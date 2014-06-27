DH Özel: 3bFab ile 3 boyutlu baskı teknolojisi hakkında konuştuk

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Son dönemde gündemde sıklıkla karşımıza çıkan 3 boyutlu baskı ve yazıcı teknolojileri hakkında merak edilen birçok soruya 3bFab firmasının Genel Müdürü Hakan Güzelgöz ile yaptığımız röportajda cevap b
Son dönemde gündemde sıklıkla karşımıza çıkan 3 boyutlu baskı ve yazıcı teknolojileri hakkında merak edilen birçok soruya 3bFab firmasının Genel Müdürü Hakan Güzelgöz ile yaptığımız röportajda cevap bulduk. 3 boyutlu baskı alma nedir, nerelerde kullanılır, tasarımlar nasıl yapılır, girişimcilere fırsat var mı? Bütün bu soruların cevabı röportajımızda
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sanki biraz ekmeklerini calacak gibi duruyor ..
özellikle hobbyleri olanlar icin bicilmis kaftan , oyuncak , ucak modellemeleri yapanlar falan ..
lakin ciahzin , bu baski makinelerinin sadece kisitli olarak tek bir malzeme kullanmasi cok kisitlayici olmus.. metal, plastik, hamur vsvs ..
tabi burda plastrik baski yapana cihazlar öncde götürür yarisi..
Evet bazı iphone çalışmaları bahsi geçen model havuzu içerisinde yer alıyor.
Ayrıca bu konuda çıktı almak isteyenler bkz: 3D Baskı
exa.com.tr/...