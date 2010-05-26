Cooler Master yeni kasa modeli HAF X'i duyurdu

Kasa, güç kaynağı ve soğutucu üreticisi Cooler Master, yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli HAF (High Air Flow) X'i tanıttı. Tayvan merkezli firmanın, 230 x 550 x 590 mm boyutlarında ve 14.35 Kg ağırğında olan yeni kasa modeli, tamamı Siyah olan tasarımı ve kaslı çizgileriyle güçlü bir görünüm sergiliyor. Beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasanın giriş-çıkış bölümünde ise bir eSATA, USB 2.0, USB 3.0, FireWire, ses portuyla birlikte yine kasanın SATA istasyonu da bulunuyor.

Pencereli yan kasap tasarımıyla dikkat çeken Cooler Master HAF X, kutudan su soğutma sistemleriyle kuruluma hazır bir vaziyette çıkıyor zira ürün üzerinde su soğutma sistemleri için üç adet boru kanalına yer verildiğini görüyoruz. Ön kısmında Kırmızı LED'li 230mm, üst ve yan ve üst kısımlarında 200mm ve arka kısmında 140mm olmak üzere toplamda dört adet fan ile gelen Cooler Master HAF X, yurt dışında 199$ seviyesinden satışa sunuluyor.