygulama

Paslanma tehlikesi yok

Elektrik iletimi bulunmuyor

Temizlenmesi kolay

CPU'da 5 yıl veya daha uzun süre kullanılabilir Noctua NT-H2 kullanıcı yorumları 💭 👨 Kullandığım işlemci AMD Ryzen 9 5900x. Öncesinde Artic mx4 kullanıyordum. Kullandığım sıvı soğutucu Corsair H150i ile max yükte 83 82 dereceleri görüyordu. Yalnız bu değerler mx4'ü yaklaşık 1.5 yıl kadar kullandıktan sonra görünen değerler. Noctua'yı uyguladım ve sıcaklık değerleri tam yükte 72-73 derecelere indi. Termal macunun kullanım ömrü min 3-5 yıl olması gerekirken çıkan bu değerler şasırtıcı. Şuanlık memnunum. 👩 Macunu Rog serisi kartıma uyguladım ve sıcaklıklar 70 75 lerden 58-60 lara düştü , burda rog'u vurgulama sebebim rog serisi kartlar zaten iyi soğutmaya sahip fakat benim kartım 1.5yıl kullanımdan sonra ve yan taktığımiçin hava akışının az olmasından dolayı sıcaklık seviyesi yükselmişti.

4️⃣ Cooler Master HTK-002 Tam Boyutta Gör Cooler Master termal macun arayanlara sıklıkla önerilen Cooler Master HTK-002, uygun fiyatı ve performansıyla ön plana çıkıyor. Silikon bazlı bir termal macun olan CoolerMaster HTK-002, ısıl iletkenliği son derece yüksek metal oksit materyaller içeriyor. Bununla birlikte bu ürünün her 12 ayda bir yenilenmesi tavsiye ediliyor. 177 dereceye kadar termal dayanım

12 ayda bir yenilenme tavsiyesi, 2 yıl dayanım

4.5 W/mK ısı iletkenliği

GPU ve CPU ile uyumlu

Uygulama sonrası tam performansa 8-10 saatte ulaşıyor Cooler Master HTK-002 kullanıcı yorumları 💭 👨 Kaliteli ürün tavsiye ederim, uygular uygulamaz farkı hissettirdi,daha önce oyun oynarken yada yüksek çözünürlüklü video izlerken ilk birkaç dakika içinde cpu 70 derece ekran kartı 65 üzerine çıkıyordu, şu an uzun süre kullanım sonrası bile cpu 65 ekran kartı 52 derece civarında seyrediyor. 👩 Gayet güzel bir ürün. Görevini hakkıyla yapıyor. Hem işlemci hem Kuzey köprüsü hemde Güney köprüsünün macunlarini yeniledim arttı bile.

5️⃣ Thermal Grizzly Hydronaut Tam Boyutta Gör Thermal Grizzly Hydronaut, mükemmel ısı iletkenliği sayesinde hız aşırtma sektöründe de kullanılabilir, ancak özellikle su soğutma gibi cazip bir fiyat/performans oranına sahip kaliteli bir ürün arayan, büyük ısı emiciliği olan kullanıcılar için geliştirilmiş durumda. CPU ve soğutma, GPU, LED'ler, ısı dağıtan nervürlü plakalarda kullanılabilir. Yalnızca bilgisayarlar veya dizüstü bilgisayarlarla değil, PS5, 4 veya 3, Xbox 360 One ve Series X konsollarıyla da uyumlu. İşlemci macunu Hydronaut, sertleşmiyor ve uzun süreli stabilitesi koruyor. Thermal Grizzly Hydronaut, hangi termal macun almalı? sorusunun en ideal yanıtı adeta. Sertleşme yapmıyor

Uzun ömürlü

CPU, GPY ve konsollarla uyumlu

Su soğutma sistemleri için daha ideal

Elektrik iletmez ve silikonsuz

11,8 W/mK ısı iletkenliği Thermal Grizzly Hydronaut kullanıcı yorumları 💭 👨 Boşta iken işlemci 60 derecenin üzerine çıkıyordu, üstelik fan %100 çalışırken. Oyun sırasında en düşük ayarlarda 100 dereceyi görünce macunu değiştirmeye karar verdim. Bu macunla şimdi boşta 49 derecede, fan da %30 güçte çalışıyor. Aynı oyunda ultra ayarlarda fan %75 güçte, işlemci 70 derecede. 👩 Daha önce coolermaster ın macununu kullanıyordum ve laptop işlem yapmadan bile 80C lerde çalışıyordu. Macunu değiştirir değiştirmez Laptop 45-50 derecede çalışmaya başladı.

