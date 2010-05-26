Cooler Master yeni kasa modeli HAF X'i duyurdu

Kasa, güç kaynağı ve soğutucu üreticisi Cooler Master, yüksek performans tutkunları ve oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli HAF (High Air Flow) X'i tanıttı. Tayvan merkezli firmanın, 230 x 550 x 590 mm boyutlarında ve 14.35 Kg ağırğında olan yeni kasa modeli, tamamı Siyah olan tasarımı ve kaslı çizgileriyle güçlü bir görünüm sergiliyor. Beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen yeni kasanın giriş-çıkış bölümünde ise bir eSATA, USB 2.0, USB 3.0, FireWire, ses portuyla birlikte yine kasanın SATA istasyonu da bulunuyor.
Pencereli yan kasap tasarımıyla dikkat çeken Cooler Master HAF X, kutudan su soğutma sistemleriyle kuruluma hazır bir vaziyette çıkıyor zira ürün üzerinde su soğutma sistemleri için üç adet boru kanalına yer verildiğini görüyoruz. Ön kısmında Kırmızı LED'li 230mm, üst ve yan ve üst kısımlarında 200mm ve arka kısmında 140mm olmak üzere toplamda dört adet fan ile gelen Cooler Master HAF X, yurt dışında 199$ seviyesinden satışa sunuluyor.
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1.000.000 kişi olunca mı getireceklermiş
(Elimizdeki stoklar patlamasın diye getirmiyoruz demiyorlar da)
yo zor değil, bi problem olsa distribütör arandığında hafx lafını duydukları gibi direk anlaşmalı satış mağazasının numarasını verip orayı arayın onlar stoklarda varmı bakarlar yoksa bizden tedarik ederler diyip telefonu yüzüne kapamazdılar insanın, tam da iyide olamaz ben size soruyorum getircekmisiniz derken tamda :D neyse durum bu demekki arayanı bol HAFX' i tanımış distribütör deki insanlar... olay ticari gibi duruyor. yada beceriksizlik demek isterdim ki ne kadar kabiliyet isterki bu iş ...
Onun amacı tepsiyle çıkarıp uzay kasa modunda kullanmak :D
Ağırlıksa gerçekten de ağır yav 15 kg neredeyse püff. Ama tekerlekleri var dert etmeyin!