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DH Özel: Killzone 3 ve gelecek Türkçe oyunlar hakkında bütün detaylar

8 yıl
144,2b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony Playstation Ürün Müdürü Özgür Kirazcı ile hem Killzone 3 hem de gelecek nesil Türkçe Playstation 3 oyunları hakkında konuştuk.


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metodiew3 8 yıl en beğenilen
Yazık acıdım sana ve sen gibilere.Her oyunu ingilizce oynamaktan TÜRKÇE yi unutmuşsun.Beynine ingilizce yer edinmiş.O yüzden bir oyunu TÜRKÇE görmek tuaf geliyor sana.Beğenmediysen oyunu açarken SEN TÜRKSÜN OYUNU TÜRKÇE OYNAYACAKSIN ! yazmıyor ingilizce oynamaya devam et.
Yazık acıdım sana ve sen gibilere.Her oyunu ingilizce oynamaktan TÜRKÇE yi unutmuşsun.Beynine ingilizce yer edinmiş.O yüzden bir oyunu TÜRKÇE görmek tuaf geliyo...
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beebron 8 yıl

artenis

1- TÜRKÇE ALTYAZILI FİLM DÖNEMİNDEN SONRA DUBLAJLI FİLM DÖNEMİNİN GELMESİ HİKAYESİNİ ARAŞTIRINIZ !
2- TÜRKİ CUMHURİYETLERDEKİ TÜRK DİZİLERİNİN TAMAMININ TÜRKÇE DUBLAJLI YAYINLANMA GİRİŞİMİ VE SONUCUNU ARAŞTIRINIZ !
3- DUBLAJ VE ATLYAZI GİBİ HİZMETLERİN MEVCUT SANAT ÜRÜNLERİNDE GETİRİ VE GÖTÜRÜ KISMINI ÜRÜNÜ TÜKETİRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUNUZ,


