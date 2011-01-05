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DH Özel: Acer'ın Android ve Tegra 2'li 10.1-inç tabletine yakından bakıyoruz

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar pazarına girmek için artık son hazırlıklarını yapan Acer, kullanıma sunacağı yeni modellerle iPad gibi çözümlere meydan okumaya hazırlanıyor. Netbook pazarında elde ettiği yüksek satış başarısının bir benzerini tablet modelleriyle tekrarlamak isteyen firma, Kasım ayında New York'ta gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle, tabletlerinin üzerindeki örtüyü kaldırmıştı. Apple ve Samsung gibi isimlerden farklı olarak tek bir platforma adapte olmak yerine farklı donanım/yazılım özelliklerine sahip çok sayıda tablet bilgisayar modelini arka arkaya piyasaya sunmaya hazırlanıyor. İşte o modellerden birisi olan ve firma tarafından Picasso kod adıyla geliştirilen 10.1-inç boyutundaki Android tablet bilgisayarı detaylandı. Resmiyete kavuşmuş teknik özelliklerinin tam listesini, dünyada ilk defa yayınladığımız Acer'ın yeni tableti, güçlü özellikleriyle ses getirecek gibi görünüyor.

DH Özel: Acer'ın Android ve Tegra 2'li 10.1-inç tabletine yakından bakıyoruz
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10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan tablet, Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanıyor. Çift çekirdekli ARM Cortex A9 mimarisini baz alan 1GHz hızındaki platform ile HD video oynatma ve 3D grafik hızlandırma özelliklerine sahip olan tabletin elimize ulaşan demo versiyonunda Android 2.2 işletim sistemine yer verilirken, Mart ayında satışa sunulması beklenen piyasa versiyonunda ise, Google'ın tabletler için geliştirdiği Honeycomb kod adlı yeni Android versiyonuna yer verileceği bildiriliyor. 512MB RAM ve 1GB ROM kapasitesine sahip olacak tablet bilgisayar, 16GB (SanDisk üretimi çiplet) ve 32GB (Samsung üretimi çipler) olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile sunulacak. Versiyonuna göre Huawei veya Ericsson tarafından geliştirilen 3G modülüyle donatılan tablet, UMTS, HSDPA ve GSM gibi ağlara da destek sunuyor. Aynı zamanda 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1+ EDR teknolojilerini de bünyesinde barındıran tablet, otofokus özellikli ve LED'li 5MP kameraya sahip.

DH Özel: Acer'ın Android ve Tegra 2'li 10.1-inç tabletine yakından bakıyoruz
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Görüntülü konuşma için 2MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan tablet, gelişmiş kullanıcı deneyimi için ivmeölçer, dijital pusula, L Sensör ve Jireskop gibi sensörlere sahip. MicroSD kart desteği ile ihtiyaç duyulduğunda daha harici kartlar ile yüksek depolama kapasitesini mümkün kılan cihaz, HDMI ve USB portu gibi detaylarla giriş çıkış birimleri açısından kendi sınıfının iddialı modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Çift analog mikrofon ve çift hoparlör ile gelen tablet bilgisayar, Dolby Mobile ses desteği de sunuyor. Gücünü 24.1W (3260 mAh) kapasiteli pil kullanan, 260 x 177 x 13.3mm boyutlarındaki tablet bilgisayarın WiFi versiyonu 745 gram, 3G versiyonu ise 760 gram ağırlığında olacak. Mart ayında satışa sunulması beklenen Android Honeycomc işletim sistemli tablet bilgisayarın Mart ayında satışa çıkması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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OverClocK1ng 8 yıl
Ağırlığından tut, ekranına kadar "Herşeyiyle" 9 numara cihaz olmuş. Bu kadarını beklemiyordum.
Piyasaya çıksın, pek çok cihazın pabucunu dama atar bu valla..
Bir de şu Rami 1Gb olsaydı 10 numara olurdu...
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deniz_sea 8 yıl
ram yok alette 512 ram neye yeter acaba
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siyahtemas 8 yıl
Amoled yoksa, ben de yokum...
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northernlights 8 yıl
Kamerası fena değilmiş.
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jay jay justified 8 yıl
Yahu iyi de, yeni çıkan bir alet bu. Bluetooth 3.0 koysunlar. Ne bileyim Android 3.0 koysunlar. Son teknoloji olsun yani. Son model cihaz alıyorsun, hala eski şeyler.

Bu arada, Tegra 2 + Android çok cazip duruyor, o ayrı (:
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veleciraptor 8 yıl

jay jay justified

Yahu iyi de, yeni çıkan bir alet bu. Bluetooth 3.0 koysunlar. Ne bileyim Android 3.0 koysunlar. Son teknoloji olsun yani. Son model cihaz alıyorsun, hala eski şeyler.

Bu arada, Tegra 2 + Android çok cazip duruyor, o ayrı (:



Haberi tam okumadın galiba. Piyasaya sürülecek olanlar Android 3.0 ile gelecekler zaten.
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