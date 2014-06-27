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DH Özel: 3bFab ile 3 boyutlu baskı teknolojisi hakkında konuştuk

5 yıl
56,1b
1
Yazıcı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Son dönemde gündemde sıklıkla karşımıza çıkan 3 boyutlu baskı ve yazıcı teknolojileri hakkında merak edilen birçok soruya 3bFab firmasının Genel Müdürü Hakan Güzelgöz ile yaptığımız röportajda cevap b
Son dönemde gündemde sıklıkla karşımıza çıkan 3 boyutlu baskı ve yazıcı teknolojileri hakkında merak edilen birçok soruya 3bFab firmasının Genel Müdürü Hakan Güzelgöz ile yaptığımız röportajda cevap bulduk. 3 boyutlu baskı alma nedir, nerelerde kullanılır, tasarımlar nasıl yapılır, girişimcilere fırsat var mı? Bütün bu soruların cevabı röportajımızda
 

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cumfiçu 5 yıl en beğenilen
Fiyatlara 1500$ dan başlıyor deniliyor ama sitelerinde en ucuz yazıcı 3776$(3200$+KDV)
1 Yanıt Yanıtla +13
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ozankardes 5 yıl
06:48'de Teknoseyir'den Can mortal combattaki Reptile gibi çıkmış.
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Osurtan Boğa 5 yıl
Fiyat ucuz olsa on numara olurda fiyat pahali
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samkrt 5 yıl
arkadaşlar yeni gelecek replicator mini versiyonu 1500 dolar olacak.
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mementopolis 5 yıl
heykel traj , vaso yapanlarin ne düsünüyorlar ?
sanki biraz ekmeklerini calacak gibi duruyor ..
özellikle hobbyleri olanlar icin bicilmis kaftan , oyuncak , ucak modellemeleri yapanlar falan ..
lakin ciahzin , bu baski makinelerinin sadece kisitli olarak tek bir malzeme kullanmasi cok kisitlayici olmus.. metal, plastik, hamur vsvs ..
tabi burda plastrik baski yapana cihazlar öncde götürür yarisi..
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ozankardes 5 yıl
06:48'de Teknoseyir'den Can mortal combattaki Reptile gibi çıkmış.
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gun 5 yıl
Bu topluluğun Türkiye ayağını nasıl yapılandırmayı planlıyorlar bizler her şekilde yardımcı olmak isteriz kendilerine.
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Elsa 5 yıl
Telefon kabı yapılır mı bunla?
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ensatech 5 yıl
Orijinalden alynty: Elsa

Telefon kabı yapılır mı bunla?


Evet bazı iphone çalışmaları bahsi geçen model havuzu içerisinde yer alıyor.

Ayrıca bu konuda çıktı almak isteyenler bkz: 3D Baskı
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FRIENDS 5 yıl
Hoş
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cumfiçu 5 yıl en beğenilen
Fiyatlara 1500$ dan başlıyor deniliyor ama sitelerinde en ucuz yazıcı 3776$(3200$+KDV)
1 Yanıt Yanıtla +13
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virtue28 5 yıl cumfiçu
cumfiçu

Fiyatlara 1500$ dan başlıyor deniliyor ama sitelerinde en ucuz yazıcı 3776$(3200$+KDV)

exa.com.tr/...
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Gece772 5 yıl
:D
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