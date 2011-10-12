DH Özel: ECS'nin X79 çipsetli yeni nesil anakartı yakın planda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel önümüzdeki ay yapacağı lansman ile Sandy Bridge-E serisi Core i7-3000 serisi işlemcilerini pazara sunacak. LGA2011 formunda hazırlanan işlemciler, modeline göre 4 veya 6 çekirdekli olacak ve yine modeline göre 15MB'a varan bellek kapasitesi ile gelecekler. Intel cephesinden gelen bilgilere göre Core i7-3000 serisi işlemciler, Core i7-9000 serisine göre en az %15-20 oranında daha hızlı olacak ve uygulamasına göre performans farkı artabilecek.
Yeni işlemci ailesiyle birlikte soket değişikliğine giden Intel, buna bağlı olarak X58 yonga setinin yerini almak üzere X79 çipsetini de pazara sunacak. Bu videomuzda Türkiye'de ilk defa, ECS'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı, PCIe 3.0 desteği sunan ve çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyan X79 çipsetli anakartı X79R-AX'e yakından bakıyoruz.
Paylaş Tweetle
Ofiste 5 adet black serisi anakarti vardi. Hepsi sorunlu kartlardi kac kere servise gittiler kac kere degisim yaptilar hatirlamiyorum ama sorunlari hic bor zaman bitmedi. 5 karttan her biri sira ile remleri tanimamamaya basladilar sonra grafik yongalari sapitti. Her ay 5 makinanin 1 tannesi servise gitti. Bir hafta servis bekleyen kart elemize gecince ikinci makinanin karti ariza yapti onu gonderdik o gelidi digeri o geldi digeri. 5 makina periyodik olarak sira ile haftada 1'ini servise gonderdik. Bu cileyi 2 sene cektik.
Sonunda o 5 maknanin kartlarini Asrock ile degistilerde kurtulduk. ECS'yi bedava versinler yine almam. Bedava dahi olsa cekilecek birsey degil. Yeni kartlarindan da cok sikayet eden gordum. EEee ucuz etin yahnisi yavan olur diye bosa dememisler.
ram slotlarını oldu olacak tam kare şeklinde dizselermiş üzerlerine mandal dizerek kule yapardık olmadı ,ddr1,2,3,4 combo yapardık.
LGA 775 ne güzeldi yıllarca kullandım P965 çipset ile
LGA 1366 1156 1155 yetmezmiş gibi birde 2011 pehhh
Ben 1156 P55 anakart aldım almaz olaydım 1155 çıktı :@@@