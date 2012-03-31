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Corsair Carbide 500R Kasa Video İnceleme

7 yıl
63,9b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Corsair'ın oyunculara özel çelik Mid-Tower kasası Carbide 500R test masamızda. Özellikle yüksek performanslı sistemler için optimize edilmiş kasa bakalım beklentileri karşılayabiliyor mu?
 

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1 Avatar
Hakimutata Insane 3 yıl
sadece bir eksisi var yan kapak deli gibi toz çeker adamlar kasa yapiyor eyvallah ama kasanin kapağina biraz filtre koyulabilirdi.
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prosecutor 4 yıl
Ben 500R kullanıyorum. Memnun değilim. Üst ızgara eliniz değse yerinden çıkıyor. İçinde montaj temizlik gibi sebeplerle çalışsanız elleriniz simsiyah boya oluyor. Ssd tskmak tam bir eziyet. Plastik rafa ssd yi vidalamanız gerekiyor. Bunun için ise yandaki hdd sabitleyiciyi çıkarmak gerekiyor. Arka tarafta ssd lere sata güç kabloları eğreti takılıyor. Bu sebeplerle yakında coolermaster stacker kasama geri dönebilirim her an.
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tech guru 4 yıl prosecutor
Selamlar,

Sanırım grommet yani kablo deliklerindeki kauçuklardan dolayı boyanıyor. RMA'ya ticket açarak yenilerini talep edebilirsiniz ücretsiz olarak.

corsair.force.com/...
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X-Slim 4 yıl
issizler :)
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N20 5 yıl
Şuan yanımda duruyor Corsair 500R, içinde sadece anakart ve dvd room takılı.
(yavaş yavaş toplayacağız :) )
Kaliteli sağlam bir şey, çalıştırınca dahasını yazarım :D
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prement0203 7 yıl
Süper kasa, harika inceleme...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mckhan 7 yıl
birde izleyebilsek



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Rindaman 7 yıl
bana göre iyi bir kasada ön usb portları usb cihazı taktığında roket şeklinde dışarıda durmamalı. kimi insanın eli kolu yada kasa yerde ise ayağı çarpabiliyor. port çıkışı 45 derece ve daha geride olmalı. usb cihaz yada kablo takıldığında kasanın ön hizasını geçmemeli ve dışarı taşmamalı.
yıl olmuş 2012 kasanın üstünde usb 2 porta gerek felan yok. Zaten usb teknolojisi geriye uyumludur. Bunu neden söyledim kiminde hala usb 2 usb 3 bir arada oluyor.
bu kasayı çok beğendim ama fiyatı pahalı. Corsair olunca illa bir dikeni oluyor.
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neXXen 7 yıl
Tam bir f/p ürünü olmuş.
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DH Misafiri 7 yıl
Süper kasa, harika inceleme...
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BlackEagle 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Süper kasa, harika inceleme...

Hoca sana mesaj başına prim mi veriyorlar?
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aziz77 7 yıl
konu dışı fakat,site 2 gündür çok yavaş,bir yorum yazıyom 1 dakika sonra gidiyor.
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BlackEagle 7 yıl
İnceleme için teşekkürler.

500R fiyat ve fonksiyonalite bakımından bence şuan rakipsiz konumda. Kendi kullandığım 600T'ye bakıyorum da, daha estetik görüntüsü dışında 500R'ye göre çok büyük artısı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyatları ise neredeyse yarı yarıya. Bugün kasa ihtiyacım olsa herhalde ilk düşüneceğim model olurdu.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl aziz77
aziz77

konu dışı fakat,site 2 gündür çok yavaş,bir yorum yazıyom 1 dakika sonra gidiyor.

Hesap Makinası'ndan giriyorum sorun yok.
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