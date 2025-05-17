Ford, Skoda, Opel...Türkiye'ye elektrikli otomobil akını - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde, başta Türkiye'de satışa sunulan yeni elektrikli otomobiller olmak üzere SWM'nin ülkemizde kuracağı fabrika ve yeni DS No4 gibi konulara değindik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
03:10 - Opel Frontera Türkiye'de
14:33 - Yeni DS No4 tanıtıldı
21:00 - SWM'nin Türkiye'de kuracağı fabrikanın detayları
27:25 - Ford Puma Gen-E, Explorer ve Capri Türkiye'de
45:53 - Skoda Enyaq ve Elroq
58:55 - Kapanış