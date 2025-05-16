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    Dünyanın en büyük otonom maden kamyon filosu hizmete girdi

    Çin, İç Moğolistan'daki Yimin açık ocak kömür madeninde otonom elektrikli maden kamyonlarından oluşan bir filo konuşlandırdı. Filo, bu kapsamda dünyanın en büyüğü konumunda.

    Dünyanın en büyük otonom maden kamyon filosu hizmete girdi Tam Boyutta Gör

    Çin, otonom madencilik teknolojilerinde önemli bir adım daha atıyor. İç Moğolistan’daki Yimin açık ocak kömür madeninde, tamamen elektrikli ve sürücüsüz 100 adet dev kamyon sahaya inerek hizmete girdi. Huaneng Grubu liderliğinde başlatılan bu proje, Huawei’nin otonom sürüş teknolojileriyle donatılmış "Huaneng Ruichi" kamyonlarını içeriyor ve dünyanın tek noktada konuşlandırılmış en büyük otonom maden kamyon filosu olma unvanını taşıyor.

    -40 derecede 90 ton taşıyan devler

    Yapay zekâ, 5G-Advanced (5G-A) teknolojisi ve bulut bilişim altyapısıyla desteklenen sistem, yalnızca madencilik verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş güvenliği ve çevre dostu üretim açısından da öne çıkıyor.

    Dünyanın en büyük otonom maden kamyon filosu hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin geliştirdiği CVADCS (Commercial Vehicle Autonomous Driving Cloud Service) hizmeti, kamyonların gerçek zamanlı izlenmesini, güzergah optimizasyonunu ve bulut tabanlı koordinasyonu mümkün kılıyor. Bu teknoloji sayesinde kamyonlar, yüzde 20 oranında daha verimli çalışıyor ve insanlı araçlara kıyasla yüzde 120’lik bir operasyonel performans artışı sağlıyor.

    Yimin madeninde görev yapan bu kamyonlar, ekstrem iklim koşullarına dayanıklı olarak tasarlandı. Her biri 90 tona kadar yük taşıyabilen araçlar, -40°C’ye varan sıcaklıklarda kesintisiz hizmet veriyor. Otonom oldukları için geleneksel kabin tasarım da bulunmuyor. Kamyonlar ayrıca yüksek hassasiyetli haritalama sistemleri, bulut destekli yönlendirme ve akıllı batarya değiştirme teknolojileriyle donatılmış durumda. Bu sayede araçlar 7/24 kesintisiz şekilde çalışabiliyor.

    5G-A ile madende kesintisiz iletişim

    Dünyanın en büyük otonom maden kamyon filosu hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Yimin sahasında kurulan 5G-A ağı, araçlarla bulut sistemi arasında 500 Mbps’e varan veri iletim hızları ve sadece 20 milisaniye gecikmeyle anlık iletişimi mümkün kılıyor. Bu da hem yüksek çözünürlüklü video izleme hem de hızlı müdahale gerektiren durumlarda sistemin kusursuz işlemesini sağlıyor.

    Proje yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda ekolojik sürdürülebilirlik açısından da örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor. Çin Ulusal Kömür Birliği’nin verilerine göre, yıl sonuna kadar ülkede 5.000’in üzerinde otonom maden kamyonu faaliyette olacak. Bu sayının 2026’da 10.000’i geçmesi bekleniyor. Önümüzdeki üç yıl içinde Yimin sahasındaki filonun 300 otonom araca çıkarılması planlanırken, sistemin Afrika ve Latin Amerika gibi bölgelere de ihraç edilmesi hedefleniyor.

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    Evren7 5 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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