Dünyanın en büyük otonom maden kamyon filosu hizmete girdi

Çin, otonom madencilik teknolojilerinde önemli bir adım daha atıyor. İç Moğolistan’daki Yimin açık ocak kömür madeninde, tamamen elektrikli ve sürücüsüz 100 adet dev kamyon sahaya inerek hizmete girdi. Huaneng Grubu liderliğinde başlatılan bu proje, Huawei’nin otonom sürüş teknolojileriyle donatılmış "Huaneng Ruichi" kamyonlarını içeriyor ve dünyanın tek noktada konuşlandırılmış en büyük otonom maden kamyon filosu olma unvanını taşıyor.
-40 derecede 90 ton taşıyan devler
Yapay zekâ, 5G-Advanced (5G-A) teknolojisi ve bulut bilişim altyapısıyla desteklenen sistem, yalnızca madencilik verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş güvenliği ve çevre dostu üretim açısından da öne çıkıyor.
Yimin madeninde görev yapan bu kamyonlar, ekstrem iklim koşullarına dayanıklı olarak tasarlandı. Her biri 90 tona kadar yük taşıyabilen araçlar, -40°C’ye varan sıcaklıklarda kesintisiz hizmet veriyor. Otonom oldukları için geleneksel kabin tasarım da bulunmuyor. Kamyonlar ayrıca yüksek hassasiyetli haritalama sistemleri, bulut destekli yönlendirme ve akıllı batarya değiştirme teknolojileriyle donatılmış durumda. Bu sayede araçlar 7/24 kesintisiz şekilde çalışabiliyor.
5G-A ile madende kesintisiz iletişim
Proje yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda ekolojik sürdürülebilirlik açısından da örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor. Çin Ulusal Kömür Birliği’nin verilerine göre, yıl sonuna kadar ülkede 5.000’in üzerinde otonom maden kamyonu faaliyette olacak. Bu sayının 2026’da 10.000’i geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki üç yıl içinde Yimin sahasındaki filonun 300 otonom araca çıkarılması planlanırken, sistemin Afrika ve Latin Amerika gibi bölgelere de ihraç edilmesi hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.