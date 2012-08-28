Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Corsair'dan FPS severlere özel klavye fare seti "Vengeance M60 ve K60 video inceleme"

6 yıl
57,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bellek ve USB depolama ürünleriyle tanıdığımız bilgisayar bileşenleri üreticisi Corsair, Klavye, fare ve kulaklık gibi oyuncu aksesuarları kategorisinde de ürünler üretmeye başladı. Firmanın fiyat / performans kategorisinde yer alan ve rakiplerinden ayrılan özellikleriyle ilgi çekici Vengeance K60 Klavye ve M60 faresini sizler için inceledik.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KLACID 6 yıl en beğenilen
Mesut Bey
Bende bir şikayetimi iletmek istiyorum. İnceleme yaptığınız aksesuarlarda değerlendirme kriterleri arasında solakların kullanımını da değerlendirebilirseniz çok faydalı olur.
Örneğin; İncelemiş olduğunuz Vengeance M60 ve K60 gördüğüm kadarıyla solakların kullanma şansı neredeyse hiç yok.
Solaklar bu tür ürünlerde seçim yaparken oldukça kısıtlanıyorlar. Solaklar için ürün neredeyse yok gibi. Ancak ve ancak simetrik tasarımlı standart ürünleri tercih edebiliyoruz. Buda seçeneklerinizi oldukça daraltıyor.
Bu konuyu bir başlık halinde değerlendirmenizi dilerim.
Saygılarımla...
Mesut BeyBende bir şikayetimi iletmek istiyorum. İnceleme yaptığınız aksesuarlarda değerlendirme kriterleri arasında solakların kullanımını da değerlendir...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hypnotica 6 yıl
MMO cular için ise m90 diye bir modeli var. Amazonda 55 dolar:

amazon.com/...

Türkiyede kdv dahil 100 dolar


eksenbilgisayar.com/...

Abi tamam anlıyorum gümrük vergi falan filan da 55 dolara yurt dışında satılıp kâr edilen bir ürün nasıl burada 45 dolar daha fazla olabilir ya. El insaf diyorum.
MMO cular için ise m90 diye bir modeli var. Amazonda 55 dolar:amazon.com/...Türkiyede kdv dahil 100 dolar...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 6 yıl
Fareyi çok beğendim. Kusursuz diyebilirim. Ve yurtdışında 50$ gibi uygun bir fiyatı var. Klavyeyi fazla beğenmedim ama wasd nin açılı olması çok iyi düşünülmüş.
Fareyi çok beğendim. Kusursuz diyebilirim. Ve yurtdışında 50$ gibi uygun bir fiyatı var. Klavyeyi fazla beğenmedim ama wasd nin açılı olması çok iyi düşünülmüş....
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
adını nick koydum 6 yıl
350 civarı olursa değmez bence. Ama tam fpslik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salinas 6 yıl
Türkiyede var diyeceğinize bir link koysanız?

edit yorumum k90 klavye içindi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar TR'ye gelince diyen arkadaşlar ürünleri görmedi sanırım. Ürünler zaten TR'de. Bilindik tüm alışveriş sitelerinde mevcut ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustiguner 6 yıl
Ürün TR'ye gelince almayı düşünüyorum diyen arkadaşlar, ürün zaten TR'de. Bilindik alışveriş sitelerinden birçoğunda mevcut ürün.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 6 yıl
Tasarım, fonksiyonlar ve DPI olarak çok iyi görünüyor fakat fiyatı çok tuzlu. :((
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peeps 6 yıl
Çok beğendim nereden alabilirim ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl peeps
peeps

Çok beğendim nereden alabilirim ?

Bu olabilir mesela. Direk distribütörden alırsan , arızalanma olursa oraya götüreceğinden garanti süreci çok daha hızlı işler...

dijitaltrend.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ag67 6 yıl
Teşekkürler.Tasarımını beğenmedim ben işe yarar mı,tabiki.Fare şık olmuş ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rtsbora 6 yıl
Vengeange K60 ülkemizde satılmıyor sanırım fakat amazonda 85 dolar.
amazon.com/...
bu fiyata satılan "oyuncu" klavyesinde ne arka aydınlatma var ne macro tuşu...benzer fiyata TT esport ve Logitech G510 gibi modeller varken hiç şans tanımıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hypnotica 6 yıl rtsbora
rtsbora

Vengeange K60 ülkemizde satılmıyor sanırım fakat amazonda 85 dolar.



amazon.com/...



bu fiyata satılan "oyuncu" klavyesinde ne arka aydınlatma var ne macro tuşu...benzer fiyata TT esport ve Logitech G510 gibi modeller varken hiç şans tanımıyorum.

Klavyenin en büyük özelligi mekanik olmasıdır. O yüzden böyle pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknoforum-bs 6 yıl
Mesut abininde dediği gibi
Sola basıyorum (A) neden saga (D) gidiyor bu karakter :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRDRCK 6 yıl
yukuberk
OCZ neden klavye yapmıyor? Yoksa sorun Sony mi?

OCZ'nin mouse'larını ülkemizde A4 tech satıyor
forums.hardwarezone.com.sg/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ByDamage 6 yıl
Sniper kullanmayı çok sevdiğim için fare bana çok çekici geldi açıkçası birde kalvyenin aralarının açık olması çok iyi düşünülmüş böylece temizleme sorunu çıkmaz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:25
Razer'dan PS4'e kulaklık | Razer Tiamat 2.2 v2 inceleme
8,6b izlenme · 1 yıl
03:47
Canlı Yayın Sihirbazı | Elgato CamLink inceleme
9,1b izlenme · 1 yıl
15:39
Sony A6400 satın aldım | Kutu açma ve ön inceleme
5,7b izlenme · 2 hf.
18:01
Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım
3,3b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
868 izlenme · 5 sa. yeni video
03:57
Ultrabook'a hafıza dopingi | Samsung Fit Plus Nano USB Bellek inceleme
9,6b izlenme · 6 ay
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
21:12
2si1 inceleme | Samsung Watch Active
5,1b izlenme · 3 hf.
55:02
2si1 | Teknoloji ve Oyun Programı
5,6b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,9b izlenme · 4 gün
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
29:14
Nvidia GTX 1650 ve Intel 9750H testte | Monster Abra A5 16.3
7,2b izlenme · 1 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
445 izlenme · 5 sa. yeni video
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
4,5b izlenme · 6 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim