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DH Özel: ECS'nin X79 çipsetli yeni nesil anakartı yakın planda

7 yıl
74,1b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel önümüzdeki ay yapacağı lansman ile Sandy Bridge-E serisi Core i7-3000 serisi işlemcilerini pazara sunacak. LGA2011 formunda hazırlanan işlemciler, modeline göre 4 veya 6 çekirdekli olacak ve yine modeline göre 15MB'a varan bellek kapasitesi ile gelecekler. Intel cephesinden gelen bilgilere göre Core i7-3000 serisi işlemciler, Core i7-9000 serisine göre en az %15-20 oranında daha hızlı olacak ve uygulamasına göre performans farkı artabilecek. 
Yeni işlemci ailesiyle birlikte soket değişikliğine giden Intel, buna bağlı olarak X58 yonga setinin yerini almak üzere X79 çipsetini de pazara sunacak. Bu videomuzda Türkiye'de ilk defa, ECS'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı, PCIe 3.0 desteği sunan ve çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyan X79 çipsetli anakartı X79R-AX'e yakından bakıyoruz.
 

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ruyanfa0203 6 yıl
Ne benim ne de kullanan arkadaşların bir şikayeti olmadı ECS anakartlardan
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TrMhMt 6 yıl
Haber baya eski ama...

Ofiste 5 adet black serisi anakarti vardi. Hepsi sorunlu kartlardi kac kere servise gittiler kac kere degisim yaptilar hatirlamiyorum ama sorunlari hic bor zaman bitmedi. 5 karttan her biri sira ile remleri tanimamamaya basladilar sonra grafik yongalari sapitti. Her ay 5 makinanin 1 tannesi servise gitti. Bir hafta servis bekleyen kart elemize gecince ikinci makinanin karti ariza yapti onu gonderdik o gelidi digeri o geldi digeri. 5 makina periyodik olarak sira ile haftada 1'ini servise gonderdik. Bu cileyi 2 sene cektik.

Sonunda o 5 maknanin kartlarini Asrock ile degistilerde kurtulduk. ECS'yi bedava versinler yine almam. Bedava dahi olsa cekilecek birsey degil. Yeni kartlarindan da cok sikayet eden gordum. EEee ucuz etin yahnisi yavan olur diye bosa dememisler.
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hb_ 7 yıl
Vaktiyle 2008 kasım ayıydı sanırm. ECS 790 çipli bir anakart ve AMD x3 8450 işlemci kullnarak bir sistem toplamıştım. Daha sonra da arkadaşlara 785 ve 760 çipsetli iki sistem topladım.Ne benim ne de kullanan arkadaşların bir şikayeti olmadı ECS anakartlardan
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sedoman34 7 yıl
intel öpmeye doyamadıgım... şarkısındaki gibi maşallah sadece cpu ile degil sülalecek geliyorlar her sene bayram degil seyran degil bu ne gayret anlamadımki.

ram slotlarını oldu olacak tam kare şeklinde dizselermiş üzerlerine mandal dizerek kule yapardık
olmadı ,ddr1,2,3,4 combo yapardık.
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lvlono 7 yıl
2600K ve PCIex 3.0'lı bir z68 anakart çok iyi olurdu ucuzlarsa :)
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more_than_less 7 yıl
Bir kaç aydır bilgisayar toplamak için sürekli araştırma yapıyorum.Bütçemi ve parçaları belirledim derken yeni nesil işlemci ve anakart.Yorumlar beni korkutuyor lga 2011 anakart ve işlemcili bir sistem en az 3000 tl.i5 2500k sistemde ucuzlama olur diyede şu an almakta kuşkuluyum.Zarar etmenin alemi yok fakat oyunsuz da kafayı yiyecem.Ne vardı sadece sabit olanı güncellese...
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aries 7 yıl
ECS 780GM-A v1.0 Black Edition anakartını kullanmaktayım, mükemmel ve kaliteli bir karttır. ECS kaliteyi yükselten bir marka!
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huso 7 yıl
İntel tik-tok her zamanki gibi kullanıcıyı opuyor.Simdi insan yetse bile bir ust modeli varken ust modele gecmek istiyor kafayı kemiriyor.En az 350$ olur duzgun bir X79,ustune de 1000$ 3900 serisi olur birde buna 1.5V DDR3 2000+ Ram 300$ da buna gider.
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L.o.T.u.S 7 yıl
Madem kuzey köprüleri artık işlemciye entegre neden anakartlar ucuzlamaz gözle görülür birşekilde.
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a.f.y. 7 yıl
erdi bey her ön inceleme sonrası, "ürün elimize ulaşır ulaşmaz detaylı incelemeyi sizinle paylaşacağız" diyor ama daha bi numarasını göremedik erdi beyin. bir sürü sözü birikti haberi olsun.
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DH Misafiri 7 yıl
Anakartlar güzel fakat bu ramleri sağlı sollu slotlara ayırmışlar şimdi kafamdaki sorun iyi bir soğutucu takılacağında O.C ile uğraşanlar zaten özel soğutucu performans bellekleri takacağından onlarda bildiğiniz gibi yüksekler. Bu şekilde örneğin bir noctua , thermalright , tt gibi kule tasarımlı soğutucular ve üzerlerindeki fanlar... nasıl sığdıracağız 0_o
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DH Misafiri 7 yıl
İlgimi çekmesi için Asus,Gigabyte veya MSI olması lazım :D
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YasinCC 7 yıl
Bıktım bu soket olayından
LGA 775 ne güzeldi yıllarca kullandım P965 çipset ile
LGA 1366 1156 1155 yetmezmiş gibi birde 2011 pehhh
Ben 1156 P55 anakart aldım almaz olaydım 1155 çıktı :@@@
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