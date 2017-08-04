Xiaomi giyilebilir cihaz pazarının yeni lideri

Giyilebilir cihaz pazarında sadece alt seviye ürünlerle boy gösteren Xiaomi, buna rağmen dişli rakiplerini geride bırakarak yılın ikinci çeyreğinde liderlik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Örneği yok

Yapılan son analizlere göre firmanın yılın ikinci çeyreğindeki satışı 3.7 milyon olarak gerçekleşti. Firma henüz piyasaya yeni bir ürün sürmedi. Hali hazırda piyasada Mi Band ve Mi Band 2 modelleri bulunuyor. 20$ altındaki fiyat etiketi sayesinde halen modeller büyük ilgi görüyor.

Xiaomi’nin akıllı saat tarafında Amazfit adında bir ürünü daha var ancak Band serisi kadar popüler değil. Bu bakımdan satışlara katkısı da sınırlı oluyor. Yıl bitmeden firmanın üçüncü nesli de piyasaya çıkması bekleniyor.

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Xiaomi’nin liderliğinde elbette Fitbit’in büyük katkısı var. Geçen yıl 5.7 milyon adet giyilebilir cihaz satan firma bu yıl 3.4 milyona geriledi. Son olarak Pebble firmasını satın alan Fitbit kendisine bir ekosistem oluşturarak satışları arttırma peşinde.

Pazarın üçüncüsü ise Apple. İkinci çeyrekte 2.8 milyon adet satan firma istikrarlı bir yükseliş gösteriyor. Bununla birlikte pazarın daralmaya başlaması Apple’ın satışlarını da doğrudan etkileyecektir. Artık eskisi gibi çift haneli büyümelerden uzak kalan pazar bir nevi doyuma ulaşmış durumda. Bu bakımdan artık düşük seviyelerde büyüme gerçekleştiriyor.