Cougar'dan mini-tower bilgisayar kasası: Spike

Cougar, micro-ATX anakartlı ve oyun odaklı bir sistem kurmayı planlayanlar için mini-tower form faktöründe hazırladığı yeni bilgisayar kasası Spike'ı duyurdu.



Almanya merkezli firmanın, 180 mm x 370 mm x 425 mm ebatlarında tasarladığı Spike, 2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini ve 3 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini (2 x dahili, 1 x harici) bünyesinde barındırdığı gibi gerekli görüldüğü takdirde bilgisayar kasasının tabanına 1 adet 2.5-inç'lik sürücü montajı yapılabiliyor. 5.25-inç'lik ve 3.5-inç'lik sürücülerin montajında herhangi bir araca (vida, tornavida vs) ihtiyaç duyulmadığını belirtelim.

4 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna yer verilen Spike, maksimum 330 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. Bir diğer deyişle Nvidia ve AMD'nin üst seviye modellerini sorunsuzca kullanabiliyoruz. Güç kaynağı ise fotoğraflarda görüleceği üzere bilgisayar kasasının üst kısmına takılıyor.



Üzerinde 1 adet USB 2.0 portu, 1 adet USB 3.0 portu, kulaklık ve mikrofon bağlantıları bulunan Spike'a, toplamda 4 adet fan bağlanabilmesine olanak sağlanmış. Ön yüze 1 adet 80 mm / 90 mm / 120 mm çapında fan, arka yüze 1 adet 80 mm / 120 mm çapında fan, sol panele ise 2 adet 120 mm çapında fan bağlanabiliyor. Öndeki ve yandaki fanlar serin havayı bilgisayar kasasının içine doğru üflerken, arkadaki fanın görevi bilgisayar kasasının içindeki sıcak havayı dışarıya doğru atmak.



Spike'ın tavsiye edilen perakende satış fiyatı 39.99$.



http://www.cougar-world.com/products/pc_case/spike.html