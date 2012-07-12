Corsair'ın Carbide serisi kasası 300R'nin artık penceresi de var

Küresel pazarın önde gelen bilgisayar bileşeni üreticilerinden Corsair, Carbide serisi kasası 300R'ye pencereli versiyon seçeneği ekledi.

Modifiye konusuna ilgi duyanların ve bilgisayarındaki dahili bileşenleri görmek isteyenlerin hedef kitlesi olarak belirlendiği pencereli Carbide 300R, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü desteği, 4 adet 3.5-inç'lik / 2.5-inç'lik sürücü desteği ve 7 adede kadar genişletme slotu sunuyor. Kasanın ön panelinde 2 adet USB 3.0 portu, mikrofon girişi, kulaklık girişi, güç tuşu ve reset tuşu konumlandırılmış.

Gerekli hava akışı için kasanın ön kısmına 2 adet, yan kısmına 2 adet, üst kısmına 2 adet ve arka kısmına 1 adet fan takılabiliyor. Kasanın ön yüzünde 140 mm'lik, arka yüzünde ise 120 mm'lik fana halihazırda yer verilmiş durumda. 450 mm uzunluğa kadar ekran kartlarıyla ve ATX - micro ATX formundaki anakartlarla kullanılabilen pencereli Carbide 300R'nin yurtdışı satış fiyatı 99.99$.



http://www.corsair.com/pc-cases/carbide-series-pc-case/carbide-series-300r-windowed-compact-pc-gaming-case.html?utm_source=Corsair&utm_medium=PressRelease&utm_content=ProductLink&utm_campaign=300RWinLaunch