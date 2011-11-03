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Cooler Master'ın yeni oyuncu kasası CM Storm Trooper, Avrupa'da satışta

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,1b
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19
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli CM Storm Trooper'ı Avrupa'da satışa sundu. 250 x 605.6 x 578.5 mm boyutlarında olan full tower formundaki yeni kasa, micro ATX, ATX ve XL-ATX boyutlarındaki anakartlara rahatça ev sahipliği yapabiliyor. Tamamı siyah tasarımı ve agresif çizgileriyle kaslı bir görünüm sergileyen kasa, üst kısmında yer alan giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0, iki adet USB 2.0 ve bir adet eSATA portu ile ses konnektörlerini bulunduruyor.
Önden yüklemeli 2.5-inç SATA sürücü beşiği ile gelen ve 6'sı 2.5-inç ya da 3.5-inç sürücülerle kullanılmak üzere toplamda 9 adet 5.25-inç slotu donatılan kasa, su soğutma sistemleri için üç adet hortum noktasına sahip. Oyuncular için hazırlanan diğer pek çok kasa modelinde olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı CM Storm Trooper'ın ön kısmında kırmızı LED'li iki adet 120mm, üst kısmında bir adet 200mm ve arka kısmında da bir adet 140mm çapında fana yer veriliyor. Fan kontrolcüsüne de sahip olan CM Storm Trooper, Avrupa'da 150 Avro seviyesinden satılıyor.  

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Recharged 8 yıl
Fiyatı bana fazla geldi.Piyasa da bu fiyattan çok iyi ürünler var.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
pegasus1881
D.A.R.B.E.C.i daha cosmos rc 1100 ün üstüne bi kasa yapamadılar yahu...
yaptılar ama daha pıyasaya cıkmadı asıl ben bunu beklıyorum
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bu kasanın adı ne acaba ??
saintroyo
cooler master olarak söylüyorsunuz değil mi cosmos un üstüne kasa yapmadılar diye


yani diğer markaları bu işin içine sokmuyoruz..


açıkçası ben de daha ne zaman çıkacak diye yeni haf ı bekliyorum.

evet kendi markası için dedim ama genel olarak %99 alüminyum olan bu yüzden içi buz gibi olup heryeri izole edilmiş toz geçirmeyen serin bir kasa göremedik cosmos gibi 3'ü bi arada yani ;)
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saintroyo 8 yıl
bu yeni cosmos...

techpowerup.com/...
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karaköy_soğancısı 8 yıl
daha cosmos rc 1100 ün üstüne bi kasa yapamadılar yahu...
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pegasus1881 8 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i

daha cosmos rc 1100 ün üstüne bi kasa yapamadılar yahu...


yaptılar ama daha pıyasaya cıkmadı asıl ben bunu beklıyorum

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mmnder16 8 yıl
kasa çok portatif olmuş. özellikle hdd'lerinin yönünün değiştirmemiz ve hdd soğutması süper. ssd yerleri çılgınca ve çok fark yaratacak şekilde. hava sirkülasyonu da harika gibi.. cooler master'ı tipe önem vermiyor diye çok eleştiriyorlardı ve ben bundan daha da tipli bir kasa görmedim desem yalan olur ama tipi üst seviyede ve performansı da..
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Poyri 8 yıl
Boyu güzelde eni biraz daha uzun olabilirmiş. Anakart bittikten 2 parmak sonra hdd yuvaları geliyor ekran kartlarına kablolar filen takınca biraz kalabalık gözükür.
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tylor 8 yıl
storm trooper adı geçince kasayı beyaz hayal etmiştim, bu olsa olsa darth vader olur :)
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Chris Brown 8 yıl
Evet ordan bahsediyorum. O bölüm içimi çok fena daralttıda , neden okadar geniş olduğuna bir anlam veremedim
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Cremiesto 8 yıl
Allah sahibine bağışlasın ne diyelim. Parayı veren düdüğü çalar.
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Chris Brown 8 yıl
Güzel kasa olmuş gerçekten , Tr yede yakın zamanda getirir akortek. Yalnız kasadaki sürücü yuvaları çok ilginç. Fazla kullanışsız duruyorlar özellikleri ne acaba.
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pegasus1881 8 yıl
haf-x e guzel bır alternatıf olmus sade kasa sevenler ıcın
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