Corsair Carbide 500R Kasa Video İnceleme

DH Misafiri Süper kasa, harika inceleme...
aziz77 konu dışı fakat,site 2 gündür çok yavaş,bir yorum yazıyom 1 dakika sonra gidiyor.
Sanırım grommet yani kablo deliklerindeki kauçuklardan dolayı boyanıyor. RMA'ya ticket açarak yenilerini talep edebilirsiniz ücretsiz olarak.
corsair.force.com/...
(yavaş yavaş toplayacağız :) )
Kaliteli sağlam bir şey, çalıştırınca dahasını yazarım :D
yıl olmuş 2012 kasanın üstünde usb 2 porta gerek felan yok. Zaten usb teknolojisi geriye uyumludur. Bunu neden söyledim kiminde hala usb 2 usb 3 bir arada oluyor.
bu kasayı çok beğendim ama fiyatı pahalı. Corsair olunca illa bir dikeni oluyor.
Hoca sana mesaj başına prim mi veriyorlar?
500R fiyat ve fonksiyonalite bakımından bence şuan rakipsiz konumda. Kendi kullandığım 600T'ye bakıyorum da, daha estetik görüntüsü dışında 500R'ye göre çok büyük artısı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyatları ise neredeyse yarı yarıya. Bugün kasa ihtiyacım olsa herhalde ilk düşüneceğim model olurdu.
Hesap Makinası'ndan giriyorum sorun yok.