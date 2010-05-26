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Cooler Master yeni kasa modeli HAF X'i duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
50,7b
1
147
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master yeni kasa modeli HAF X'i duyurdu
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Kasa, güç kaynağı ve soğutucu üreticisi Cooler Master, yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli HAF (High Air Flow) X'i tanıttı. Tayvan merkezli firmanın, 230 x 550 x 590 mm boyutlarında ve 14.35 Kg ağırğında olan yeni kasa modeli, tamamı Siyah olan tasarımı ve kaslı çizgileriyle güçlü bir görünüm sergiliyor. Beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasanın giriş-çıkış bölümünde ise bir eSATA, USB 2.0, USB 3.0, FireWire, ses portuyla birlikte yine kasanın SATA istasyonu da bulunuyor.

Pencereli yan kasap tasarımıyla dikkat çeken Cooler Master HAF X, kutudan su soğutma sistemleriyle kuruluma hazır bir vaziyette çıkıyor zira ürün üzerinde su soğutma sistemleri için üç adet boru kanalına yer verildiğini görüyoruz. Ön kısmında Kırmızı LED'li 230mm, üst ve yan ve üst kısımlarında 200mm ve arka kısmında 140mm olmak üzere toplamda dört adet fan ile gelen Cooler Master HAF X, yurt dışında 199$ seviyesinden satışa sunuluyor.

Cooler Master yeni kasa modeli HAF X'i duyurdu
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Cooler Master yeni kasa modeli HAF X'i duyurdu
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Cooler Master yeni kasa modeli HAF X'i duyurdu
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predator35 8 yıl
ahahah konuyu hortlatmışım ama gerçekten tr de ürünler çok geç giriş yapıyor.iş tamamen duygusal eldeki eski stokları eritmeden getirmiyorlar
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yasin.25 5 yıl predator35
sen ona hort mu diyorsun arada 5-6 ay var. yıl olmuş 2014
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predator35 8 yıl
vatanbilgisayar.com/... arkadaşlar ürün vatanda mevcut
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gunescan 9 yıl
Vallahi yetti artık ya. 2 ay oldu kanadada bilmem nerde review'i yapılalı biz daha bakıyoruz hala ya. Toplu talep yok mu sizce? Bence var... :)
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QuexSeeL 9 yıl
Toplu talepten kasıtları ne acaba imza kampanyası mı yapmak lazım ?

1.000.000 kişi olunca mı getireceklermiş

(Elimizdeki stoklar patlamasın diye getirmiyoruz demiyorlar da)
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Ue-Gazi 9 yıl
Segment Bilgisayarı aradım az önce ama kem küm diyerekten giriş tarihini bilmiyoruz dedi. Nereden öğrenebilirim bu bilgiyi dedim. Başka biyerden öğrenemezsiniz dedi. Sizde bilmiyorsunuz bu nasıl destek dedim. Talep olsa getirtiriz dedi. Talep ediyorum ozaman dedim :) 1 kişi değil toplu talep olması lazım dedi. İyi ozaman iyi günler dedim kapattım... Kısacası uzun süre beklemeye mahkumuz...
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DH Misafiri 9 yıl
bi kasayı getirmek bu kadar zormu türkiyede yaşamanın bedeli demekki bu
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lahanaa 9 yıl


DH Misafiri

bi kasayı getirmek bu kadar zormu türkiyede yaşamanın bedeli demekki bu


yo zor değil, bi problem olsa distribütör arandığında hafx lafını duydukları gibi direk anlaşmalı satış mağazasının numarasını verip orayı arayın onlar stoklarda varmı bakarlar yoksa bizden tedarik ederler diyip telefonu yüzüne kapamazdılar insanın, tam da iyide olamaz ben size soruyorum getircekmisiniz derken tamda :D neyse durum bu demekki arayanı bol HAFX' i tanımış distribütör deki insanlar... olay ticari gibi duruyor. yada beceriksizlik demek isterdim ki ne kadar kabiliyet isterki bu iş
...
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Annalyze 9 yıl
ayın 28indeyiz hala bir haber yok kasadan :S
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ExECaLiBuR 9 yıl
OC.net'in sitesinde en az 1000 kişi alıp modlamış bile bu kasayı. En az 100 tane konusu var bu kasanın. Her biride 5-100 sayfa arası. Neredeyse 4-5 aydır kullanıyorlar bu kasayı. Bizim distribütörlerde bi haber bu kasadan.
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Furkán 9 yıl
Diğer HAF Serisindeki Kasalar gibi Dizaynı mükemmel.. Soğutmada da Fanların yerleri ve büyüklükleri nedeniyle Olumlu bir soğutma performansı sunacağına eminim..
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mutercim 9 yıl
Firebal'dan "gelip gelmeyeceği henüz belli değil, gelecekse bile iki aydan önce gelmez" dediler.
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coni what 9 yıl
Sırf görüntüsü için o parayı veririm ben, ehehehe. Şaka bi yana kasa fiziken süper, teknik olarak daha da bi güzel.
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ExECaLiBuR 9 yıl
Halen yok piyasada. Tahmini 400 tl eder diyorum. Her gün gelir diye bekliyorum.
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gunescan 9 yıl
Rodney ranolds anakart tepsisine takmış durumda sallayın onu :P
Onun amacı tepsiyle çıkarıp uzay kasa modunda kullanmak :D
Ağırlıksa gerçekten de ağır yav 15 kg neredeyse püff. Ama tekerlekleri var dert etmeyin!
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HeKiMoĞLu-47 9 yıl
Cooler Master bu işi en iyi bilenlerden bende bütçeme uygun olan rc690 almak üzereyim ancak gerçekten çok harika bir kasa tasarımı olmuş.


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