Corsair'dan FPS severlere özel klavye fare seti "Vengeance M60 ve K60 video inceleme"

Genel Yayın Yönetmeni
Bellek ve USB depolama ürünleriyle tanıdığımız bilgisayar bileşenleri üreticisi Corsair, Klavye, fare ve kulaklık gibi oyuncu aksesuarları kategorisinde de ürünler üretmeye başladı. Firmanın fiyat / performans kategorisinde yer alan ve rakiplerinden ayrılan özellikleriyle ilgi çekici Vengeance K60 Klavye ve M60 faresini sizler için inceledik.
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Bende bir şikayetimi iletmek istiyorum. İnceleme yaptığınız aksesuarlarda değerlendirme kriterleri arasında solakların kullanımını da değerlendirebilirseniz çok faydalı olur.
Örneğin; İncelemiş olduğunuz Vengeance M60 ve K60 gördüğüm kadarıyla solakların kullanma şansı neredeyse hiç yok.
Solaklar bu tür ürünlerde seçim yaparken oldukça kısıtlanıyorlar. Solaklar için ürün neredeyse yok gibi. Ancak ve ancak simetrik tasarımlı standart ürünleri tercih edebiliyoruz. Buda seçeneklerinizi oldukça daraltıyor.
Bu konuyu bir başlık halinde değerlendirmenizi dilerim.
Saygılarımla...
amazon.com/...
Türkiyede kdv dahil 100 dolar
eksenbilgisayar.com/...
Abi tamam anlıyorum gümrük vergi falan filan da 55 dolara yurt dışında satılıp kâr edilen bir ürün nasıl burada 45 dolar daha fazla olabilir ya. El insaf diyorum.