6️⃣ Cooler Master MasterGel Pro R2 Tam Boyutta Gör Cooler Master MasterGel Pro, özellikle laptop termal macun veya ekran kartı termal macun arayanlar için tavsiye ediliyor. Termal macun kullanıcı yorumları göz önüne alındığında en çok tercih edilen termal macun modellerinden olan Cooler Master MasterGel Pro, yüksek iletkenlik ve iyileştirilmiş ısı transferi sunuyor. Ayrıca uygulama deneyimini geliştirilmek için özel olarak tasarlanmış şırınga dizaynı, zahmetsiz kolay uygulama imkanı sunuyor. 8W/mK ısı iletkenliği

Özel tasarlanmış şırınga sistemi

Kolay kullanım

Laptop ve ekran kartları ile uyumlu

3 ila 5 yıllık kullanım ömrü Cooler Master MasterGel Pro R2 kullanıcı yorumları 💭 👨 İ7 6700hq GTX 960 4 GB laptopumda A.C. Odyssey oyununda 92 derece CPU sıcaklığı 65 derece GPU sıcaklığı varsı ürünü uyguladıktan sonra CPU 65-75 arası GPU 60 derecede sabit kaldı. Harika bir ürün tavsiye ediyorum, özelliklede laptopu çok ısınan kullanıcılar için. 👩 Gerçekten çok iyi bir ürün. AMD Ryzen 7 3800x işlemci ve stok fan kullanıyorum. Fanla beraber gelen macunun ömrünü tamamladığını fark ettim. Macun öncesi sıcaklık anlık 81,8 dereceyken maksimum sıcaklık 82.8 oluyordu. Macunu uyguladığım üç gün bir farkını görmedim 81 88 derece arasında gidip geliyordu. Daha sonra farkını göstermeye başladı. PC yüke binince ilk anda maksimum 79 dereceyi görüp hızlıca 45 dereceye kadar düşüyor ve en fazla 60 dereceyi görüyor.

7️⃣ Zalman Zm-Stc8 Tam Boyutta Gör En kaliteli termal macun modellerinden birisi olan Zalman Zm-Stc8, eksi kırk derece ile iki yüz derece arasında çalışabiliyor. Termal iletkenliği 8,3 W/mK olan Zalman termal macun, alüminyum oksit, çinko oksit, silikon bileşenlerini içeriyor. Esasında Zalman Zm-Stc8, daha çok giriş seviyesi bir ürün konumunda, zaten fiyatı da bunu gösteriyor. O yüzden bu macunu daha yıllık bazda yenilemek sağlıklı olacaktır. Giriş seviyesi ürün

Fiyat/performans

8,3 W/mK ısı iletkenliği

1,5 gram macun

Standart uyguluma Zalman Zm-Stc8 kullanıcı yorumları 💭 👨 Isı iletkenliği güzel ve laptoplarda kullandım çok güzel soğutma performansı sağladı. İşlemciye sürdükten sonra 65 derece etrafında dolanıyor. Daha önce 80-85’leri görüyordum. 👩 Monster marka bilgisayarıma uyguladım, normalde serviste ücretsiz yapıyorlar ama kaliteli macun kullandıklarını düşünmediğimden kendim işlemi gerçekleştirdim. Öncesinde yük altında ciddi ısınma ve geç soğuma sorunları yaşıyordum. Şimdi geç ısınıyor, eski sıcaklıklara ulaşmıyor ve erken soğuyor. İşlemcide 15 GPU'da 10 santigrat derece soğuma elde ettim.

