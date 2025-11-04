En güçlü Android tablet modelleri açıklandı: İşte liste

En güçlü Android tabletler belli oldu
Listede dikkat çeken detaylardan biri, Snapdragon 8 Gen 5 platformunun tablet pazarına güçlü bir giriş yapmış olması. Honor MagicPad 3 Pro’nun ardından gelen modellerde ise hâlâ Snapdragon 8 Gen 3 ve MediaTek Dimensity 9400+ gibi amiral gemisi seviyesinde çipler yer alıyor. Dünyanın Snapdragon 8 Elite Gen5 ile donatılan ilk tableti olma özelliğini taşıyan Honor MagicPad3 Pro 13.3 ise, rakiplerine kıyasla önemli bir performans farkına sahip.
İkinci sırada RedMagic Gaming Tablet 3 Pro, 3 milyon 196 bin puanla yer alıyor. Üçüncü sırada ise yine Snapdragon 8 Gen 3’lü Lenovo Y700 4. Nesil bulunuyor. Listenin devamında ye ralan modeller ise Xiaomi Pad 8 Pro, OPPO Pad 5, Redmi K Pad ve iQOO Pad5 Pro. Ayrıca MediaTek’in Dimensity 9400+ yongası da bu segmentte güçlü bir alternatif oluşturmuş durumda.
- Honor MagicPad 3 Pro 13.3 (Snapdragon 8 Gen 5) - 4,149,803 puan
- RedMagic Gaming Tablet 3 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) - 3,196,855 puan
- Lenovo Xiaoxin Pad Y700 (4. Nesil) (Snapdragon 8 Gen 3) -3,170,252 puan
- Xiaomi Pad 8 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) - 3,093,098 puan
- OPPO Pad 5 (Dimensity 9400+) - 2,923,641 puan
- Redmi K Pad (Dimensity 9400+) - 2,860,926 puan
- iQOO Pad 5 Pro (Dimensity 9400+) - 2,844,586 puan
- vivo Pad 5 Pro (Dimensity 9400) - 2,844,281 puan
- OPPO Pad 4 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) - 2,524,665 puan
- Xiaomi Pad 7 Ultra (Surging O1) - 2,509,229 puan
