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Creative’den ışık şovu yapan kablosuz hoparlör

Müzik dinlerken odanızı rengarenk ışık şovuna dönüştürecek bir hoparlör arıyorsanız, Creative’nin geliştirdiği Halo adındaki taşınabilir ürünü ihtiyacınızı karşılayacak nitelikte.
1 yıl
2,6b
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11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Creative’den ışık şovu yapan kablosuz hoparlör

Ses sistemleri alanında en önemli firmalardan birisi olan Creative, rengarenk ışık şovlarından hoşlanan tüketicilere yönelik olarak yeni bir ürün duyurdu. Creative Halo kablosuz hoparlörü odanıza bambaşka bir hava katacak.

Renk şovu

Creative Halo ürünü Bluetooth 4.2 standardı ile herhangi bir cihazdan müzik yayını yapabiliyor. Hoparlörün ön kısmında iki adet tam mesafeli ses sürücüsü yer alıyor. Ayrıca pasif bir woofer sayesinde geliştirilmiş bass ve yüksek ses kalitesi sunuyor.

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Ürünün asıl dikkat çekici noktası ise yine ön kısmı çevreleyen LED aydınlatması. Kullanıcılar Creative Xpectra uygulaması ile 12 adet farklı ışık şovu belirleyebiliyor. İster uygulamadan ister hoparlör üzerinden tuştan bu şovlar çalıştırılabiliyor. Böylece odanız rengarenk bir havaya bürünüyor.

175 x 70 x 108 mm ölçülere sahip olan Creative Halo sadece 510 gram. Bu sayede istediğiniz her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Sadece müzik dinlerseniz bataryası 8 saate kadar idare edebiliyor ve microUSB üzerinden şarj oluyor. Yine manuel bağlantı için 3.5mm Aux In girişi de unutulmamış. Ürünün fiyatı 70$ seviyesinde. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/creative-launches-creative-halo.html Yorum Yaz
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12 Angry Men 1 yıl
Güzel ürünmüş. 70 dolarmış ama bize gelince 700 tl olur.
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gurkanse 1 yıl en beğenilen
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Malicarpar1985 1 yıl
Sadece gülüyorum sözlerine benim hayatım oto ses sistemleri ve ev sinema sistemleri içinde geçti neden Saydigin markaları ben raflarda ya alışveriş yaptığım yerlerde göremedim demekki beş para etmez dediğim kicker kadar bile değiller sen paran yettigini aldığın için en iyisi o saniyorsun elindeki en iyi ses sistemini ve haporleri benimkilerle kiyaslayalim diyecem de uzulursun haa bu arada madem ilk okulda bunları yaptın o zamandan bu zamana epey bilgi ve tecrube edinmiş olmalısın bi zahmet bana 7293 için 7 li bağlantı yaparmisin ha birde 94 için 4×200 bağlantısı yaparsan sevinirim

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eraycelik80 1 yıl
Lexicon varsa . Konumus tur
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atalayalper 1 yıl
Creative jbl'den iyidir demek çok ama çok büyük bir gaf olur.
Jbl'in hifi konusundaki bilgi birikimi ve ar-ge departmanı creative'i çok ciddi anlamda geride bırakır.
Jbl yani Harman Group bünyesindeki markalara göz attığımızda neyin ne olduğu da zaten belli oluyor
- Jbl
- Harman / Kardon
- Akg
- İnfinity
- Mark Levinson
- Revel
- Lexicon
Bu kadar markayı bünyesinde barındıran ve esas işİ Audio olan bir grup için creative ondan daha iyidir demek tamamen bilinçsizlik ve marka bağımlılığı olur. Creative multimedia sistemlerde iyidir ve iş görür. Ama Harman grupta bulunan bir marka ile aşık atacak durumda ürünlere sahip değildir hiç bir zamanda olmamıştır.
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Paetzold 1 yıl
Bir 0 daha ekledikmi bizde satişa hazir.
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gurkanse 1 yıl en beğenilen
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NitroNos 1 yıl
Creative zaten en iyi markalardan biri 2004 yılından beri kullanırım hiç bir problem yaşamadım eski ses sistemi halen duruyor ve canavar gibi çalışıyor sınırları zorladım genede bir patlama gerçekleşmedi 1.Creative 2.Harman kardon 2 si iyidir.
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12 Angry Men 1 yıl
Güzel ürünmüş. 70 dolarmış ama bize gelince 700 tl olur.
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