üstad tembelliğime vererek cevap istiyorum senden :)
ulaştığın sonuç nedir..
cidden merak ettim..
artenis1- TÜRKÇE ALTYAZILI FİLM DÖNEMİNDEN SONRA DUBLAJLI FİLM DÖNEMİNİN GELMESİ HİKAYESİNİ ARAŞTIRINIZ !2- TÜRKİ CUMHUR...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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mmnder16 6 yıl
PC oyunculuğu artık keyf vermiyor bana.. son çıkan pc oyunlarını bile oynamadım sıkıyor artık.. ps3 aldım ve uncharted olsun, pes, granturismo olsun beni adeta kilitledi.. üstelik Türkçe seslendirmeleri bi harika.. resmen oyunun içindeyim ve uzun soluklu bir film izliyormuşum hissi veriyor. sanki olayın kahramanı benmişim. üstelik 3d olmaları büyük bir avantaj.. şunu anladım performans için pc'ye yatırım yapılır ama oyun için pc'ye yatırım yapılmaz.. ps3 gerçekten de bir başka.. killzone3'ün de siparişini verdim oyunu çok merak ediyorum :)
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prokesbsap 6 yıl
Bu işte emeği geçen herkese çok çok teşekürler.
[imaga]http://www.dailyforexrates.info/g.gif[/imaga]
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DH Misafiri 7 yıl
cllasman kardeş ps3 yok diye yakınıyorsun merak etme artık ps3 bile B.İ.M raflarında bile yer alıcak kadar düşük fiyatta:D zamanında pc yatırıp yapmasaydın derim (=
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Mysterious52 7 yıl
Türkçe oyun çıkarılması büyük gelişme
Devamını bekleriz
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DH Misafiri 8 yıl
Öncelikle bu kaliteli yapımların Turk oyun severler ile türkce dil destegi ile buluşmasında emegi gecen herkese teşekkür ederim. Büyük bir keyif ile oynadım. Mesleğim oyunculuk ve bende bir seslendirmenim. Bu işten ekmek yiyorum dublajın ne demek olduğunu iyi bilirim. Birkaç arkadaşımızın bilinçsiz, bilgisizce yaptıgı yorumu hayretle okudum. Crysis de dahil iki oyununda seslendirilmesi tartışmasız son derece başarılı. Öncelikle dublajın ne olduğunu bilmekte fayda var. Herseyden önce çok çok zahmetli ve kesinlikle yetenek isteyen bir iştir. Dublaj için özel olarak yapılan stüdyolarda her formatta kayıt yapabilen pahalı ekipmanları olan kendine has değişmez kurallara ve jargonlara sahip mekanlarda icra edilir. Uzun uzun anlatamayacağım fakat kisa ve özetle anlatmaya çalışacağım. Yabancı film dublajı ayrı VoiceOver dediğimiz reklam ve belgesel anlatım ayrı ve yerli diye tabir ettigimiz dizi yerli oyuncu karakteri seslendirmek ayrıdır. Animasyon filmler dublaj yapılmaz seslendirilir. Çünkü karakterler gercek ve orjinal sesi dili olan kimseler degillerdir. Oyunlarada birkaç fark dısında animasyon film formatında seslendirilir. Animasyon film ve oyunlarda orjinal ses, dublaj ses diye bir kategori ayrımı söz konusu olamaz. Oyun seslendirmek en zor olanıdır. Bütün dikkatin verildiği, yogun eğlence dozunun olduğu oyun kategorisinin seslerinin her anı inandırıcı ve beğenilir olmalıdır. Bazı yabancı türkce dublajli filmlerin ses kalitesinin düşük olduğu gozlenebilir. Bunun sebebi dublajlanan seslerin formatı, ses Cast'inin orjinaline uyumluluğu, efekt kalitesi v.b gibi etkenlerdir .Killzone3 ve Crysis te son derece başarılı seslendirilmistir. Ve emin olun sadece Türkçe versiyon için haftalar hatta aylar süren Cast calışması, günlerce sûren kayıtları birkaç yüz bin liraya mal olmuştur. Dublaj konusunda Türkiye Dünyada bu ısı yapan en iyi ülkelerden biridir. Örneğin Buz devri, Shrek ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımların Türkce seslendirmeleri en iyi seslendirilen ve dublajlanan yapımlar secilmistir. Killzone3 ün Cast seçimi karakterlerin yorumlanişi, duygu aktarımı, Prod. Calışması bence çok başarılı. Sesler Dolby Digital v.s. Neyse hersey olması gerektiği gibi yani. Bu anlattıklarım ışığında türkce versiyonunu beğenmeyen arkadaslar nesini beğenmediniz?
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soundoflife 8 yıl
Öncelikle bu kaliteli yapımların Türk oyun severler ile türkçe dil destegi ile buluşmasında emegi geçen herkese teşekkür ederim. Büyük bir keyif ile oynadım. Mesleğim oyunculuk ve bende bir seslendirmenim. Bu işten ekmek yiyorum. Dublajın ne demek olduğunu iyi bilirim. Birkaç arkadaşımızın bilinçsizce, bilgisizce yaptıgı yorumları hayretle okudum. Crysis de dahil iki oyununda seslendirmelerini son derece başarılı buldum. Öncelikle dublajın ne olduğunu bilmekte fayda var. Herşeyden önce çok çok zahmetli ve kesinlikle yetenek isteyen bir iştir. Dublaj ve seslendirmeler bu iş için özel olarak yapılan stüdyolarda her formatta kayıt yapabilen pahalı ekipmanları olan kendine has değişmez kurallara ve jargonlara sahip mekanlarda icra edilir. Uzun uzun anlatamayacağım fakat kisa ve özetle anlatmaya çalışacağım. Yabancı film dublajı ayrı VoiceOver dediğimiz reklam ve belgesel seslendirme ayrı ve yerli diye tabir ettiğimiz yerli dizi film karakteri seslendirmek ayrıdır. Animasyon filmlere ve oyunlara dublaj yapılmaz seslendirilir. Çünkü karakterler gercek ve orjinal sesi, dili olan kimseler değillerdir. O yüzden orjinal ses daha iyi gibi yorumlar komik =) Oyunlar birkaç fark dışında animasyon film formatında seslendirilir. Animasyon film ve oyunlarda orjinal ses, dublaj ses diye bir kategori ayrımı söz konusu olamaz. Oyun seslendirmek en zor olanıdır. Oyuncuyu içine alan, Bütün dikkatin verildiği, yoğun eğlence dozunun olduğu oyun kategorisinin seslerinin her anı inandırıcı ve beğenilir olmalıdır. Bazı türkçe dublajlı yabancı filmlerin ses kalitesinin düşük olduğundan orijinal efektlerin kaybolduğundan şikayet edilir. Bunun sebebi dublajlanan seslerin formatı ve uyumluluğu gibi birkaç teknik detay ile birlikte, ses Castının orjinaline uyumluluğu, efekt kalitesi, edit v.b gibi prodüksiyon kaynaklı etkenlerdir. Killzone3 ve Crysis te son derece başarılı seslendirilmistir. Ve emin olun sadece Türkçe versiyon için haftalar hatta aylar süren Cast calışması, günlerce süren kayıtları birkaç yüz bin liraya mal olmuştur. Dublaj konusunda Türkiye, dünyada bu işi yapan en iyi ülkelerden biridir. Örneğin Buz Devri, Shrek ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımların Türkce seslendirmeleri yapımcıları tarafından en iyi seslendirilen ve dublajlanan versiyonlar olarak gösterilir. Killzone3 ün Cast seçimi karakterlerin yorumlanışı, duygu aktarımı, Prod. Calışması bence çok başarılı. Sesler efektlere uyumlu Dolby Digital v.s. Neyse hersey olması gerektiği gibi yani. Bu anlattıklarım ışığında türkçe versiyonunu beğenmeyen arkadaşlar acaba nesini beğenmediler? Diğier diller ile aynı teknik alt yapı ve tekniğin kullanıldığı türkçe versiyonunun, diğer dillerden eksikliği nedir? nerededir? hala merak ediyorum?
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DH Misafiri 8 yıl
ben aldım cok guzel :)
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Havenless 8 yıl

DH Misafiri

ben aldım cok guzel :)


Hayırlı olsun hocam, Türkiye'de ne kadara satılıyor acaba ?
Yorumlardan anladığım kadarıyla o kadar beğenmeyen de yok seslendirme kısmını.
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Python 8 yıl
bi alamadık gitti yahu kz3'ü yoksa meraktan çatlayacagım :)
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sefayksl 8 yıl
kz3 çıkmadan 1 hafta önce nete düştü herkez bitirdi oynadı,bu tür olayların karşısına çıkmalı sony gt5 n kırılması baya sürdü neredeyse 1ay falan beklendi ama kz3 daha çıkmadan düştü nete

umarım bu tür olaylar olmaz ve türkçe oyunların devamı gelir,oyunu bitiriyoruz konusunu anlamıyouz konuşmaları bilmiyoruz falan türkçe oyun oynamak çok daha iyi
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dolmacı 8 yıl
Paylaşım için teşekkürler

Uncharted 3 haberini büyük bir heyecan ile bekliyorum
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IBRAHIMOVIC' 8 yıl
Keşke FIFA 12 de Türkçe olarak çıksa, mesela Ercan Taner'in sesinden maçı dinlemek mükemmel olurdu
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