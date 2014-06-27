DH Özel: 3bFab ile 3 boyutlu baskı teknolojisi hakkında konuştuk

Son dönemde gündemde sıklıkla karşımıza çıkan 3 boyutlu baskı ve yazıcı teknolojileri hakkında merak edilen birçok soruya 3bFab firmasının Genel Müdürü Hakan Güzelgöz ile yaptığımız röportajda cevap b

Son dönemde gündemde sıklıkla karşımıza çıkan 3 boyutlu baskı ve yazıcı teknolojileri hakkında merak edilen birçok soruya 3bFab firmasının Genel Müdürü Hakan Güzelgöz ile yaptığımız röportajda cevap bulduk. 3 boyutlu baskı alma nedir, nerelerde kullanılır, tasarımlar nasıl yapılır, girişimcilere fırsat var mı? Bütün bu soruların cevabı röportajımızda