Corsair 250D kasa ve H75 su soğutma video inceleme

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Corsair'ın son dönemde popüler olan Steam Machine temalı PC'ler için oldukça uygun olduğunu düşündüğümüz 250D model isimli mini kasası ve hepsi bir arada hazır su soğutma sistemi H75'i sizler için inc
Corsair'ın son dönemde popüler olan Steam Machine temalı PC'ler için oldukça uygun olduğunu düşündüğümüz 250D model isimli mini kasası ve hepsi bir arada hazır su soğutma sistemi H75'i sizler için inceledik.
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Bir de bu Mini-ITX kasa ve anakart üreten firmalara eleştiri yapmak istiyorum: Mini ITX kasa üreten çoğu firma güç kaynağı da üretiyor. Mesela Corsair. Corsair bu yaptığı kasaya özel 500-600 wattlık modüler ve kısa kablolu bir güç kaynağı üretse olmaz mıydı? Kendi kasasının içinde satardı. Ayrıca şu USB 3.0, kulaklık ve mikrofon bağlantılarına da çözüm bulunması şart. Özellikle de USB 3.0 bağlantıları çok kalın ve yer kaplıyor. Büyük kasalara uygun olanları takmak yerine bu kabloların da kısalarını yapsalar olacak. Bu sayede hem güç kaynağı ve kasa birlikte gelir. Bu sayede daha ucuza alabiliriz. Hem de üretici firma daha az kısa kablo kullanarak daha ucuza mal edebilir. Hepimiz biliyoruz ucuz kasalarda maliyetten 5 TL kısmak için tek bir USB 3.0 portu kullandıklarını ve boşu boşuna anakartın bir portunun iptal olduğunu. Kısa kablo kullanarak da maliyeti azaltabilirler.
Anakart üreticileriyle ilgili pek fazla sorun yok. Sadece SATA kabloları uzun. Pek yer kaplamadığı için SATA kablolarının uzunluğu ihmal edilebilir ama Mini-ITX anakart kutusundaki 4 tane kablonun en az 2'si kısa tip olsa çok iyi olur. Çoğu kişi bir harddisk bir de SSD takar zaten bu tip sistemlere. Hepsi kısa olsa da pek sorun olmaz. Çünkü kimsenin bir Mini-ITX anakartı alıp Full Tower kasaya takacağını sanmıyorum. Böyle bir fantezi yapmak isteyen olursa da uzun SATA kabloları alır zaten.
Corsair 250D kasa Türkiye'ye girecek mi, ayrıca Bitfenix Prodigy'de Türkiye'ye girecek mi ve bu kasaların Türkiye'ye giriş tarihleri nelerdir? Ayrıca bu kasaları karşılaştırdığınızda hangileri daha avantajlı ve alınabilir?