Creative’den ışık şovu yapan kablosuz hoparlör

Ses sistemleri alanında en önemli firmalardan birisi olan Creative, rengarenk ışık şovlarından hoşlanan tüketicilere yönelik olarak yeni bir ürün duyurdu. Creative Halo kablosuz hoparlörü odanıza bambaşka bir hava katacak.

Renk şovu

Creative Halo ürünü Bluetooth 4.2 standardı ile herhangi bir cihazdan müzik yayını yapabiliyor. Hoparlörün ön kısmında iki adet tam mesafeli ses sürücüsü yer alıyor. Ayrıca pasif bir woofer sayesinde geliştirilmiş bass ve yüksek ses kalitesi sunuyor.

Ürünün asıl dikkat çekici noktası ise yine ön kısmı çevreleyen LED aydınlatması. Kullanıcılar Creative Xpectra uygulaması ile 12 adet farklı ışık şovu belirleyebiliyor. İster uygulamadan ister hoparlör üzerinden tuştan bu şovlar çalıştırılabiliyor. Böylece odanız rengarenk bir havaya bürünüyor.

175 x 70 x 108 mm ölçülere sahip olan Creative Halo sadece 510 gram. Bu sayede istediğiniz her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Sadece müzik dinlerseniz bataryası 8 saate kadar idare edebiliyor ve microUSB üzerinden şarj oluyor. Yine manuel bağlantı için 3.5mm Aux In girişi de unutulmamış. Ürünün fiyatı 70$ seviyesinde.