    En güçlü Android tablet modelleri açıklandı: İşte liste

    AnTuTu, Ekim 2025'in en güçlü Android tablet modellerini açıkladı. Birden fazla modelin yer aldığı listede dikkat çeken yeni cihazlar var. İşte Ekim ayının en güçlü Android tabletleri...

    AnTuTu, Ekim 2025 dönemine ait en güçlü Android tablet modellerinin listesini yayımladı. Android 11 tabanlı AnTuTu V11 sürümünden alınan verilere göre performans sıralamasında Honor MagicPad 3 Pro 13.3, 4 milyon 149 bin 803 puanla liderlik koltuğuna yerleşti.

    En güçlü Android tabletler belli oldu

    Listede dikkat çeken detaylardan biri, Snapdragon 8 Gen 5 platformunun tablet pazarına güçlü bir giriş yapmış olması. Honor MagicPad 3 Pro’nun ardından gelen modellerde ise hâlâ Snapdragon 8 Gen 3 ve MediaTek Dimensity 9400+ gibi amiral gemisi seviyesinde çipler yer alıyor. Dünyanın Snapdragon 8 Elite Gen5 ile donatılan ilk tableti olma özelliğini taşıyan Honor MagicPad3 Pro 13.3 ise, rakiplerine kıyasla önemli bir performans farkına sahip. 

    İkinci sırada RedMagic Gaming Tablet 3 Pro, 3 milyon 196 bin puanla yer alıyor. Üçüncü sırada ise yine Snapdragon 8 Gen 3’lü Lenovo Y700 4. Nesil bulunuyor. Listenin devamında ye ralan modeller ise Xiaomi Pad 8 Pro, OPPO Pad 5, Redmi K Pad ve iQOO Pad5 Pro. Ayrıca MediaTek’in Dimensity 9400+ yongası da bu segmentte güçlü bir alternatif oluşturmuş durumda.

    1. Honor MagicPad 3 Pro 13.3 (Snapdragon 8 Gen 5) - 4,149,803 puan
    2. RedMagic Gaming Tablet 3 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) - 3,196,855 puan
    3. Lenovo Xiaoxin Pad Y700 (4. Nesil) (Snapdragon 8 Gen 3) -3,170,252 puan
    4. Xiaomi Pad 8 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) - 3,093,098 puan
    5. OPPO Pad 5 (Dimensity 9400+) - 2,923,641 puan
    6. Redmi K Pad (Dimensity 9400+) - 2,860,926 puan
    7. iQOO Pad 5 Pro (Dimensity 9400+) - 2,844,586 puan
    8. vivo Pad 5 Pro (Dimensity 9400) - 2,844,281 puan
    9. OPPO Pad 4 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) - 2,524,665 puan
    10. Xiaomi Pad 7 Ultra (Surging O1) - 2,509,229 puan
    Profil resmi
    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

