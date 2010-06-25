Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: V6

Cooler Master, yüksek performans segmenti için hazırladığı V6 isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. V tipi ısı borusu dizilimine sahip olan ve asimetrik Alüminyum yaprakları ile dikkat çeken yeni soğutucu 131.5 x 120 x 165 mm boyutlarında ve 805 gram ağırlığında. Bakır tabanlı işlemci temas alanına ve her biri 6mm kalınlığında olan 6 adet Bakır ısı borusuna sahip olan yeni soğuucu da 800-2200 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında, Kırmızı LED'li fan kullanılıyor. Fan dönüş hızına bağlı olarak 15-38 dbA arasında gürültü yarattığı belirtilen V6, Intel tarafında LGA 775, 1156 ve 1366, AMD tarafında ise Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcilerle kullanılabiliyor.

Cooler Master tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen V6'nın fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.