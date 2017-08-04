Xiaomi giyilebilir cihaz pazarının yeni lideri

Giyilebilir cihaz pazarında sadece alt seviye ürünlerle boy gösteren Xiaomi, buna rağmen dişli rakiplerini geride bırakarak yılın ikinci çeyreğinde liderlik kürsüsüne çıkmayı başardı.
Örneği yok
Yapılan son analizlere göre firmanın yılın ikinci çeyreğindeki satışı 3.7 milyon olarak gerçekleşti. Firma henüz piyasaya yeni bir ürün sürmedi. Hali hazırda piyasada Mi Band ve Mi Band 2 modelleri bulunuyor. 20$ altındaki fiyat etiketi sayesinde halen modeller büyük ilgi görüyor.
Xiaomi’nin akıllı saat tarafında Amazfit adında bir ürünü daha var ancak Band serisi kadar popüler değil. Bu bakımdan satışlara katkısı da sınırlı oluyor. Yıl bitmeden firmanın üçüncü nesli de piyasaya çıkması bekleniyor.Ayrıca Bkz. "Apple artık 261 milyar dolar nakiti olan bir dev"
Xiaomi’nin liderliğinde elbette Fitbit’in büyük katkısı var. Geçen yıl 5.7 milyon adet giyilebilir cihaz satan firma bu yıl 3.4 milyona geriledi. Son olarak Pebble firmasını satın alan Fitbit kendisine bir ekosistem oluşturarak satışları arttırma peşinde.
Pazarın üçüncüsü ise Apple. İkinci çeyrekte 2.8 milyon adet satan firma istikrarlı bir yükseliş gösteriyor. Bununla birlikte pazarın daralmaya başlaması Apple’ın satışlarını da doğrudan etkileyecektir. Artık eskisi gibi çift haneli büyümelerden uzak kalan pazar bir nevi doyuma ulaşmış durumda. Bu bakımdan artık düşük seviyelerde büyüme gerçekleştiriyor.
https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/news/strategy-analytics-press-releases/strategy-analytics-press-release/2017/08/03/strategy-analytics-xiaomi-becomes-world's-no.1-wearables-vendor-in-q2-2017#.WYNMf4jyjgk Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Görünüm olarak aşırı güzel değil ama işlevsellik o kadar küçük bir cihaz için zirvede. Keşke dev firmalar da kendilerine 20-25 dolar maaliyeti olan basit ürünler çıkarıp bunu telefon kutusunda kulaklık, şarj cihazı nasıl demirbaş ise bunu da o hale getirseler.
Amazfit benim için hayal kırıklığıydı ama umarım düzgün tipli bir şey yaparlar o seviye için de.
Aslında pazarın daralması insanlık olarak biraz maymun iştahlı olduğumuzu kanıtlıyor galiba, birden mucizevi görünen bir teknolojik atılım çıkıyor, insanlar çılgın gibi atlıyor, sonra bu teknoloji ya yok oluyor ya da doyuma ulaşıp normal seviyede ilerliyor.
Bu arada haberde eksik var bir de ekransız kalp atış sensörlü 1S modeli mevcut.