Cooler Master'ın yeni oyuncu kasası CM Storm Trooper, Avrupa'da satışta

Cooler Master oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli CM Storm Trooper'ı Avrupa'da satışa sundu. 250 x 605.6 x 578.5 mm boyutlarında olan full tower formundaki yeni kasa, micro ATX, ATX ve XL-ATX boyutlarındaki anakartlara rahatça ev sahipliği yapabiliyor. Tamamı siyah tasarımı ve agresif çizgileriyle kaslı bir görünüm sergileyen kasa, üst kısmında yer alan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 ve bir adet eSATA portu ile ses konnektörlerini bulunduruyor.

Önden yüklemeli 2.5-inç SATA sürücü beşiği ile gelen ve 6'sı 2.5-inç ya da 3.5-inç sürücülerle kullanılmak üzere toplamda 9 adet 5.25-inç slotu donatılan kasa, su soğutma sistemleri için üç adet hortum noktasına sahip. Oyuncular için hazırlanan diğer pek çok kasa modelinde olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı CM Storm Trooper'ın ön kısmında kırmızı LED'li iki adet 120mm, üst kısmında bir adet 200mm ve arka kısmında da bir adet 140mm çapında fana yer veriliyor. Fan kontrolcüsüne de sahip olan CM Storm Trooper, Avrupa'da 150 Avro seviyesinden satılıyor.