8️⃣ Corsair TM30 Tam Boyutta Gör Çinko oksit mikro parçacıklarından oluşan Corsair TM30, hem performansı hem de fiyatıyla öne çıkıyor. Kategorisinde sıklıkla tercih edilen Corsair TM30, CPU termal macun arayanların ilk tercihlerinden oluyor. Geleneksel şırınga sistemi ile yeni başlayanların bile uygulamakta zorlanmadığı Corsair TM30, yıllar süren kullanım ömrüne sahip. Ancak her giriş seviyesi macunda olduğu gibi Corsair TM30’un da ısıl performansı zamana bağlı olarak düşüş gösteriyor. Dolayısıyla yıllık bazda yenileme yapmak en yüksek performansı verecektir. 3.8 W/mK ısı iletkenliği

Kolay uygulama

Güvenli kullanım

Elektrik iletmez

Uzun süreli dayanıklılık Corsair TM30 kullanıcı yorumları 💭 👨 12 yıllık ekran kartında bile denedim. Çok iyi sonuçlar aldım. Kaliteli macun. Corsair kalitesi ortada kullanımı basit ve soğutma derecesi çok iyi. 👩 Ürün oldukça başarılı İnternetten araştırmalarım sonucu X şeklinde cpu üzerine macunu sürdüm ve sonuç 5 derece düşen bir performans yakaladım. Şu an Normal sıcaklık 35 37 derece, stres/yük/oyun altında 70 72 derece.

9️⃣ Honeywell PTM7950 Tam Boyutta Gör Honeywell PTM7950 diğerlerine benzemeyen bir termal bileşik konumunda. Diğerleri gibi bu ürünü sürmek gerekmiyor, zira bu bir termal ped. Honeywell PTM7950, ısı ve basınç uygulandığında katıdan sıvıya dönüşerek ısı iletimini sağlıyor. Faz değişimli termal ped arayanların ilk tercihi olan en iyi termal ped Honeywell PTM7950, geleneksel termal macunlara kıyasla daha uzun ömürlü ve yüksek performans vadediyor. Tek eksisi ise uygulamasının görece diğer macunlara göre zor olması. Aylar sonra bile ilk günkü performans

8,5 W/mK ısı iletkenliği

İşlem için gerekli malzemeler kutu içeriğinde

Uygulaması görece biraz daha zor

Faz değişimli termal ped Honeywell PTM7950 kullanıcı yorumları 💭 👨 Honeywell PTM7950 herhalde aldığım en iyi şey. Eskiyen macun yerine bunu uyguladım ve sıcaklıklarda çok büyük farklar oldu. Üstelik aradan aylar geçmesine rağmen halen aynı sıcaklıkları alıyorum. 👩 Red Devil RX 6800 XT’e uyguladım. Önceki GPU sıcaklığı 75 derece, hotspot ise 97-105 dereceydi. Uygulamadan sonra sıcaklık 70 derece, hotspot değerleri ise 85-89 aralığına düştü. Cyberpunk 2077’de tam yükte denedim. Normal macunlara göre uygulaması biraz zahmetli ve tam etkisini görmek birkaç gün sürüyor. İyi yanı ise uzun ömürlü olması.

🔟 Cooler Master CryoFuze Premium Tam Boyutta Gör Normalde termal macunların gri renkli olmasına alışığız ancak Cooler Master CryoFuze Premium ile işler değişiyor. CryoFuze serisi ile Cooler Master mor renkli bir bileşiğe sahip olan nanopartiküller kullanıyor. CPU ve GPY uygulamalarıyla uyumlu olan CryoFuze, 14W/mK ısı iletkenliği ile en uç sistem yapılandırmalarında bile yüksek performans sergiliyor. Ayrıca bu termal macun aşındırıcı değil ve oksidasyona dayanıklı. Yüksek performans

14 W/mK yüksek iletkenlik

Aşındırmayan formül

Kararlı performans

Mor renkli termal macun Cooler Master CryoFuze Premium kullanıcı yorumları 💭 👨 Eğer ryzen 7,9 seviyesi gibi canavar işlemcilere sahipseniz kesinlikle bu macunu tavsiye ederim 10 dereceye yakın fark ettiriyor. 👩 Eski seri nanomakerdan daha yoğun. İyi dağıtmanız şart. Uzun süreli tam yükte asıl gücünü gösteriyor. Oyun vs oynayıp ortalama sıcaklıklara bakınca yanıltabilir. 14700kf - thermalright contact frame - cryofuze tam bir canavar üçlü oldu.

