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Cougar'dan mini-tower bilgisayar kasası: Spike

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
991
1
11
Kasa
knight
Haber Editörü
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Cougar'dan mini-tower bilgisayar kasası: Spike
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Cougar, micro-ATX anakartlı ve oyun odaklı bir sistem kurmayı planlayanlar için mini-tower form faktöründe hazırladığı yeni bilgisayar kasası Spike'ı duyurdu.
Almanya merkezli firmanın, 180 mm x 370 mm x 425 mm ebatlarında tasarladığı Spike, 2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini ve 3 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini (2 x dahili, 1 x harici) bünyesinde barındırdığı gibi gerekli görüldüğü takdirde bilgisayar kasasının tabanına 1 adet 2.5-inç'lik sürücü montajı yapılabiliyor. 5.25-inç'lik ve 3.5-inç'lik sürücülerin montajında herhangi bir araca (vida, tornavida vs) ihtiyaç duyulmadığını belirtelim.
4 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna yer verilen Spike, maksimum 330 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. Bir diğer deyişle Nvidia ve AMD'nin üst seviye modellerini sorunsuzca kullanabiliyoruz. Güç kaynağı ise fotoğraflarda görüleceği üzere bilgisayar kasasının üst kısmına takılıyor.
Üzerinde 1 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu, kulaklık ve mikrofon bağlantıları bulunan Spike'a, toplamda 4 adet fan bağlanabilmesine olanak sağlanmış. Ön yüze 1 adet 80 mm / 90 mm / 120 mm çapında fan, arka yüze 1 adet 80 mm / 120 mm çapında fan, sol panele ise 2 adet 120 mm çapında fan bağlanabiliyor. Öndeki ve yandaki fanlar serin havayı bilgisayar kasasının içine doğru üflerken, arkadaki fanın görevi bilgisayar kasasının içindeki sıcak havayı dışarıya doğru atmak.
Spike'ın tavsiye edilen perakende satış fiyatı 39.99$.
Cougar'dan mini-tower bilgisayar kasası: Spike
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Cougar'dan mini-tower bilgisayar kasası: Spike
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Cougar'dan mini-tower bilgisayar kasası: Spike
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http://www.cougar-world.com/products/pc_case/spike.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
King ov Hell 6 yıl
Fiyatının neden düşük olduğu anlaşıldı.
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Ryzen Tevfik 6 yıl
O kasa hava almaz diye düşünüyorum . Üstelik kullanışsız bence .
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IceRulez 6 yıl
cougar diyince aklıma kötü şeyler geliyor ?
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Farwynd 6 yıl
Kasanın fiyatı malzeme kalitesinden belli, nasıl bir malzeme kullandılarsa fotoğrafta bile kendini belli etmiş yok artık.
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Recharged 6 yıl
Bana pek ilgi çekici gelmedi tasarımı özellikle.
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bellair 6 yıl
fiyat çok uygun ama bir okadarda kullanışsız bir kasa. kablolar içerde cirit atar artık
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CoreXXX 6 yıl
işlemci wattları düşdükce böyle kasalar görürüz daha. Orta seviye oyun veya üst seviye mm bilgisayarı rahatlıkla kurulur
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oledudi 6 yıl
Fiyat doğrumu ya :O
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TurkishDrifter 6 yıl
PSU altta değil[>:]
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OmC43 6 yıl
Kasa Super...!
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