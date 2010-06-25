Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: V6

Cooler Master, yüksek performans segmenti için hazırladığı V6 isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. V tipi ısı borusu dizilimine sahip olan ve asimetrik Alüminyum yaprakları ile dikkat çeken yeni soğutucu 131.5 x 120 x 165 mm boyutlarında ve 805 gram ağırlığında. Bakır tabanlı işlemci temas alanına ve her biri 6mm kalınlığında olan 6 adet Bakır ısı borusuna sahip olan yeni soğuucu da 800-2200 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında, Kırmızı LED'li fan kullanılıyor. Fan dönüş hızına bağlı olarak 15-38 dbA arasında gürültü yarattığı belirtilen V6, Intel tarafında LGA 775, 1156 ve 1366, AMD tarafında ise Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcilerle kullanılabiliyor.
Cooler Master tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen V6'nın fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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v10
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v8
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v6 diğerlerine göre daha pasif duruyor, performansı kötü olacak gibi..
ayrıyetten bu işlemci soğutucularının devasa büyüklüklere ulaşması montojların nekadar titiz ve usta eller ile yapılması gerektiğini (sadece işlemci montajı değil. anakartı kasaya monte etmek gibi ) gösteriyor. main boardun eğilip bükülmesi hasar görmesi pek te hoş olmaz