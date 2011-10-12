DH Özel: ECS'nin X79 çipsetli yeni nesil anakartı yakın planda

Intel önümüzdeki ay yapacağı lansman ile Sandy Bridge-E serisi Core i7-3000 serisi işlemcilerini pazara sunacak. LGA2011 formunda hazırlanan işlemciler, modeline göre 4 veya 6 çekirdekli olacak ve yine modeline göre 15MB'a varan bellek kapasitesi ile gelecekler. Intel cephesinden gelen bilgilere göre Core i7-3000 serisi işlemciler, Core i7-9000 serisine göre en az %15-20 oranında daha hızlı olacak ve uygulamasına göre performans farkı artabilecek.

Yeni işlemci ailesiyle birlikte soket değişikliğine giden Intel, buna bağlı olarak X58 yonga setinin yerini almak üzere X79 çipsetini de pazara sunacak. Bu videomuzda Türkiye'de ilk defa, ECS'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı, PCIe 3.0 desteği sunan ve çoklu GPU kurulumuna olanak tanıyan X79 çipsetli anakartı X79R-AX'e yakından bakıyoruz.