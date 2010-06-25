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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: V6

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,6b
1
44
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: V6
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Cooler Master, yüksek performans segmenti için hazırladığı V6 isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. V tipi ısı borusu dizilimine sahip olan ve asimetrik Alüminyum yaprakları ile dikkat çeken yeni soğutucu 131.5 x 120 x 165 mm boyutlarında ve 805 gram ağırlığında. Bakır tabanlı işlemci temas alanına ve her biri 6mm kalınlığında olan 6 adet Bakır ısı borusuna sahip olan yeni soğuucu da 800-2200 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm çapında, Kırmızı LED'li fan kullanılıyor. Fan dönüş hızına bağlı olarak 15-38 dbA arasında gürültü yarattığı belirtilen V6, Intel tarafında LGA 775, 1156 ve 1366, AMD tarafında ise Soket AM2, AM2+ ve AM3 işlemcilerle kullanılabiliyor.

Cooler Master tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen V6'nın fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: V6
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Cooler Master'dan yeni işlemci soğutucusu: V6
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kartalcin 9 yıl
Görselliği kullanmak Güzel bir satış stretejisi.
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vidoko 9 yıl
offf sanki turbo motor almış gibi sevinirim... çok güzelll:))
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respire91 9 yıl
performansı v8 den düşüktür bence v10v8v6 olması lazım
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No Way Out 9 yıl
Zaten işlemci soğutucunun tipine bakıp sıcaklığını ayarlıyor değil mi, saçma sapan yorumlar....
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Batuist 9 yıl
soğutucu harika görünüyor..
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sultanomar 9 yıl
araba motoru gibi maşşallah
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Applejack 9 yıl
v12
img689.imageshack.us/...

v10
img517.imageshack.us/...

v8
img39.imageshack.us/...




v6 diğerlerine göre daha pasif duruyor, performansı kötü olacak gibi..
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Xtremee 9 yıl
Tasarım süper :D
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bordoomavii 9 yıl
asus radeon hd5970 ares'le mükemmel bi ikli olurlar.
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ahmetalb07 9 yıl
kimbilir kaç lira olacak bunun yerine en kaliteli sıvı soğutma bloğunu alırım
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Process64 9 yıl
Görüntü mükemmel, V8' den de iyi. Yalnız ısı borularının işlemciye direk temas etmemesi de bir eksi gibi.
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fukarakoala 9 yıl
Çok güzel görünüyor porshce boxer motoru gibi :) keşke bu modelleri bulabilsekde ülkemizde alsak :(
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cihanlı 9 yıl
tasarım müthiş ama test sonuçları da mekak konusu
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huseyincarnege 9 yıl
HOŞUMA GİTİ :)
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pckolik13 9 yıl
Tasarımı çok güzel olmuş
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cosalp 9 yıl
tasarımı v8 motorları gibi mükemmel gözüküyor :D o dış kaplama plastik olmayabilir.
ayrıyetten bu işlemci soğutucularının devasa büyüklüklere ulaşması montojların nekadar titiz ve usta eller ile yapılması gerektiğini (sadece işlemci montajı değil. anakartı kasaya monte etmek gibi ) gösteriyor. main boardun eğilip bükülmesi hasar görmesi pek te hoş olmaz
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TELESCOPE 9 yıl
ürünün resimlenmeside mükemmel olmuş, ürün gibi
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