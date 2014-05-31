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Corsair 250D kasa ve H75 su soğutma video inceleme

4 yıl
51,1b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Corsair'ın son dönemde popüler olan Steam Machine temalı PC'ler için oldukça uygun olduğunu düşündüğümüz 250D model isimli mini kasası ve hepsi bir arada hazır su soğutma sistemi H75'i sizler için inc
Corsair'ın son dönemde popüler olan Steam Machine temalı PC'ler için oldukça uygun olduğunu düşündüğümüz 250D model isimli mini kasası ve hepsi bir arada hazır su soğutma sistemi H75'i sizler için inceledik.

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Emre_z3 4 yıl en beğenilen
Adam gibi HTPC kasa istiyorum, istiyorum ,istiyorum. Neden tutmuyor ki ülkemizde. İlla adam gibisini amazondan mı getirteceğiz? pff..
2 Yanıt Yanıtla +12
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volcano2K 4 yıl
zamanında paraya kıyıp thermaltake dh101 almıştım sonra öndeki portları usb 3.0 yaptım falan. Alırken çok para verdim diyordum gel gelelim hakkını fazlasıyla verdi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Hobar 4 yıl
Bence hala çok büyük. Bu tip sistemler için daha küçük 400-450w lık güç kaynakları üretilmesi gerekiyor.
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gesso 4 yıl
Parmağını kestiğin için tetanoz aşısı olmanda fayda var. Sağlık ocaklarında beş dakikada halledilecek bir şey.
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cenkover6 4 yıl
Eline sağlık iyi topladın abi ve sistem acaba ne kadar tutmuştur sizin topladıgınız o sistem 3bin ve 3bin5yüz arası varmı?
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Hasan07-36 4 yıl
Elinize sağlık ve geçmiş olsun Ender abi. İncelemeniz güzel olmuş. Lakin test ettiğiniz soğutucuları ayrı bir test sisteminde inceleyip veri tabanı oluşturur ve incelemelerde soğutucular arasındaki farkları gösterebilirseniz daha iyi olacaktır.
Bir de bu Mini-ITX kasa ve anakart üreten firmalara eleştiri yapmak istiyorum: Mini ITX kasa üreten çoğu firma güç kaynağı da üretiyor. Mesela Corsair. Corsair bu yaptığı kasaya özel 500-600 wattlık modüler ve kısa kablolu bir güç kaynağı üretse olmaz mıydı? Kendi kasasının içinde satardı. Ayrıca şu USB 3.0, kulaklık ve mikrofon bağlantılarına da çözüm bulunması şart. Özellikle de USB 3.0 bağlantıları çok kalın ve yer kaplıyor. Büyük kasalara uygun olanları takmak yerine bu kabloların da kısalarını yapsalar olacak. Bu sayede hem güç kaynağı ve kasa birlikte gelir. Bu sayede daha ucuza alabiliriz. Hem de üretici firma daha az kısa kablo kullanarak daha ucuza mal edebilir. Hepimiz biliyoruz ucuz kasalarda maliyetten 5 TL kısmak için tek bir USB 3.0 portu kullandıklarını ve boşu boşuna anakartın bir portunun iptal olduğunu. Kısa kablo kullanarak da maliyeti azaltabilirler.
Anakart üreticileriyle ilgili pek fazla sorun yok. Sadece SATA kabloları uzun. Pek yer kaplamadığı için SATA kablolarının uzunluğu ihmal edilebilir ama Mini-ITX anakart kutusundaki 4 tane kablonun en az 2'si kısa tip olsa çok iyi olur. Çoğu kişi bir harddisk bir de SSD takar zaten bu tip sistemlere. Hepsi kısa olsa da pek sorun olmaz. Çünkü kimsenin bir Mini-ITX anakartı alıp Full Tower kasaya takacağını sanmıyorum. Böyle bir fantezi yapmak isteyen olursa da uzun SATA kabloları alır zaten.
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oray 4 yıl
ben amerikadan aldım mini ITX kasa, bence Türkiye'de çok daha fazla Mini itx kasa olması lazım fakat galiba rağbet yokki ürün yok :(
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enternet 4 yıl
bu tarz ufak kasalarla uğraşmaktansa orta üst laptop alıp kullanmak mantıklı :)
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kancan2087 4 yıl
Ender Bey, merhaba.
Corsair 250D kasa Türkiye'ye girecek mi, ayrıca Bitfenix Prodigy'de Türkiye'ye girecek mi ve bu kasaların Türkiye'ye giriş tarihleri nelerdir? Ayrıca bu kasaları karşılaştırdığınızda hangileri daha avantajlı ve alınabilir?
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MxFxOx 4 yıl
standart kasalara göre daha fazla alan kaplıyor.kareye yakın olması hoş olmamış kaba bir görünümü var :(
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OldGamers86 4 yıl
Gene önü kapatmış duvar gibi...
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