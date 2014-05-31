Corsair 250D kasa ve H75 su soğutma video inceleme

Corsair'ın son dönemde popüler olan Steam Machine temalı PC'ler için oldukça uygun olduğunu düşündüğümüz 250D model isimli mini kasası ve hepsi bir arada hazır su soğutma sistemi H75'i sizler için inc

Corsair'ın son dönemde popüler olan Steam Machine temalı PC'ler için oldukça uygun olduğunu düşündüğümüz 250D model isimli mini kasası ve hepsi bir arada hazır su soğutma sistemi H75'i sizler için inceledik.