Corsair'dan FPS severlere özel klavye fare seti "Vengeance M60 ve K60 video inceleme"

Bellek ve USB depolama ürünleriyle tanıdığımız bilgisayar bileşenleri üreticisi Corsair, Klavye, fare ve kulaklık gibi oyuncu aksesuarları kategorisinde de ürünler üretmeye başladı. Firmanın fiyat / performans kategorisinde yer alan ve rakiplerinden ayrılan özellikleriyle ilgi çekici Vengeance K60 Klavye ve M60 faresini sizler için inceledik.

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