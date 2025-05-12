Apple, iPhone 17 serisini beklenenden daha yüksek fiyatla satışa sunabilir

Tam Boyutta Gör The Wall Street Journal haberine göre, Apple, bu sonbaharda tanıtacağı iPhone 17 modellerinde fiyat artışına gidecek. Yalnız raporda iPhone fiyatlarında beklenen artışın yalnızca ABD'nin Çin'den ithal ettiği belli ürünlere uyguladığı gümrük tarifeleriyle bağlantılı olmadığı belirtiliyor.

Apple, yeni gümrük tarifelerine karşı ABD’de iPhone stoku yapıyor 1 ay önce eklendi

iPhone fiyat artışının gümrük tarifeleriyle ilgisi yok

Apple’ın iPhone fiyatlarındaki artışı yeni özellikler ve tasarıma bağlayacağı bildiriliyor. Tedarik zincirindeki kaynaklar, Apple'ın fiyatları artırmadığı takdirde kâr marjlarında düşüş göreceğini söylüyor.

Arttırılan gümrük tarifelerinin Apple'a üçüncü çeyrekte 900 milyon dolara mâl olması bekleniyor ancak Tim Cook, şu ana kadar ABD-Çin ticaret savaşının Apple ürünlerinin fiyatını etkileyip etkilemeyeceği hususunda bir açıklama yapmadı. Şirket ayrıca gümrük tarifelerini hafifletmek için iPhone'larının büyük bir kısmını Çin yerine Hindistan'dan ithal ediyor. Pro ve Pro Max modelleri için üretimin çoğu Çin fabrikalarında gerçekleşiyor çünkü; Hindistan’ın altyapısı ve teknik kapasitesi henüz Çin ölçeğinde seri üretimi desteklemek için yeterli değil.

ABD ve Çin yakın zamanda ticaret anlaşmazlıkları sırasında uygulanan çoğu gümrük tarifesini askıya alma konusunda anlaştı ancak Trump yönetiminde Çin mallarına uygulanan %20'lik tarife hâlâ yürürlükte. Tahmin edeceğiniz üzere bu, akıllı telefonları kapsıyor.

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iPhone 17 modellerinde fiyat artışı bekleniyor!