Bir rehberimizin daha sonuna geliyoruz. Bu rehberimizde en iyi termal macun tavsiyelerinde bulunduk. Her bütçeyi göz önünde bulundurarak çeşitli termal macun fiyatları arasından en ideal olanlarına yer verdik. Listemizde yer alan termal macun modellerini kasım ay indirimleri kapsamında çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

En iyi işlemci tavsiyeleri 9 ay önce eklendi

Termal macun alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌 Tam Boyutta Gör Isı iletkenliği (W/mK)

Uygulama kolaylığı

Elektriksel iletkenlik

Kullanım ömrü

Kuruma süresi

Fiyat/Performans dengesi

Marka ve güvenilirlik

Kullanım alanı

Temizleme kolaylığı

Termal macun nasıl sürülür 🤔 Tam Boyutta Gör Eski macunu temizle : Öncelikle işlemci veya soğutucu üzerindeki eski termal macunu izopropil alkol ve temiz bir bez yardımıyla temizleyin, eski macun kalıntısı kalmasın.

: Öncelikle işlemci veya soğutucu üzerindeki eski termal macunu izopropil alkol ve temiz bir bez yardımıyla temizleyin, eski macun kalıntısı kalmasın. Küçük bir miktar macun sür : İşlemcinin merkezine pirinç tanesi büyüklüğünde bir miktar termal macun damlat. Bunu X ve yatay şekilde de dökebilirsiniz.

: İşlemcinin merkezine pirinç tanesi büyüklüğünde bir miktar termal macun damlat. Bunu X ve yatay şekilde de dökebilirsiniz. Macunu yay : Soğutucu takıldığında macun yayılacağından ekstra yayma işlemine normalde gerek yoktur, ancak ince bir tabaka oluşturmak için plastik spatula yardımıyla macunu kesinlikle kalın tabaka olmayacak şekilde yayabilirsiniz.

: Soğutucu takıldığında macun yayılacağından ekstra yayma işlemine normalde gerek yoktur, ancak ince bir tabaka oluşturmak için plastik spatula yardımıyla macunu kesinlikle kalın tabaka olmayacak şekilde yayabilirsiniz. Soğutucuyu yerleştir : Soğutucuyu dikkatlice işlemcinin üzerine yerleştirin ve sabitleyin. Düzgün ve dengeli bir basınç uygulamak bu işlemde önemli. Aksi takdirde macun her tarafa eşit yayılmayacaktır.

: Soğutucuyu dikkatlice işlemcinin üzerine yerleştirin ve sabitleyin. Düzgün ve dengeli bir basınç uygulamak bu işlemde önemli. Aksi takdirde macun her tarafa eşit yayılmayacaktır. Fazla macunu temizle : Eğer kenarlardan taşan fazla macun varsa, yumuşak bir bez ile temizleyebilirsiniz.

: Eğer kenarlardan taşan fazla macun varsa, yumuşak bir bez ile temizleyebilirsiniz. Soğutucuyu sabitle : Soğutucunun vidalarını çapraz şekilde sıkılaştırarak her köşede eşit basınç oluşturarak tüm vidaları takın.

: Soğutucunun vidalarını çapraz şekilde sıkılaştırarak her köşede eşit basınç oluşturarak tüm vidaları takın. Sistemi test et: Uygulamayı tamamladıktan sonra sistemi çalıştırıp ve işlemci sıcaklığı ölçme programı ile sıcaklıklara bakın. İşlemci sıcaklığı boşta 30 - 50 derece, yük altında 65 - 85 derece seviyesinde olmalı.

En İyi Termal Macun Önerileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 34523

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.